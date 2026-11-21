Wielkie zmiany w systemie kaucyjnym w Polsce. Ministerstwo chce nowych zasad. Chodzi o pieniądze klientów i butelki
System kaucyjny w Polsce czekają kolejne zmiany. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało wydłużenie ważności bonów wydawanych przez automaty z 30 do 90 dni oraz rozszerzenie systemu o małe szklane butelki po alkoholu, popularnie nazywane „małpkami”. Dla klientów może to oznaczać więcej czasu na odzyskanie pieniędzy i możliwość oddawania kolejnych rodzajów opakowań. Resort pracuje nad nowymi rozwiązaniami, a niektóre sklepy już zaczęły dobrowolnie zmieniać zasady realizacji bonów.
System kaucyjny działa w Polsce od 1 października 2025 roku i w ciągu zaledwie dwunastu miesięcy objął miliardy opakowań. Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska do końca pierwszego roku funkcjonowania systemu konsumenci oddali już ponad 5 miliardów butelek i puszek. W całym kraju działało wówczas ponad 65,5 tysiąca punktów zwrotu, z czego 23,5 tysiąca było wyposażonych w automaty kaucyjne. To jednak nie koniec zmian. Resort zapowiedział dalsze prace nad zasadami, które mają ułatwić konsumentom odzyskiwanie pieniędzy i zwiększyć liczbę opakowań trafiających do zbiórki.
Najważniejsze propozycje dotyczą terminów realizacji bonów oraz rozszerzenia systemu o opakowania, które dotychczas nie były nim objęte. Równolegle pojawiają się również nowe rozwiązania dotyczące rozliczeń między operatorami. Dla zwykłych klientów szczególnie istotne pozostaje jednak to, kiedy mogą żądać zwrotu kaucji, czy sklep może odmówić wypłacenia pieniędzy oraz co zrobić, gdy automat nie przyjmuje butelki.
Bony kaucyjne mają być ważne trzy razy dłużej. Ministerstwo zapowiedziało zmianę
Jednym z najważniejszych problemów zgłaszanych przez klientów jest ograniczony czas realizacji bonów wydawanych przez automaty kaucyjne. Po oddaniu opakowań urządzenie może wydrukować potwierdzenie zawierające kwotę należnej kaucji. Takie bony często mają termin ważności ustalony przez sieć handlową lub operatora urządzenia, co w praktyce może powodować problemy osobom, które nie realizują ich od razu.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało przygotowanie zmian legislacyjnych, które mają wydłużyć okres ważności takich bonów z 30 do 90 dni. Oznaczałoby to trzykrotnie dłuższy czas na ich realizację. Rozwiązanie miałoby szczególne znaczenie dla klientów, którzy oddają butelki podczas większych zakupów, ale nie chcą od razu wykorzystać otrzymanego potwierdzenia.
Resort poinformował również, że sama zapowiedź zmian skłoniła część sieci handlowych do dobrowolnego wydłużenia okresu realizacji bonów. Nie oznacza to jednak, że we wszystkich sklepach obowiązuje już jednolity, ustawowy termin 90 dni. Ministerstwo przedstawiło takie rozwiązanie jako planowaną zmianę, która wymaga odpowiedniej procedury legislacyjnej.
Warto jednocześnie pamiętać, że bon nie musi oznaczać obowiązku dokonania kolejnych zakupów. W powszechnym systemie kaucyjnym konsument ma prawo odzyskać należną mu kaucję w pieniądzach. Potwierdzenie wydane przez automat można zrealizować w sposób przewidziany dla danego punktu, w tym wymienić na gotówkę.
Kolejna zmiana może objąć miliony szklanych butelek. Chodzi o popularne „małpki”
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało również prace nad rozszerzeniem systemu kaucyjnego o małe jednorazowe butelki szklane po alkoholu. Chodzi o opakowania powszechnie określane mianem „małpek”, które obecnie nie należą do kategorii objętych ogólnopolskim systemem kaucyjnym.
Resort argumentuje, że wprowadzenie takich opakowań do systemu mogłoby ograniczyć liczbę szklanych butelek porzucanych w przestrzeni publicznej. Problem jest szczególnie widoczny w miastach, gdzie niewielkie butelki można znaleźć na trawnikach, w parkach, przy chodnikach oraz w pobliżu przystanków komunikacji miejskiej.
Rozszerzenie systemu wymagałoby jednak odpowiedniego przygotowania całego łańcucha zbiórki. Sklepy i operatorzy musieliby dostosować sposób przyjmowania, przechowywania i transportowania dodatkowych opakowań. W przypadku szkła szczególne znaczenie mają również wymagania związane z bezpieczeństwem i logistyką.
Ministerstwo wyraźnie zaznaczyło, że wprowadzenie takiego rozwiązania będzie wymagało odrębnych przepisów oraz okresu dostosowawczego. Na 21 listopada 2026 roku nie ma więc podstaw, aby traktować zapowiedź jako powszechnie obowiązujący nakaz pobierania kaucji od wszystkich małych butelek po alkoholu.
