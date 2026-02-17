Wielkie zmiany w spółdzielniach mieszkaniowych. Dotyczy wszystkich mieszkańców bloków
Od 28 stycznia 2026 roku miliony Polaków mieszkających w blokach oraz przedsiębiorcy posiadający lokale użytkowe muszą mierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością prawną. Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wprowadziła rygorystyczne zasady dotyczące reprezentacji na walnych zgromadzeniach, które mają ukrócić dotychczasową samowolę w udzielaniu pełnomocnictw. Każdy błąd formalny lub próba ominięcia nowych wymogów może teraz stać się bezpośrednią podstawą do podważenia podjętych uchwał w sądzie. Eksperci ostrzegają: dokumenty przygotowane według starych wzorów straciły ważność automatycznie i nie dają już prawa do oddania głosu.
Zmiany mają charakter operacyjny i uderzają w utarte przyzwyczajenia. Od teraz zarządcy nieruchomości, kancelarie prawne oraz firmy obsługujące zebrania muszą zaktualizować regulaminy i procedury weryfikacji uczestników, aby zapewnić bezpieczeństwo prawne podejmowanych decyzji.
Pełnomocnik tylko z „krótkiej listy”. Sprawdź, kogo możesz wysłać na zebranie
Najważniejsza rewolucja dotyczy tego, kto może reprezentować członka spółdzielni będącego osobą fizyczną. Ustawodawca drastycznie zawęził katalog uprawnionych osób.
Kto może być pełnomocnikiem: Wyłącznie osoba bliska, adwokat, radca prawny lub inny członek tej samej spółdzielni.
Kto został wykluczony: Prawo głosu straciły osoby pozostające w faktycznym wspólnym pożyciu (jeśli nie są członkami tej samej spółdzielni) oraz stali współpracownicy spoza ustawowej listy.
Rygor odpowiedzialności karnej: W przypadku wskazywania osoby bliskiej konieczne jest złożenie oświadczenia o tym statusie pod groźbą grzywny za składanie fałszywych zeznań.
Termin dostarczenia: Pełnomocnictwo musi trafić do spółdzielni najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem walnego zgromadzenia.
Wybory władz tylko osobiście. Koniec głosowań zdalnych
Nowe przepisy wprowadzają zakaz, który ma na celu zwiększenie transparentności przy obsadzaniu kluczowych stanowisk w spółdzielniach. W sprawach dotyczących wyboru lub odwołania członków zarządu oraz rady nadzorczej nie można już korzystać z pomocy pełnomocnika – głos należy oddać wyłącznie osobiście.
Jednocześnie ustawodawca położył kres „trybowi covidowemu”. Spółdzielnie zostały wyłączone z przepisów umożliwiających zdalne głosowania i posiedzenia obiegowe. Oznacza to powrót do tradycyjnych, stacjonarnych spotkań, co dla wielu członków może być logistycznym wyzwaniem, ale ma zapobiegać nadużyciom przy liczeniu głosów.
W 2026 roku nie możesz już liczyć na to, że Twoje sprawy na walnym zgromadzeniu załatwi zaprzyjaźniony współpracownik lub osoba, z którą mieszkasz bez formalnego związku, o ile nie jest ona również członkiem Twojej spółdzielni.
Jeśli planujesz wyjazd w terminie zebrania, musisz przygotować pełnomocnictwo dla osoby bliskiej lub prawnika co najmniej kilka dni wcześniej, pamiętając o konieczności podpisania oświadczenia o pokrewieństwie pod rygorem karnym. Pamiętaj również, że jeśli nie pojawisz się na zebraniu osobiście, nie będziesz miał żadnego wpływu na to, kto zasiądzie w zarządzie czy radzie nadzorczej Twojej spółdzielni.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.