Wielkie zmiany w OLX. Od 25 listopada znika ważne zabezpieczenie kont. Eksperci ostrzegają
Miliony osób korzystających z OLX powinny zwrócić uwagę na nadchodzącą zmianę. Popularny serwis ogłoszeniowy poinformował użytkowników, że od 25 listopada 2026 roku tymczasowo wyłączy weryfikację dwuetapową. To dodatkowy mechanizm zabezpieczający konto przed nieuprawnionym dostępem, nawet jeśli ktoś pozna hasło. Od wskazanej daty standardowe logowanie będzie odbywało się przy użyciu adresu e-mail i hasła, bez dotychczasowego kodu weryfikacyjnego. Eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem zwracają uwagę na ryzyko związane z taką decyzją.
Informacja o zmianach wywołała dyskusję w internecie po opublikowaniu wiadomości, którą OLX rozsyła użytkownikom. Na sprawę zwrócił uwagę między innymi serwis Niebezpiecznik, specjalizujący się w tematyce cyberbezpieczeństwa. Kontrowersje budzi przede wszystkim to, że dotychczasowy mechanizm ochrony zostanie wyłączony, zanim udostępniona zostanie jego nowa wersja. Nie wiadomo również, jak długo potrwa okres przejściowy. Tymczasem zmiana przypada na szczególnie intensywny okres zakupowy, zaledwie dwa dni przed Black Friday.
OLX wyłącza weryfikację dwuetapową. Podano konkretną datę
Z komunikatu przesłanego użytkownikom wynika, że 25 listopada 2026 roku OLX zmieni sposób logowania do kont. W ramach tej aktualizacji dotychczasowa weryfikacja dwuetapowa ma zostać tymczasowo wyłączona. Użytkownicy korzystający z logowania za pomocą adresu e-mail i hasła nie będą już otrzymywać dodatkowego kodu potwierdzającego tożsamość.
Do tej pory weryfikacja dwuetapowa pozwalała zabezpieczyć konto dodatkowym etapem autoryzacji. Po podaniu prawidłowego hasła konieczne było również potwierdzenie logowania, na przykład za pomocą kodu otrzymanego w wiadomości SMS, e-mailu lub wygenerowanego przez aplikację uwierzytelniającą.
Od 25 listopada ten dodatkowy etap zostanie wyłączony. OLX tłumaczy decyzję planowaną aktualizacją systemu i sposobu logowania. Jednocześnie zapewnia, że pracuje nad nową wersją weryfikacji dwuetapowej, która ma być ponownie dostępna w przyszłości.
Problem polega na tym, że serwis nie podał konkretnej daty przywrócenia zabezpieczenia. Z komunikatu wynika jedynie, że po udostępnieniu nowego rozwiązania użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail i będą mogli ponownie aktywować funkcję w ustawieniach konta.
Eksperci biją na alarm. Dlaczego ta zmiana może być niebezpieczna?
Na zapowiedź OLX zareagował między innymi Niebezpiecznik. Informację o wyłączeniu dwuetapowego uwierzytelniania opublikowano w mediach społecznościowych, zwracając uwagę na nietypową decyzję popularnej platformy.
Weryfikacja dwuetapowa jest jednym z podstawowych mechanizmów ograniczających ryzyko nieuprawnionego dostępu do kont internetowych. Jeżeli przestępca pozna hasło użytkownika, dodatkowy kod może uniemożliwić mu zalogowanie się. Po wyłączeniu takiego zabezpieczenia przejęte hasło może wystarczyć do uzyskania dostępu do konta korzystającego ze standardowego logowania.
Nie oznacza to, że każde konto OLX stanie się automatycznie dostępne dla cyberprzestępców. Serwis może stosować również inne rozwiązania służące wykrywaniu podejrzanej aktywności. Nie wyjaśniono jednak szczegółowo, jakie dodatkowe mechanizmy będą chronić użytkowników podczas przejściowego wyłączenia dotychczasowej weryfikacji dwuetapowej.
Największe ryzyko dotyczy osób, które używają tego samego hasła w wielu serwisach albo korzystają z haseł, które wcześniej znalazły się w wyciekach danych. W takich sytuacjach brak drugiego etapu uwierzytelniania może znacznie ułatwić nieuprawnione logowanie.
