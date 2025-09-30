Wielkie zmiany dla kierowców w Polsce. Wielu się tego nie spodziewa
Sejm właśnie przegłosował rewolucyjne zmiany w rejestracji pojazdów. Kierowcy od lat prosili o uproszczenie procedur – teraz w końcu je dostali. Rejestracja auta przez Internet, koniec z odkręcaniem tablic i zbędnymi wizytami w wydziale komunikacji.
Sejm jednogłośnie uchwalił nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza cyfryzację procedur rejestracji pojazdów. Za zmianami głosowało 425 posłów, nikt nie był przeciw. Projekt trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta.
Nowe przepisy to dziesiątki ułatwień dla zmotoryzowanych. Od możliwości załatwienia formalności bez wychodzenia z domu, przez wydłużenie terminów, aż po skuteczniejszą walkę z kręceniem liczników w autach sprowadzanych z zagranicy.
Aplikacja załatwi wszystko za ciebie
Największa zmiana dotyczy możliwości złożenia wniosku o rejestrację pojazdu całkowicie online. Kierowcy będą mogli to zrobić za pomocą aplikacji mObywatel lub przez platformę ePUAP, używając profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.
Resort infrastruktury podkreśla, że alternatywą dla pełnej usługi online będzie możliwość wypełnienia formularza elektronicznego bezpośrednio w urzędzie, który wnioskodawca podpisze na miejscu. To rozwiązanie dla osób niemających dostępu do kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Zniknie konieczność zbierania i archiwizowania papierowych wniosków przez urzędy. Wszystko przejdzie do systemu elektronicznego.
Nie musisz już odkręcać tablic
Druga zmiana ucieszy każdego, kto kupował używane auto. Nowe zasady znoszą obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych, gdy właściciel chce zachować dotychczasowy numer rejestracyjny.
W praktyce oznacza to koniec z odkręcaniem tablic z samochodu i pokazywaniem ich urzędnikowi w wydziale komunikacji. Wystarczy złożyć oświadczenie, że tablice są czytelne, w należytym stanie i mają nieuszkodzony znak legalizacyjny.
Jeśli jednak właściciel nie złoży takiego oświadczenia lub tablice nie będą zgodne z przepisami, urząd wyda nowe tablice z nowym numerem rejestracyjnym.
Koniec z absurdem zaświadczeń z SKP
Obecnie dane o wykonanych badaniach technicznych trafiają w czasie rzeczywistym do systemu CEPiK. Mimo to kierowca składając wniosek o rejestrację musi załączyć papierowe zaświadczenie ze Stacji Kontroli Pojazdów.
Nowe przepisy kończą z tym absurdem. Jeśli potwierdzenie przeglądu widnieje w bazie CEPiK, urzędnik sprawdzi to w systemie i nie będzie wymagał dodatkowego dokumentu.
Hak holowniczy bez dodatkowych przeglądów
Właściciele samochodów z hakami holowniczymi dostaną kolejne ułatwienie. Jeśli w dokumentach homologacyjnych znajdzie się informacja o zamontowaniu urządzenia sprzęgającego, nie trzeba będzie wykonywać dodatkowego badania technicznego potwierdzającego przystosowanie pojazdu do ciągnięcia przyczepy.
Sprawdzą historię auta z Niemiec
Nowe przepisy mają skutecznie ograniczyć kręcenie liczników w autach sprowadzanych z Unii Europejskiej. Wydziały komunikacji będą mogły pobierać dane o pojazdach z ewidencji państw członkowskich UE.
Nieuczciwi handlarze nie będą mogli już tak łatwo oszukiwać na przebiegu. Informacje o historii samochodu kupionego w Niemczech, Francji czy Holandii będą dostępne dla polskich urzędników. Z kolei organy innych krajów UE będą miały dostęp do danych z polskiej Centralnej Ewidencji Pojazdów.