Ile pieniędzy można odzyskać? Obecnie obowiązują trzy stawki
Aktualny system kaucyjny obejmuje trzy podstawowe kategorie opakowań po napojach. Za plastikową butelkę jednorazową o pojemności do 3 litrów można odzyskać 50 groszy. Taka sama stawka dotyczy metalowych puszek o pojemności do 1 litra. W przypadku szklanych butelek wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra kaucja wynosi 1 złoty.
Nie oznacza to jednak, że za każdą plastikową butelkę, puszkę albo butelkę szklaną klient otrzyma pieniądze. Podstawowym warunkiem jest oznaczenie opakowania znakiem systemu kaucyjnego. To właśnie ten symbol wskazuje, że opakowanie zostało włączone do ogólnopolskiego mechanizmu pobierania i zwracania kaucji.
W sklepach nadal mogą pojawiać się produkty w opakowaniach bez takiego oznaczenia. Wynika to między innymi z możliwości sprzedaży wcześniejszych zapasów. Klient nie powinien zatem sugerować się wyłącznie materiałem, z którego wykonano opakowanie, ani samą pojemnością butelki.
Warto również odróżnić ogólnopolski system kaucyjny od niezależnych systemów zwrotu opakowań organizowanych przez producentów i sieci handlowe. Niektóre sklepy przyjmują opakowania również na podstawie własnych zasad, ale nie musi to oznaczać udziału tych opakowań w ustawowym systemie.
Sklep nie może zmusić klienta do kolejnych zakupów. Ministerstwo przypomina o prawach konsumentów
Jedną z najważniejszych zasad systemu kaucyjnego jest możliwość odzyskania pieniędzy bez przedstawiania paragonu. Konsument nie musi udowadniać, w którym sklepie kupił napój ani kiedy zapłacił kaucję. Wystarczy, że zwróci prawidłowo oznaczone opakowanie w odpowiednim punkcie zbiórki.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina również, że zwrot kaucji nie może być uzależniony od dokonania kolejnych zakupów. Oznacza to, że klient ma prawo przyjść do punktu wyłącznie po to, aby oddać puste opakowania i odzyskać należne pieniądze.
Istotne znaczenie ma także rozróżnienie między sklepami, które muszą prowadzić zbiórkę, a placówkami, które uczestniczą w niej dobrowolnie. Obowiązek przyjmowania opakowań objętych systemem dotyczy sklepów o powierzchni sprzedaży przekraczającej 200 metrów kwadratowych, jeżeli oferują odpowiednie napoje. Mniejsze placówki mogą przystępować do zbiórki dobrowolnie, z uwzględnieniem szczególnych zasad dotyczących niektórych opakowań wielokrotnego użytku.
Dlatego nie każda odmowa przyjęcia butelki przez niewielki sklep oznacza naruszenie przepisów. Kluczowe jest ustalenie, czy dana placówka jest zobowiązana do odbierania konkretnego rodzaju opakowania.
Automat nie przyjął butelki? Sprawdź, czy nie popełniłeś tego błędu
Jednym z częstych powodów problemów ze zwrotem opakowań jest ich niewłaściwy stan. Automaty kaucyjne muszą rozpoznać oddawaną butelkę lub puszkę, dlatego znaczenie mają odpowiednie oznaczenia, kod kreskowy oraz zachowanie pierwotnego kształtu opakowania.
Ministerstwo zaleca, aby przed zwrotem nie zgniatać butelek i puszek oraz nie usuwać z nich etykiet. Opakowania powinny być opróżnione, ale pozostawione w stanie umożliwiającym identyfikację.
To ważna zmiana codziennych przyzwyczajeń. Przed uruchomieniem systemu kaucyjnego wiele osób zgniatało plastikowe butelki i puszki, aby zajmowały mniej miejsca w domowych pojemnikach na odpady. W przypadku opakowań kaucyjnych takie postępowanie może utrudnić albo uniemożliwić ich przyjęcie przez automat.
Jeżeli urządzenie odrzuca prawidłowo oznaczone opakowanie, warto zwrócić się do obsługi punktu. Problem może wynikać z awarii, błędu odczytu albo innej przyczyny technicznej. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia opakowania konsument może zgłosić sprawę operatorowi systemu, a także właściwemu wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska.
System obejmuje już miliardy opakowań. Warszawa rozbudowuje sieć automatów
Dane Ministerstwa Klimatu i Środowiska pokazują, jak szybko rozwinęła się sieć zbiórki. Według informacji opublikowanych 1 października 2026 roku w Polsce działało ponad 65,5 tysiąca punktów zwrotu, w tym 23,5 tysiąca punktów wyposażonych w automaty kaucyjne. Aż 90 procent wszystkich zwrotów realizowano za pośrednictwem urządzeń automatycznych.
