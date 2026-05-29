Wielkie zmiany na kolei. Wakacyjna oferta PKP Intercity ucieszy tysiące pasażerów
Już 14 czerwca 2026 roku w życie wejdzie rewolucyjna, wakacyjna korekta rozkładu jazdy pociągów, która potrwa do 29 sierpnia 2026 roku. Jak ogłosił minister infrastruktury Dariusz Klimczak, na tory wyjedzie rekordowa liczba składów – PKP Intercity uruchomi każdego dnia aż 560 pociągów, czyli o 46 więcej niż w poprzednim sezonie letnim. Na pasażerów czekają absolutne hity: Pendolino do małego nadmorskiego kurortu, powrót kolei po 33 latach przerwy oraz nowe, ekspresowe trasy międzynarodowe
Wielkie powroty po dekadach i Pendolino w nowych miejscach
Największą sensacją nadchodzącego rozkładu jest przywrócenie po 33 latach regularnych połączeń pasażerskich do Łomży. Mieszkańcy tego miasta zyskają od 14 czerwca bezpośredni dojazd do Białegostoku oraz Olsztyna. Co więcej, resort infrastruktury zapowiedział, że już w 2027 roku ruszy stamtąd bezpośredni pociąg do Warszawy, który pokona tę trasę w 1 godzinę i 50 minut.
Kolej wraca także po ponad 20 latach na pomorską linię Somonino – Kartuzy oraz na trasy Nowy Sącz – Marcinkowice i Sandomierz – Chmielów. Z kolei ogromnym ułatwieniem dla wczasowiczów ze stolicy będzie historyczne, pierwsze uruchomienie superpociągu Pendolino z Warszawy do Ustki – czas podróży nad same morze wyniesie niecałe 5 godzin. Dodatkowo w rozkładzie pojawi się druga para Pendolino do Kołobrzegu (kursująca z Zakopanego) oraz powracający skład Pendolino do Świnoujścia.
Nadbałtyckie nowości i zagraniczne hity z Polski
Przewoźnik przygotował bogatą siatkę połączeń dla turystów planujących urlop nad Bałtykiem, w górach oraz poza granicami kraju. Do najważniejszych zmian należą:
EIC Neptun: Nowy, szybki pociąg z Krakowa przez Warszawę aż na Hel.
EIC Morena & IC Promenada: Nowe weekendowe połączenia (Gdynia – Warszawa oraz Wrocław – Poznań – Kołobrzegu).
IC Olza: Nowa, 4 para połączeń z Krakowa do Pragi (przez Oświęcim i Zebrzydowice).
Adriatic Express: Wakacyjny hit do chorwackiej Rijeki pojedzie aż 6 razy w tygodniu (zamiast 4). Nowością jest specjalny wagon do słoweńskiego Kopru, odłączany w Lublanie.
Wakacyjne remonty i utrudnienia na torach
Wprowadzenie letniego rozkładu wiąże się również z intensyfikacją prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP PLK. Na niektórych odcinkach pasażerowie muszą przygotować się na przesiadki do autobusów.
Odcinek Jabłonowo Pomorskie – Grudziądz: Rusza kolejny etap prac (wymiana szyn, peronów i podkładów) – wprowadzona zostaje zastępcza komunikacja autobusowa.
Linia Opole – Kluczbork: Szeroki zakres robót wymusza utrzymanie autobusów zastępczych do 2 sierpnia (docelowo podróż skróci się o 15 minut).
Trasa Jelenia Góra – Szklarska Poręba: Prace zostają przerwane, a regularny ruch pociągów na tej karkonoskiej linii wraca na całe wakacje.
Trasa Białogard – Kołobrzeg: Pełny ruch kolejowy zostaje przywrócony na czas letni.