Przejęte konto OLX może posłużyć do oszustwa. Zagrożeni są również kupujący
Problem nie ogranicza się do samego właściciela konta. Przejęty profil w popularnym serwisie ogłoszeniowym może zostać wykorzystany do oszustw wymierzonych w inne osoby. Szczególną wartość dla przestępców mogą mieć konta z długą historią, pozytywnymi ocenami i wcześniejszymi transakcjami.
Osoba podszywająca się pod prawowitego właściciela takiego profilu może próbować publikować fałszywe ogłoszenia, prowadzić rozmowy z kupującymi lub nakłaniać ich do dokonywania płatności poza bezpiecznymi mechanizmami platformy. Dla potencjalnej ofiary konto z wieloletnią historią może wyglądać bardziej wiarygodnie niż profil założony niedawno.
Niebezpieczeństwo może dotyczyć również danych zapisanych w historii wiadomości. W rozmowach użytkowników OLX mogą znajdować się numery telefonów, informacje dotyczące wysyłki oraz inne dane udostępniane podczas uzgadniania transakcji. Dostęp do takich informacji może posłużyć do przygotowania kolejnych prób oszustwa.
Nie ma jednak podstaw, aby na podstawie samego komunikatu OLX twierdzić, że doszło do masowego przejmowania kont lub wycieku danych. Chodzi o zwiększone ryzyko wynikające z zapowiedzianego ograniczenia jednego z mechanizmów ochrony.
Zmiana tuż przed Black Friday. Data nie jest bez znaczenia
Decyzja OLX zwraca uwagę również ze względu na termin. Wyłączenie weryfikacji dwuetapowej zapowiedziano na środę, 25 listopada, natomiast Black Friday przypada w tym roku w piątek, 27 listopada. Jest to okres wzmożonego zainteresowania promocjami, zakupami internetowymi i ogłoszeniami sprzedaży używanych przedmiotów.
W tym czasie użytkownicy częściej poszukują elektroniki, telefonów, konsol, sprzętu AGD i prezentów świątecznych. Intensywniejsze korzystanie z serwisów ogłoszeniowych stwarza również okazję dla przestępców rozsyłających fałszywe oferty i wiadomości dotyczące płatności.
Szczególnie niebezpieczne mogą być wiadomości podszywające się pod komunikaty dotyczące nowego sposobu logowania. Oszuści mogą wykorzystywać zainteresowanie zmianami, aby nakłaniać użytkowników do klikania linków prowadzących na fałszywe strony i wpisywania danych dostępowych.
Dlatego wiadomości informujące o konieczności potwierdzenia konta, ponownej aktywacji zabezpieczeń lub pilnej zmianie hasła należy weryfikować bezpośrednio w aplikacji albo na oficjalnej stronie serwisu. Sam fakt, że wiadomość zawiera logo OLX, nie potwierdza jej autentyczności.
Co zrobić przed 25 listopada? Jedna czynność jest szczególnie ważna
Najważniejszym działaniem jest sprawdzenie hasła do konta OLX. Jeżeli jest ono wykorzystywane również w innych serwisach, warto zmienić je na nowe, unikalne i odpowiednio długie. Takie hasło powinno być trudne do odgadnięcia i nie zawierać oczywistych informacji, takich jak imię, data urodzenia czy nazwa miejscowości.
OLX w swoich materiałach dotyczących bezpieczeństwa zaleca stosowanie haseł mających co najmniej dziewięć znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry. W praktyce dodatkową ochronę daje zastosowanie znacznie dłuższego, losowego hasła wygenerowanego przez menedżera haseł.
Równie istotne jest zabezpieczenie skrzynki pocztowej przypisanej do konta OLX. W wielu serwisach adres e-mail służy do odzyskiwania dostępu i resetowania hasła. Jeżeli przestępca uzyska dostęp do poczty, może próbować przejąć również inne powiązane z nią konta.
Dlatego na koncie pocztowym warto włączyć weryfikację dwuetapową, najlepiej za pomocą aplikacji uwierzytelniającej albo klucza bezpieczeństwa, jeżeli dostawca udostępnia taką możliwość. Wyłączenie dodatkowej weryfikacji w OLX nie oznacza, że należy rezygnować z niej w innych usługach.
Jak zmienić hasło do OLX?
Użytkownicy mogą zmienić hasło po zalogowaniu się na swoje konto. W tym celu należy przejść do ustawień profilu, a następnie odnaleźć sekcję dotyczącą logowania i bezpieczeństwa. Tam dostępna jest funkcja zmiany hasła.