60 dni zamiast 30 na rejestrację spadkowego auta
Kolejna zmiana wydłuża z 30 do 60 dni termin na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu nabytego w ramach spadku. Przepisy doprecyzowują także, że termin biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.
Nowelizacja wyłącza też obowiązek rejestracji w sytuacjach, gdy sprowadzony zza granicy samochód zostanie sprzedany przed upływem ustawowego terminu na złożenie wniosku.
Łatwiej o czasową rejestrację
Znowelizowane prawo rozszerza możliwości czasowego zarejestrowania pojazdu. Obowiązek rejestracji nie będzie już obowiązywał w przypadku kradzieży pojazdu lub udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty jego posiadania bez zmiany prawa własności.
Osoby niemające miejsca stałego zamieszkania w Polsce, które kupiły auto w celu wywozu za granicę, będą mogły czasowo zarejestrować je w urzędzie właściwym dla miejsca zakupu. To duże ułatwienie dla obcokrajowców kupujących pojazdy w Polsce.
Sądy szybciej dotrą do danych kierowcy
Ostatnia zmiana przewiduje cyfryzację procedur sądowych. Dane o orzeczeniach i postanowieniach dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów będą przekazywane i aktualizowane w CEPiK za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Co to oznacza dla ciebie?
Jeśli planujesz kupić samochód, ucieszysz się z tych zmian. Zamiast brać dzień wolny i stać w kolejce do okienka, wystarczy kilka kliknięć w aplikacji. Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze na dojazd do urzędu.
Kupujesz auto używane? Nie musisz już brudzić sobie rąk, odkręcając tablice rejestracyjne. Wystarczy oświadczenie, że są w dobrym stanie.
Sprowadzasz auto z Niemiec? Teraz urząd sam sprawdzi jego historię i przebieg. Trudniej będzie kupić „kota w worku” z przekręconym licznikiem.
Odziedziczyłeś samochód? Masz teraz dwa miesiące zamiast jednego na załatwienie formalności. To spory komfort, zwłaszcza gdy spadkobierca mieszka daleko od miejsca rejestracji pojazdu.
Praktyczne porady – jak się przygotować
Zanim nowe przepisy wejdą w życie, warto przygotować się na cyfrową rewolucję. Jeśli jeszcze nie masz profilu zaufanego, załóż go już teraz na stronie pz.gov.pl. To bezpłatne i przyda ci się nie tylko do rejestracji auta, ale też do kontaktu z innymi urzędami.
Pobierz aplikację mObywatel i zapoznaj się z jej obsługą. Gdy nowelizacja wejdzie w życie, będziesz gotowy załatwić rejestrację samochodu w kilka minut z telefonu.
Jeśli kupujesz używane auto, upewnij się, że tablice rejestracyjne są czytelne i nieuszkodzone. Zaoszczędzisz na nowych tablicach, a całą procedurę załatwisz szybciej.
Kiedy zmiany wejdą w życie?
Sejm przyjął ustawę, teraz projekt trafi do Senatu. Po przejściu przez izbę wyższą ustawa zostanie przekazana prezydentowi do podpisu. Ostateczny termin wejścia w życie nowych przepisów nie został jeszcze ogłoszony, ale ministerstwo zapowiada, że nastąpi to w najbliższych miesiącach.
Ile zapłacisz za rejestrację?
Obecnie rejestracja samochodu kosztuje 150-160 zł, komplet tablic to 80 zł, dowód rejestracyjny 54,50 zł, a naklejki legalizacyjne 12,50 zł. Rejestracja online będzie kosztować tyle samo.
Uwaga – od pierwszej połowy 2026 roku opłaty pójdą w górę. Prawo jazdy zdrożeje z 100 do 115,50 zł, dowód rejestracyjny z 54 do 62,50 zł, a tablice rejestracyjne z 80 do 92,50 zł. Indywidualne tablice rejestracyjne podrożeją aż trzykrotnie – z 1000 do 3000 zł.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.