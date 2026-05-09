Wielkie zmiany w pensjach od 1 lipca. Tysiące złotych więcej dla pracowników. Wszystko przesądzone
To już pewne – od 1 lipca 2026 roku pracownicy ochrony zdrowia dostaną wyższe minimalne wynagrodzenia. Skala zmian jest wyraźna, a podwyżki obejmą wszystkie grupy zawodowe – od lekarzy po pracowników pomocniczych.
Nowe stawki wynikają bezpośrednio z danych GUS. Jak podano, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za 2025 rok wyniosło 8903,56 zł. To właśnie ta kwota stanowi podstawę do wyliczenia minimalnych pensji w systemie ochrony zdrowia.
Nowe wyliczenia. Tak rosną pensje medyków
System wynagrodzeń opiera się na współczynnikach przypisanych do konkretnych zawodów. Każda grupa ma inny mnożnik, który przekłada się na końcową wysokość pensji.
Najwyższe stawki dotyczą lekarzy specjalistów. W ich przypadku minimalne wynagrodzenie zbliży się do 13 tys. zł brutto. To wzrost o ponad 1000 zł względem obecnych poziomów.
Wyraźnie zyskają także pielęgniarki i położne z najwyższymi kwalifikacjami. Ich pensje przekroczą 11 tys. zł. Podobne stawki obejmą część farmaceutów, diagnostów i fizjoterapeutów.
Podwyżki obejmą wszystkich – także niższe stanowiska
Zmiany nie dotyczą tylko najlepiej opłacanych zawodów. Wyższe wynagrodzenia trafią również do ratowników medycznych, techników czy opiekunów medycznych.
W zależności od grupy wzrost wyniesie od kilkuset do ponad 900 zł miesięcznie. Przykładowo ratownicy i część pielęgniarek bez specjalizacji przekroczą poziom 8300 zł brutto.
Podwyżki obejmą też pracowników niemedycznych zatrudnionych w placówkach. W ich przypadku nowe minimalne pensje będą zależeć głównie od wykształcenia.
Był pomysł zmian. Skończyło się ostrym sprzeciwem
Jeszcze niedawno resort zdrowia rozważał zmianę zasad. Pojawiła się propozycja przesunięcia podwyżek na 2027 rok oraz powiązania ich z tempem wzrostu płac w budżetówce.
To wywołało natychmiastową reakcję środowiska. Związki zawodowe jasno sprzeciwiły się takim planom. Pojawiły się nawet zapowiedzi protestów.
Decyzja zapadła. System zostaje bez zmian
Ostatecznie rząd wycofał się z proponowanych zmian. Oznacza to jedno – waloryzacja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Podwyżki wejdą w życie dokładnie 1 lipca 2026 roku i będą naliczane według dotychczasowego mechanizmu.
Co to oznacza dla pracowników i pacjentów?
Dla medyków to realny wzrost dochodów i większa stabilność finansowa. Dla pacjentów – próba zatrzymania specjalistów w systemie, który od lat zmaga się z brakami kadrowymi.
Czy to wystarczy, żeby poprawić sytuację w ochronie zdrowia? Podwyżki są krokiem w tym kierunku, ale problemów do rozwiązania wciąż jest znacznie więcej.