Jeżeli korzystasz z tego samego hasła do poczty, serwisu społecznościowego, sklepu internetowego i OLX, koniecznie zastąp je odrębnymi hasłami. W przypadku wcześniejszego wycieku danych z jednej usługi przestępcy mogą próbować używać przejętych danych logowania na innych platformach.
Warto również sprawdzić, czy konto OLX jest powiązane z aktualnym adresem e-mail, do którego masz pełny dostęp. Nieaktualna skrzynka pocztowa może utrudnić odzyskanie konta w razie problemów.
Nowa weryfikacja ma wrócić. Użytkownicy będą musieli ją ponownie aktywować
OLX zapowiada, że wyłączenie zabezpieczenia ma charakter tymczasowy. Serwis pracuje nad nową wersją weryfikacji dwuetapowej, lecz nie podał daty zakończenia prac ani szczegółowego sposobu działania nowego rozwiązania.
Z komunikatu wynika, że gdy funkcja będzie gotowa, użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail. Następnie będą mogli samodzielnie włączyć ją ponownie w ustawieniach konta.
To ważna informacja dla osób, które dotychczas korzystały z dodatkowego zabezpieczenia. Nie należy zakładać, że nowa weryfikacja zostanie automatycznie aktywowana na każdym koncie. Po jej udostępnieniu warto sprawdzić ustawienia i uruchomić funkcję możliwie szybko.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak zabezpieczysz konto i swoje pieniądze
Jeżeli korzystasz z OLX do sprzedaży przedmiotów, szczególnie ważne jest zabezpieczenie konta, na którym masz aktywne ogłoszenia, historię rozmów i dane związane z transakcjami. W przypadku przejęcia takiego profilu przestępca mógłby próbować kontaktować się z kupującymi, wykorzystując Twoją dotychczasową reputację.
Przed 25 listopada zmień hasło, jeśli jest ono słabe, powtarza się w innych usługach albo mogło zostać ujawnione. Następnie zabezpiecz skrzynkę e-mail i sprawdź, czy masz możliwość odzyskania dostępu do konta w razie problemów.
Nie klikaj w linki przesyłane przez nieznane osoby, nawet jeżeli wiadomość informuje o konieczności pilnej aktualizacji zabezpieczeń. Zamiast tego samodzielnie uruchom aplikację OLX lub wpisz adres serwisu w przeglądarce. Dotyczy to szczególnie wiadomości sugerujących, że konto zostanie zablokowane, jeśli natychmiast nie potwierdzisz swoich danych.
Jeżeli otrzymasz informację o logowaniu, którego nie rozpoznajesz, potraktuj ją jako sygnał ostrzegawczy. Zmień hasło, sprawdź zabezpieczenia skrzynki pocztowej i skontaktuj się z pomocą OLX, jeżeli podejrzewasz przejęcie konta. W przypadku utraty pieniędzy lub próby oszustwa należy również rozważyć zgłoszenie sprawy policji i odpowiedniemu bankowi.
Osoby kupujące przez OLX powinny zachować szczególną ostrożność wobec ofert z podejrzanie niskimi cenami oraz próśb o przelewy poza bezpiecznymi mechanizmami transakcyjnymi. Nawet konto z historią i dobrymi ocenami nie daje całkowitej gwarancji, że rozmawiamy z jego prawowitym właścicielem.
Od 25 listopada nowe zasady logowania. O tym trzeba pamiętać
Najważniejsza zmiana nastąpi w środę, 25 listopada 2026 roku. Zgodnie z zapowiedzią OLX dotychczasowa weryfikacja dwuetapowa zostanie tymczasowo wyłączona, a standardowe logowanie będzie wymagało adresu e-mail i hasła.
Firma zapewnia, że pracuje nad nową wersją zabezpieczenia, jednak nie ujawniła terminu jego przywrócenia. Do czasu udostępnienia nowego rozwiązania szczególnego znaczenia nabierze bezpieczeństwo haseł i powiązanych z kontami skrzynek pocztowych.
Zmiana dotyczy użytkowników serwisu w całej Polsce, również mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Warto przygotować się do niej wcześniej, zwłaszcza jeżeli OLX służy do regularnej sprzedaży, zakupów lub prowadzenia działalności handlowej.
Najważniejsze: od 25 listopada OLX planuje wyłączyć dotychczasowe logowanie dwuetapowe. Nie jest to informacja o wycieku danych, ale ograniczenie zabezpieczenia, które dotychczas utrudniało przejmowanie kont. Użytkownicy powinni zadbać o unikalne hasła i ochronę swojej poczty elektronicznej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.