Wielkie zmiany dla przedsiębiorców. Prezydent podpisał ustawę
Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziewiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku nowelizację ustawy o usprawnieniu mechanizmów wsparcia odbiorców energii elektrycznej i ciepła która ratuje około pięćdziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorstw z sektora mikro małych i średnich firm przed koniecznością zwrotu miliardów złotych pomocy publicznej którą otrzymały w formie zamrożenia cen energii elektrycznej w drugiej połowie dwa tysiące dwudziestego czwartego roku. Nowelizacja przedłuża termin na przekazanie sprzedawcom energii elektrycznej szczegółowych informacji przez przedsiębiorców o wartości udzielonej im pomocy z trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku na trzydziesty czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku co daje firmom dodatkowy rok na uporządkowanie skomplikowanej dokumentacji związanej z rozliczeniem pomocy publicznej i przygotowanie wymaganych przez prawo Unii Europejskiej oświadczeń o wielkości wsparcia otrzymanego z budżetu państwa.
Wcześniej obowiązujący termin mijający trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku postawił dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców w dramatycznej sytuacji ponieważ zgodnie z przepisami o pomocy publicznej niezłożenie wymaganych informacji w terminie oznaczało automatyczny obowiązek zwrotu całości otrzymanej pomocy wraz z odsetkami liczonymi od dnia jej otrzymania co dla wielu firm oznaczałoby natychmiastową niewypłacalność i konieczność ogłoszenia upadłości. Problem dotyczył szczególnie najmniejszych przedsiębiorstw zatrudniających kilka do kilkunastu osób które nie dysponują profesjonalnymi działami księgowymi zdolnymi do sprawnego poruszania się w skomplikowanych przepisach unijnych regulujących zasady udzielania i rozliczania pomocy publicznej, a informacja o zbliżającym się terminie dotarła do wielu firm zdecydowanie za późno aby mogły one prawidłowo przygotować wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Nowelizacja wprowadza również kluczową dla przedsiębiorców możliwość dokonania korekty wcześniej złożonych informacji jeśli zawierały one błędy formalne nieprawidłowości w wyliczeniach lub braki w dokumentacji co jest szczególnie istotne dla firm które zdążyły złożyć wymagane oświadczenia przed upływem pierwotnego terminu ale dowiedziały się później że popełniły omyłki mogące skutkować zakwestionowaniem pomocy przez organy kontrolne. Zgodnie z nową regulacją przedsiębiorcy będą mogli spokojnie przeanalizować złożone wcześniej dokumenty skonsultować je z prawnikami i księgowymi oraz w razie potrzeby poprawić wszelkie niedociągnięcia bez obawy że korekta zostanie potraktowana jako próba obejścia przepisów lub zostanie uznana za spóźnioną i odrzucona przez sprzedawców energii odpowiedzialnych za weryfikację otrzymanych informacji.
Zarządca Rozliczeń dostanie dodatkowe trzy miesiące na przekazanie środków
Kolejną istotną zmianą wprowadzoną nowelizacją jest przesunięcie terminu dla Zarządcy Rozliczeń będącego podmiotem odpowiedzialnym za koordynację całego systemu wsparcia dla odbiorców energii na przekazanie ministrowi właściwemu do spraw energii zbiorczego rozliczenia wykorzystanych środków oraz na zwrot niewykorzystanych funduszy do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku na trzydziesty pierwszy marca dwa tysiące dwudziestego siódmego roku. Zmiana ta wynika z konieczności uwzględnienia wydłużonego terminu dla przedsiębiorców na składanie informacji o pomocy ponieważ dopóki wszystkie firmy nie przekażą wymaganych danych Zarządca Rozliczeń nie będzie w stanie sporządzić kompletnego zbiorczego rozliczenia pokazującego łączną wartość pomocy udzielonej wszystkim odbiorcom energii elektrycznej w ramach mechanizmu ceny maksymalnej obowiązującego w drugiej połowie dwa tysiące dwudziestego czwartego roku.
Nowelizacja wprowadza także ważne zmiany dotyczące bonu ciepłowniczego który jest nowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach korzystających z ciepła dostarczanego przez systemy ciepłownicze gdzie ceny przekraczają sto siedemdziesiąt złotych za gigadżul energii. Zgodnie ze zmienionymi przepisami wójt burmistrz lub prezydent miasta został zobowiązany do niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej urzędu gminy lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości informacji o zaistnieniu na obszarze gminy okoliczności uniemożliwiających spełnienie przesłanek otrzymania bonu ciepłowniczego czyli sytuacji gdy na terenie gminy nie funkcjonuje żaden system ciepłowniczy z którego dostarczane jest ciepło do gospodarstw domowych albo gdy jednoskładnikowe ceny ciepła netto nie przekraczają progu stu siedemdziesięciu złotych za gigadżul co oznacza że mieszkańcy tej gminy nie kwalifikują się do otrzymania świadczenia.
