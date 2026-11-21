Poważne utrudnienia na kolei pod Warszawą. Pociągi odwołane, pasażerowie muszą przesiąść się do autobusów
Duże problemy dla pasażerów Kolei Mazowieckich. W sobotę, 21 listopada, nadal występują utrudnienia na linii kolejowej nr 10 między Legionowem a Tłuszczem. Powodem jest niedokończony remont infrastruktury kolejowej. Cztery pociągi kursują w skróconych relacjach, a na wyłączonym odcinku uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Warszawski Transport Publiczny poinformował również o specjalnym honorowaniu biletów Kolei Mazowieckich w pociągach SKM linii S40. Zmiany obowiązują w godzinach od 9:00 do 22:00.
Pasażerowie podróżujący pomiędzy Warszawą, Legionowem, Radzyminem i Tłuszczem muszą przygotować się na dodatkowe utrudnienia. Prace na linii kolejowej nr 10 nie zostały zakończone w pierwotnie przewidzianym terminie, dlatego część połączeń nadal nie dociera do swoich docelowych stacji. Dla podróżnych oznacza to konieczność przesiadek oraz korzystania z autobusów zastępczych.
Warszawski Transport Publiczny opublikował komunikat dotyczący utrudnień w kursowaniu Kolei Mazowieckich. Poinformowano w nim o zmianach tras wybranych pociągów oraz możliwości korzystania z linii SKM S40 na określonym odcinku z biletem KM.
Cztery pociągi nie pokonają całej trasy. Podano numery połączeń
Utrudnienia dotyczą czterech pociągów Kolei Mazowieckich obsługujących połączenia na trasie Sierpc – Legionowo – Tłuszcz. Składy kursują w skróconych relacjach, ponieważ przejazd remontowanym fragmentem linii nie jest możliwy zgodnie z pierwotnym rozkładem.
Zmiany dotyczą pociągów o numerach:
- 51140/1,
- 15140/1,
- 51142/3,
- 15142/3.
Pociągi jadące od strony Sierpca kończą przejazd przed wyłączonym odcinkiem w rejonie Legionowa. W przeciwnym kierunku podróżni muszą skorzystać z transportu zastępczego, aby dotrzeć do miejsca, z którego rozpoczyna się dalsza podróż koleją.
Oznacza to, że osoby planujące przejazd do Tłuszcza nie mogą zakładać, że dotrą na miejsce bez przesiadki. Podobnie wygląda sytuacja pasażerów podróżujących w przeciwnym kierunku.
Autobusy zastępcze zamiast pociągów. Pasażerowie muszą uważać
Na odcinku Legionowo – Tłuszcz uruchomiono zastępczą komunikację autobusową oznaczoną jako Z92. Jej zadaniem jest zapewnienie możliwości przejazdu pomiędzy miejscowościami, które zostały dotknięte ograniczeniami w ruchu kolejowym.
Autobusy zatrzymują się między innymi w rejonie Legionowa, Legionowa Piasków, Michałowa-Reginowa, Wieliszewa, Nieporętu, Dąbkowizny, Radzymina, Krusz i Tłuszcza. Dokładne lokalizacje przystanków oraz godziny kursowania należy sprawdzić w rozkładzie zastępczej komunikacji autobusowej.
Trzeba pamiętać, że autobusy zastępcze nie zawsze zatrzymują się bezpośrednio przed budynkiem dworca lub przy peronie. W niektórych miejscowościach konieczne może być przejście do wyznaczonego przystanku przy pobliskiej ulicy.
Podróżni powinni również uwzględnić dodatkowy czas potrzebny na przesiadkę. Czas przejazdu autobusem może różnić się od czasu podróży pociągiem, szczególnie w przypadku większego natężenia ruchu drogowego.
Ważna decyzja WTP. Bilety Kolei Mazowieckich honorowane w SKM S40
W związku z utrudnieniami Warszawski Transport Publiczny poinformował o wprowadzeniu specjalnego honorowania biletów Kolei Mazowieckich.
W sobotę, 21 listopada, od godziny 9:00 do 22:00 bilety KM są honorowane w pociągach Szybkiej Kolei Miejskiej linii S40 na odcinku Legionowo – Radzymin w obu kierunkach.
To istotne ułatwienie dla pasażerów, którzy muszą zmienić sposób podróżowania z powodu niedokończonych prac remontowych. Dzięki tej decyzji osoby posiadające odpowiednie bilety Kolei Mazowieckich mogą korzystać z połączeń SKM S40 na wskazanym odcinku.
Należy jednak pamiętać, że honorowanie dotyczy konkretnej trasy i określonych godzin. Nie oznacza automatycznego rozszerzenia ważności wszystkich biletów KM na całą warszawską komunikację miejską.