Zmiany są widoczne również w Warszawie. W sierpniu 2026 roku ministerstwo informowało, że w przestrzeni miejskiej i na osiedlach stolicy działało 61 automatów kaucyjnych, a plany jednego z operatorów obejmowały instalację ponad 400 kolejnych urządzeń. To dane dotyczące rozwoju sieci poza tradycyjnymi punktami sklepowymi, a nie całkowitej liczby automatów we wszystkich warszawskich supermarketach.
Rozbudowa infrastruktury może mieć szczególne znaczenie dla mieszkańców dużych osiedli i osób, które nie chcą przechowywać większej liczby pustych opakowań w mieszkaniach. Punkty zbiórki znajdujące się bliżej miejsca zamieszkania ułatwiają oddawanie butelek i puszek bez konieczności planowania specjalnego wyjazdu do sklepu.
Jednocześnie tempo rozwoju systemu powoduje wyzwania związane z obsługą urządzeń, organizacją transportu i rozliczaniem pieniędzy pomiędzy sklepami oraz operatorami.
Nowe podejście do rozliczeń. Zmiany mogą ograniczyć koszty działania systemu
Kolejny kierunek zmian dotyczy sposobu rozliczania opakowań pomiędzy operatorami systemu kaucyjnego. W informacji opublikowanej przez Polską Agencję Prasową 19 listopada 2026 roku opisano znaczenie wytycznych Ministerstwa Klimatu i Środowiska z 23 października.
Chodzi o rozliczanie zebranych odpadów opakowaniowych na podstawie rzeczywistej masy, zamiast szczegółowego przypisywania poszczególnych produktów do kodów EAN. Takie podejście może ograniczyć koszty administracyjne i uprościć współpracę pomiędzy firmami obsługującymi system.
Z punktu widzenia klienta zmiana nie oznacza jednak, że butelki przestaną wymagać prawidłowego oznakowania ani że automaty automatycznie zaakceptują każde opakowanie. Kody kreskowe nadal mogą służyć do rozpoznawania produktów podczas zwrotu.
Nowe rozwiązania rozliczeniowe dotyczą przede wszystkim organizacji systemu, a nie wysokości ustawowej kaucji. Na obecnym etapie nie ma podstaw, aby twierdzić, że doprowadzą one bezpośrednio do obniżenia cen napojów w sklepach.
Co to oznacza dla Ciebie? Tak nie stracisz pieniędzy przy zwrocie butelek
Przed kolejnymi zakupami warto zwrócić uwagę na znak kaucji umieszczony na opakowaniu. To najprostszy sposób sprawdzenia, czy do ceny napoju zostanie doliczona dodatkowa kwota, którą można później odzyskać. Kaucja jest doliczana przy kasie, dlatego ostateczna suma na paragonie może być wyższa niż cena produktu widoczna przy półce.
Po wypiciu napoju nie zgniataj opakowania i nie odrywaj etykiety. Nawet jeżeli w domu brakuje miejsca, lepiej przechowywać puste butelki i puszki w taki sposób, aby ich kształt i oznaczenia nie zostały uszkodzone. Ułatwi to późniejszy zwrot i ograniczy ryzyko odrzucenia opakowania przez automat.
Jeśli urządzenie wydaje bon, sprawdź termin jego ważności oraz sposób realizacji. Nie zakładaj automatycznie, że zapowiadany przez ministerstwo okres 90 dni obowiązuje już w każdym sklepie. Do czasu wejścia w życie jednolitych przepisów poszczególne rozwiązania mogą się różnić.
Pamiętaj również, że nie musisz robić zakupów, aby odzyskać kaucję. Jeżeli punkt przyjmuje dany rodzaj opakowań, masz prawo do zwrotu należnych pieniędzy. Nie musisz też przedstawiać paragonu ani wracać do sklepu, w którym wcześniej kupiłeś napój.
W gospodarstwach domowych, w których regularnie kupuje się napoje w butelkach i puszkach, warto wyznaczyć jedno miejsce na opakowania kaucyjne i oddawać je przy okazji codziennych wyjść. W ten sposób łatwiej uniknąć gromadzenia większych ilości butelek i pieniędzy pozostających w niewykorzystanej kaucji.
Czy kolejne zmiany są już przesądzone?
Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało dalsze modyfikacje systemu, ale część z nich wymaga jeszcze prac legislacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim ustawowego wydłużenia ważności bonów oraz wprowadzenia do systemu jednorazowych butelek szklanych po alkoholu.
Dopiero przyjęcie odpowiednich przepisów i określenie terminów ich obowiązywania pozwoli wskazać, od kiedy nowe zasady obejmą wszystkich uczestników systemu.
Jedno jest pewne: system kaucyjny stał się stałym elementem polskiego handlu, a skala zwrotów pokazuje, że korzystają z niego miliony konsumentów. Kolejne zmiany mają przede wszystkim usprawnić jego działanie oraz umożliwić odzyskiwanie pieniędzy w wygodniejszy sposób.
Dla klientów najważniejsze pozostają trzy kwestie: rozpoznawanie opakowań objętych kaucją, znajomość prawa do pieniężnego zwrotu oraz pilnowanie zasad realizacji bonów wydawanych przez automaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.