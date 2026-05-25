Wielkie zmiany w ruchu i kursowaniu autobusów. Remonty zablokują Centrum i Most Poniatowskiego
Od poniedziałku, 25 maja, mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na utrudnienia w samym sercu stolicy oraz na Pradze. Drogowcy ruszają z pilnymi pracami remontowymi na ulicy Emilii Plater, w Alejach Jerozolimskich oraz przy zjeździe z Mostu Poniatowskiego. Zmiany obejmą zwężenia kluczowych arterii do jednego pasa ruchu oraz masowe zmiany tras linii autobusowych, w tym aż 10 linii nocnych. Pasażerowie i kierowcy powinni dokładnie zapoznać się z nowym planem organizacji ruchu, aby uniknąć paraliżu w drodze do pracy i domu
Stołeczny ratusz poinformował o rozpoczęciu kompleksowej wymiany nawierzchni jezdni w rejonie Dworca Centralnego. Prace budowlane podzielono na etapy, z których każdy potrwa dokładnie po dwie noce. W pierwszym etapie, obejmującym noc z poniedziałku na wtorek (25 na 26 maja) oraz z wtorku na środę (26 na 27 maja), ekipy remontowe zajmą odcinek ulicy Emilii Plater pomiędzy Salą Kongresową a Alejami Jerozolimskimi.
W tym czasie kierowcy poruszający się w stronę Al. Jerozolimskich będą mieli do dyspozycji wyłącznie jeden pas ruchu. Co więcej, na samym skrzyżowaniu z Alejami Jerozolimskimi wprowadzony zostanie nakaz jazdy w prawo – niemożliwa będzie jazda na wprost ani skręt w lewo.
Drugi etap zaplanowano na noc ze środy na czwartek (27 na 28 maja) oraz z czwartku na piątek (28 na 29 maja). Wówczas utrudnienia przeniosą się bezpośrednio na Aleje Jerozolimskie. Odcinek między ulicą Emilii Plater a Rondem Czterdziestolatka zostanie zwężony do jednego pasa ruchu, co drastycznie wpłynie na przepustowość tej części Śródmieścia w godzinach nocnych.
Autobusy pojadą objazdami
Przebudowa wymusiła natychmiastowe zmiany w organizacji transportu publicznego. Już we wtorek, 26 maja, pasażerowie linii 117 muszą pamiętać, że autobusy zakończą i rozpoczną swoje trasy na przystanku Dworzec Centralny 02. Z kolei linia 507 obsłuży podróżnych z przystanku Dworzec Centralny 06 w Alejach Jerozolimskich.
Autobusy linii 131, 520 oraz 521 w stronę swoich stałych tras pojadą trasą zmienioną przez ulicę Emilii Plater, Świętokrzyską, Marszałkowską i przez Rondo Dmowskiego. Korekty nie ominą też pasażerów nocnych. Zmienionymi trasami w rejonie Dworca Centralnego pojadą linie: N22, N24, N25, N31, N33, N37, N42, N72, N81 oraz N83.
W czwartek, 28 maja, wejdą w życie kolejne modyfikacje. Linie 131, 520 i 525 wjadą na pętlę przy Dworcu Centralnym trasą alternatywną: przez ulicę Emilii Plater, Świętokrzyską oraz Aleję Jana Pawła II, skąd skierują się do tunelu za centrum handlowym Złote Tarasy. Ratusz informuje także, że dotychczasowy przystanek w Alejach Jerozolimskich zlokalizowany przed Dworcem Centralnym zostanie fizycznie przeniesiony przed skrzyżowanie z ulicą Emilii Plater.
Zablokowany zjazd z Mostu Poniatowskiego i zmiany na Pradze
Równolegle drogowcy zamykają kluczowy węzeł komunikacyjny po prawej stronie Wisły. Przez kolejne 5 dni kierowcy zjeżdżający z Mostu Poniatowskiego na Wał Miedzeszyński napotkają potężną blokadę. Zjazd będzie możliwy wyłącznie w kierunku ogrodu zoologicznego (na północ). Całkowicie zablokowana zostanie możliwość skrętu w lewo z Wału Miedzeszyńskiego w stronę Ronda Waszyngtona.
Dla kierowców samochodów osobowych oraz komunikacji miejskiej wytyczono oficjalne objazdy. Do Ronda Waszyngtona można dotrzeć, wybierając trasę ulicami: Zamoście, Targową i Aleją Zieleniecką. Alternatywną opcją jest przejazd Wałem Miedzeszyńskim do ulicy Zwycięzców i kontynuacja jazdy ulicą Francuską.
Te utrudnienia uderzą bezpośrednio w pasażerów linii 146 oraz 147 kursujących w kierunku Falenicy i Starej Miłosny. Od skrzyżowania ulic Targowej i Zamoyskiego autobusy te zostaną skierowane na Aleję Zieleniecką, którą dojadą do swoich standardowych tras na ulicy Francuskiej.