Zmiana ta ma na celu zapobieżenie sytuacji w której gminy są zalewane tysiącami wniosków o wypłatę bonu ciepłowniczego składanych przez mieszkańców którzy nie są świadomi że na terenie ich miejscowości nie są spełnione warunki umożliwiające przyznanie tego świadczenia co powoduje ogromne obciążenie administracyjne urzędów gminnych zmuszonych do indywidualnego rozpatrywania każdego wniosku i wydawania decyzji o odmowie pomimo że od początku było wiadomo iż nikt na terenie danej gminy nie może otrzymać bonu. Zgodnie z nowelizacją wniosek o wypłatę bonu ciepłowniczego złożony pomimo zaistnienia okoliczności uniemożliwiających jego przyznanie będzie pozostawiany bez rozpoznania co oznacza że urząd nie będzie musiał prowadzić całego postępowania administracyjnego i wydawać formalnej decyzji odmownej oszczędzając czas i zasoby które można przeznaczyć na obsługę wniosków składanych przez osoby rzeczywiście uprawnione do otrzymania świadczenia.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli prowadzisz firmę z sektora mikro małych lub średnich przedsiębiorstw która w drugiej połowie dwa tysiące dwudziestego czwartego roku korzystała z zamrożenia cen energii elektrycznej na poziomie maksymalnie pięciuset złotych za megawatogodzinę i jeszcze nie złożyłeś wymaganych informacji o wartości otrzymanej pomocy do swojego sprzedawcy energii masz teraz czas do trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego szóstego roku na przygotowanie i przekazanie tych dokumentów. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę lecz jak najszybciej skontaktuj się ze swoim biurem rachunkowym lub księgowym aby wspólnie przeanalizować ile dokładnie wyniosła pomoc którą otrzymałaś w postaci różnicy między ceną rynkową energii a ceną maksymalną którą zapłaciłaś oraz przygotować wszystkie wymagane oświadczenia formularze i załączniki zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki.
Jeśli już złożyłeś informację o pomocy ale po czasie zorientowałeś się że popełniłeś błąd w wyliczeniach pomyliłeś dane lub zapomniałeś dołączyć jakiś wymagany dokument nie panikuj ponieważ zgodnie z nowelizacją masz prawo do złożenia korekty poprzednio przekazanych informacji poprawiając wszelkie niedociągnięcia i uzupełniając braki formalne. Skonsultuj sprawę z prawnikiem specjalizującym się w prawie energetycznym lub z doświadczonym księgowym który pomoże ci ocenić czy złożona wcześniej informacja wymaga poprawy i w razie potrzeby przygotuje prawidłową korektę zabezpieczającą cię przed ewentualnym zakwestionowaniem pomocy przez organy kontrolne lub koniecznością jej zwrotu.
Jeśli jesteś mieszkańcem gminy gdzie nie ma systemu ciepłowniczego lub gdzie ceny ciepła są niższe niż sto siedemdziesiąt złotych za gigadżul nie składaj wniosku o bon ciepłowniczy ponieważ nie spełniasz podstawowych warunków uprawniających do tego świadczenia a twój wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania co oznacza że zmarnujesz czas na zbieranie dokumentów i wypełnianie formularzy które i tak nie przyniosą żadnego rezultatu. Przed złożeniem wniosku sprawdź na stronie internetowej swojego urzędu gminy czy nie została opublikowana informacja o braku możliwości przyznania bonu ciepłowniczego na terenie twojej miejscowości co oszczędzi ci niepotrzebnego wysiłku i rozczarowania gdy dowiesz się że twoja gmina nie kwalifikuje się do programu.
Jeśli natomiast mieszkasz w miejscowości gdzie funkcjonuje system ciepłowniczy a ceny ciepła przekraczają sto siedemdziesiąt złotych za gigadżul i twoje dochody mieszczą się w limicie trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt dziewięć groszy dla osoby samotnie gospodarującej lub dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote dla każdego członka gospodarstwa wieloosobowego przygotuj się do złożenia wniosku o bon ciepłowniczy za rok dwa tysiące dwudziesty szósty w okresie od pierwszego lipca do trzydziestego pierwszego sierpnia dwa tysiące dwudziestego szóstego roku. Zbierz już teraz wszystkie potrzebne dokumenty włączając zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej lub zarządcy budynku o korzystaniu z ciepła systemowego zaświadczenia o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu aby gdy nadejdzie właściwy termin móc szybko i sprawnie złożyć kompletny wniosek bez konieczności biegania w ostatniej chwili po brakujące papiery.