Pasażerowie powinni również sprawdzić rozkład jazdy S40. Linia nie musi kursować z taką samą częstotliwością jak odwołane połączenia Kolei Mazowieckich.
Remont miał zakończyć się wcześniej. Termin przesunięto
Utrudnienia są konsekwencją wydłużających się prac na linii kolejowej nr 10. Pierwotnie przywrócenie ruchu planowano na 14 listopada, jednak PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowały o konieczności przesunięcia terminu na 28 listopada 2026 roku.
Prace prowadzone na odcinku Radzymin – Tłuszcz obejmują między innymi roboty torowe, wymianę elementów nawierzchni kolejowej oraz regulację torów. Ich celem jest poprawa stanu infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu.
Dla pasażerów oznacza to jednak kolejne dni podróżowania z przesiadkami. Według wcześniejszych informacji komunikacja zastępcza ma funkcjonować do 27 listopada, natomiast przywrócenie połączeń kolejowych zaplanowano od 28 listopada.
Jest to termin planowany, dlatego przed podróżą warto sprawdzić, czy zarządca infrastruktury nie wprowadził kolejnych zmian.
Utrudnienia dotyczą ważnej trasy na Mazowszu
Linia kolejowa nr 10 łączy Legionowo z Tłuszczem przez miejscowości położone na północny wschód od Warszawy. Jest wykorzystywana przez pasażerów podróżujących do pracy, szkół oraz w innych codziennych sprawach.
Problemy z przejazdem mogą być szczególnie odczuwalne dla mieszkańców Legionowa, Nieporętu, Radzymina i Tłuszcza. Niektórzy podróżni muszą korzystać z kilku środków transportu, aby dotrzeć do celu.
Zmiany mogą również wpływać na osoby planujące przesiadkę na inne połączenie kolejowe. W przypadku opóźnienia autobusu zastępczego czas dostępny na zmianę środka transportu może się skrócić.
Dlatego planując podróż w sobotę, warto pozostawić sobie dodatkowy zapas czasu, zwłaszcza gdy dalsza trasa obejmuje połączenia dalekobieżne.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź trasę, zanim pojedziesz na stację
Jeżeli podróżujesz Kolejami Mazowieckimi na trasie Legionowo – Tłuszcz, przede wszystkim sprawdź numer swojego pociągu. Jeżeli jest to jedno z czterech połączeń objętych skróceniem relacji, konieczne będzie skorzystanie z zastępczej komunikacji autobusowej na części trasy.
Następnie ustal, z którego przystanku odjeżdża autobus Z92. Nie należy zakładać, że pojazd będzie oczekiwał bezpośrednio przy peronie kolejowym. Warto również sprawdzić czas przesiadki i zaplanować odpowiednio wcześniejsze przybycie na przystanek.
Jeżeli podróżujesz pomiędzy Legionowem a Radzyminem, możesz rozważyć skorzystanie z SKM S40. W sobotę, 21 listopada, od godziny 9:00 do 22:00 na tym odcinku honorowane są bilety Kolei Mazowieckich.
Przed wyjazdem najlepiej sprawdzić aktualny rozkład i komunikaty na Portalu Pasażera PKP PLK. Informacje o opóźnieniach i zmianach w kursowaniu pociągów mogą być aktualizowane w ciągu dnia.
W przypadku podróży do pracy, szkoły albo na umówione spotkanie należy uwzględnić możliwość wydłużenia przejazdu. Największym problemem może okazać się nie tylko sam objazd, ale również konieczność zsynchronizowania podróży autobusem zastępczym z dalszym połączeniem kolejowym.
Kiedy pociągi wrócą na normalną trasę?
Według wcześniejszych komunikatów Kolei Mazowieckich i PKP PLK planowany termin przywrócenia przejazdów na odcinku Legionowo – Tłuszcz to 28 listopada 2026 roku. Do tego czasu podróżni muszą liczyć się z utrzymaniem komunikacji zastępczej i skróconych relacji wybranych pociągów.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie utrudnienia znikną automatycznie o północy w dniu wskazanym w harmonogramie. Ostateczna organizacja ruchu zależy od zakończenia robót i potwierdzenia gotowości infrastruktury.
Najważniejsze: w sobotę, 21 listopada, cztery pociągi KM kursują w skróconych relacjach, na odcinku Legionowo – Tłuszcz działa zastępcza komunikacja autobusowa, a bilety Kolei Mazowieckich są honorowane w SKM S40 pomiędzy Legionowem a Radzyminem w godzinach 9:00–22:00.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.