Wielkie zmiany w stolicy! Dworzec Centralny wyłączony z ruchu.
Warszawa Centralna zostanie zamknięta. Wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Podróżni korzystający z kolei w stolicy muszą przygotować się na duże zmiany.
Od 8 do 16 listopada 2025 roku Dworzec Warszawa Centralna zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. To efekt rozpoczęcia kolejnego etapu modernizacji linii średnicowej, który ma poprawić przepustowość i komfort podróży w przyszłości.
Jakie zmiany czekają pasażerów
W czasie zamknięcia wszystkie pociągi zostaną skierowane na inne stacje. Składy od strony zachodniej zakończą trasę na Warszawie Głównej, od strony wschodniej na Warszawie Wschodniej. Część pociągów będzie zatrzymywać się na Warszawie Gdańskiej i Śródmieściu. Oznacza to konieczność przesiadek, zmian tras dojścia i dłuższego czasu podróży.
Dlaczego dworzec zostanie zamknięty
Powodem jest zabudowa nowoczesnych rozjazdów i instalacja systemów sterowania ruchem, które w przyszłości mają umożliwić sprawniejsze kursowanie pociągów. Modernizacja linii średnicowej to kluczowa inwestycja dla całego warszawskiego węzła kolejowego. Choć utrudnienia potrwają osiem dni, efekty prac mają być odczuwalne przez lata.
Co powinni wiedzieć podróżni
Osoby planujące podróż w tym okresie powinny wcześniej sprawdzić zmienione rozkłady jazdy i zaplanować dodatkowy czas na przesiadki. Warto przygotować się także na większe tłumy i możliwe opóźnienia w komunikacji miejskiej, która będzie obsługiwać zwiększony ruch pasażerów.
Co dalej
Zamknięcie Warszawy Centralnej to tylko część większego planu modernizacji infrastruktury kolejowej w stolicy. Docelowo linia średnicowa ma być nie tylko wydajniejsza, ale też bardziej przyjazna pasażerom. Inwestycja jest konieczna, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport kolejowy w aglomeracji warszawskiej.
Źródła: PAP/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.