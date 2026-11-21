Duże utrudnienia w Warszawie od poniedziałku. Zamkną całą ulicę, cztery linie autobusowe pojadą objazdami
Poważne zmiany w komunikacji miejskiej na warszawskiej Białołęce. Od poniedziałku, 23 listopada, rozpocznie się remont ulicy Porajów na Tarchominie. Kierowcy stracą możliwość przejazdu między Myśliborską a Świderską, a pasażerowie czterech linii autobusowych będą musieli zmienić swoje przyzwyczajenia. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział objazdy, zawieszenie sześciu przystanków i nowe rozkłady jazdy. Utrudnienia obejmą również komunikację nocną.
Mieszkańcy północnej Warszawy powinni przygotować się na kolejne zmiany w organizacji ruchu. Tym razem prace drogowe obejmą ulicę Porajów, która łączy rejon ulic Myśliborskiej i Świderskiej. Remont oznacza konieczność wyłączenia przejazdu na całej jej długości, co wpłynie zarówno na kierowców, jak i osoby korzystające z Warszawskiego Transportu Publicznego.
Zmiany rozpoczną się w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, a w przypadku autobusów nocnych od nocy z 23 na 24 listopada. WTP nie podał w komunikacie dotyczącym objazdów konkretnej daty przywrócenia normalnego kursowania. Nowa organizacja ruchu ma obowiązywać do odwołania, dlatego pasażerowie powinni śledzić kolejne informacje.
Zamkną całą ulicę Porajów. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy
Remont obejmie ulicę Porajów pomiędzy Myśliborską a Świderską. Zaplanowano wymianę krawężników oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową mineralno-asfaltową. Na czas prowadzenia prac przejazd remontowanym odcinkiem zostanie wyłączony, a kierowcy będą musieli korzystać z sąsiednich ulic.
To istotna zmiana dla mieszkańców Tarchomina, którzy wykorzystują ulicę Porajów do codziennych dojazdów. Utrudnienia mogą być odczuwalne szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, kiedy na drogach prowadzących w stronę Modlińskiej i Światowida występuje duże natężenie ruchu.
Mieszkańcy posiadający samochody zaparkowane przy Porajów powinni zwrócić szczególną uwagę na czasowe oznakowanie. Przed rozpoczęciem remontu należy sprawdzić, czy pozostawione pojazdy nie będą utrudniały prowadzenia robót. Wcześniejsze przeparkowanie samochodu pozwoli uniknąć problemów związanych z organizacją placu budowy.
Cztery linie autobusowe pojadą inaczej. Zmiany od 23 listopada
Warszawski Transport Publiczny poinformował, że z powodu remontu zmienią się trasy autobusów linii 211, 314, 518 oraz nocnej N13. Dla wszystkich czterech linii przygotowano zaktualizowane rozkłady jazdy.
Zmiany nie będą jednak identyczne dla każdego autobusu. W przypadku linii 211 objazd obejmie tylko jeden kierunek, natomiast pozostałe linie otrzymają zmienione przebiegi tras w obu kierunkach.
Linia 211
Autobusy linii 211 jadące w kierunku Żerania FSO po przejechaniu ulicą Światowida skierują się prosto w Myśliborską, a następnie pojadą ulicą Dorodną, skąd wrócą na swoją dalszą trasę. Zmiana dotyczy wyłącznie kierunku Żerań FSO.
Linia 314
Autobusy jadące od strony Olesina po ulicy Modlińskiej pojadą prosto Światowida, następnie Świętosławskiego do krańca Tarchomin. W drogę powrotną wyruszą Świętosławskiego, Świderską, Ćmielowską i Światowida, a następnie wrócą na Modlińską i dalszą trasę w kierunku Olesina.
Linia 518
W kierunku Nowodworów autobusy jadące od strony Bielan i metra Marymont pojadą ulicami Modlińską, Światowida, Świętosławskiego i Świderską. W przeciwnym kierunku, po przejechaniu Świderską, skierują się w Ćmielowską, następnie Światowida i Modlińską, po czym wrócą na swoją trasę w stronę centrum i Bielan.
Linia nocna N13
Zmiany obejmą również pasażerów korzystających z nocnego połączenia pomiędzy Dworcem Centralnym a Nowodworami. Autobusy N13 w obu kierunkach pojadą przez Modlińską i Światowida, omijając remontowany rejon. Nowa trasa będzie obowiązywała od nocy z poniedziałku na wtorek, czyli z 23 na 24 listopada.
Sześć przystanków zostanie zawieszonych. Pasażerowie muszą uważać
Największą uwagę pasażerowie powinni zwrócić na zmiany przystankowe. Warszawski Transport Publiczny zapowiedział czasowe zawieszenie funkcjonowania sześciu przystanków.
Od poniedziałku nie będą obsługiwane:
- Porajów 04,
- Picassa 01,
- Picassa 02,
- Picassa 03,
- Tarchomin 11,
- Świderska 05.
Oznacza to, że osoby przyzwyczajone do korzystania z tych miejsc nie będą mogły wsiąść do autobusów tak jak dotychczas. Konieczne stanie się wybranie innego przystanku znajdującego się na trasie objazdowej.
Szczególną uwagę powinni zachować pasażerowie, którzy codziennie podróżują z Tarchomina do innych części Białołęki, na Bielany lub do centrum Warszawy. Nawet jeśli numer linii pozostanie bez zmian, miejsce odjazdu albo przebieg trasy może być inny.
Nowe rozkłady jazdy. Podróż do pracy może wyglądać inaczej
Remont ulicy Porajów wymusi również wprowadzenie nowych rozkładów jazdy. Zmiany będą dotyczyły wszystkich czterech linii objętych objazdami, czyli 211, 314, 518 i N13.
Dla pasażerów oznacza to konieczność sprawdzenia godzin odjazdu jeszcze przed poniedziałkowym wyjazdem do pracy, szkoły lub na uczelnię. Nie należy zakładać, że autobus będzie pojawiał się na przystanku dokładnie o tej samej porze co przed remontem.
Objazdy mogą również zmienić czas potrzebny na pokonanie trasy, zwłaszcza w godzinach największego natężenia ruchu. Warszawski Transport Publiczny nie podał jednak jednolitej wartości dodatkowego czasu przejazdu, dlatego nie można określić, o ile minut wydłuży się podróż każdej z linii.
Aktualne rozkłady i informacje o zmianach można sprawdzić na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
To niejedyny remont na Tarchominie. Białołęka ma za sobą kolejne utrudnienia
Prace na Porajów są częścią szerszych robót drogowych prowadzonych na Białołęce w listopadzie. W ostatnich dniach zmieniano również organizację komunikacji w związku z remontem ulicy Świętosławskiego, co wymagało skierowania autobusów na trasy objazdowe.
Dla mieszkańców oznacza to konieczność uważnego śledzenia komunikatów, ponieważ zakres utrudnień zmienia się wraz z postępem prac. W przypadku Porajów zamknięcie obejmuje ważne lokalne połączenie między Myśliborską a Świderską, a objazdy wpływają na połączenia wykraczające daleko poza bezpośredni rejon remontu.
Szczególnie istotne może to być dla osób dojeżdżających linią 518 do innych części Warszawy oraz pasażerów korzystających z nocnej N13.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę przed poniedziałkiem
Jeżeli mieszkasz na Tarchominie lub regularnie korzystasz z komunikacji miejskiej na Białołęce, najlepiej sprawdź nowy rozkład jazdy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Warto zwrócić uwagę nie tylko na numer autobusu, ale również na kierunek podróży i miejsce, w którym będzie można wsiąść.
Osoby korzystające z przystanków Picassa, Porajów, Tarchomin i Świderska powinny ustalić najbliższy dostępny przystanek zastępczy na trasie swojej linii. Szczególnie ważne jest to w przypadku podróży z dziećmi, osobami starszymi lub pasażerami mającymi trudności z poruszaniem się.
Kierowcy powinni natomiast zaplanować trasę omijającą ulicę Porajów, uwzględniając możliwość większego obciążenia sąsiednich ulic. Warto również sprawdzić oznakowanie przed pozostawieniem samochodu w pobliżu planowanych robót.
Pasażerowie nocnej linii N13 muszą pamiętać, że jej zmieniona trasa zacznie obowiązywać w nocy z 23 na 24 listopada, a nie w trakcie wcześniejszego weekendu.
Najważniejsze daty i informacje: w poniedziałek, 23 listopada 2026 roku, rozpocznie się remont ulicy Porajów. Linie 211, 314 i 518 pojadą objazdami od tego dnia, natomiast N13 od nocy 23/24 listopada. Sześć przystanków zostanie zawieszonych, a organizacja komunikacji pozostanie zmieniona do odwołania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.