Wielkie zmiany w TVN? Właściciel rozważa sprzedaż po ofercie giganta medialnego
Właściciel TVN, koncern Warner Bros. Discovery, rozważa sprzedaż spółki lub jej części po otrzymaniu ofert przejęcia od globalnych gigantów medialnych. Jak potwierdził prezes David Zaslav, trwają analizy mające na celu „maksymalne wykorzystanie wartości aktywów”. Decyzja zapadła po tym, jak WBD odrzucił pierwszą ofertę kupna od Paramount Skydance, co może oznaczać początek największej reorganizacji w historii firmy.
Właściciel TVN rozważa sprzedaż spółki. Warner Bros. Discovery pod presją inwestorów
Koncern Warner Bros. Discovery (WBD), właściciel m.in. TVN i TVN24, ogłosił we wtorek, że rozpoczął „przegląd strategicznych alternatyw”, co w praktyce oznacza możliwość sprzedaży całej firmy lub jej części. Decyzja zapadła po serii ofert przejęcia, w tym od amerykańskiego giganta Paramount Skydance, które — jak ujawniono — zostały odrzucone jako zbyt niskie.
Prezes spółki, David Zaslav, podkreślił, że celem władz koncernu jest „pełne wykorzystanie wartości aktywów” i zwiększenie zysków dla akcjonariuszy. WBD, będący jednym z największych graczy w globalnych mediach, stoi obecnie przed najpoważniejszą reorganizacją od czasu fuzji Warnera i Discovery w 2022 roku.
Zaslav: „Chcemy w pełni wykorzystać wartość naszych aktywów”
W komunikacie dla mediów WBD poinformował, że decyzja o rozpoczęciu przeglądu została podjęta po otrzymaniu sygnałów zainteresowania od „wielu stron”. Niektóre firmy miały wyrazić chęć zakupu całego koncernu, inne — jedynie jego części, m.in. studiów filmowych Warner Bros.
– Po otrzymaniu licznych propozycji rozpoczęliśmy kompleksowy przegląd alternatyw strategicznych, by określić najlepszą drogę naprzód i w pełni wykorzystać wartość naszych aktywów – oświadczył David Zaslav, prezes WBD.
Jak dodał, spółka chce „pozostać elastyczna” i nie wyklucza ani sprzedaży, ani restrukturyzacji wewnętrznej, jeśli te przyniosą korzyści inwestorom.
TVN w grze o przyszłość koncernu
W Polsce WBD kontroluje m.in. grupę TVN, a także kanały tematyczne takie jak Discovery, TLC, HGTV czy Eurosport. TVN, będący jedną z najbardziej dochodowych części europejskiego portfela koncernu, może odegrać kluczową rolę w ewentualnych rozmowach o sprzedaży.
Według analityków branżowych, TVN to jeden z najcenniejszych aktywów zagranicznych WBD, przynoszący stabilne przychody z reklam i licencji. Eksperci podkreślają, że decyzja o sprzedaży mogłaby mieć poważne konsekwencje dla polskiego rynku medialnego — szczególnie w kontekście wcześniejszych sporów o niezależność stacji i jej relacje z władzami.
Plan podziału: Warner Bros i Discovery Global
Mimo analiz nad sprzedażą części spółki, WBD potwierdził, że nadal realizuje plan podziału koncernu na dwa niezależne podmioty — Warner Bros i Discovery Global.
Zgodnie z harmonogramem, proces ma zakończyć się w kwietniu 2026 roku.
- Warner Bros będzie skupiać się na platformach streamingowych, takich jak HBO Max, oraz produkcji filmowej.
- Discovery Global ma zarządzać tradycyjnymi kanałami telewizyjnymi, w tym CNN, TNT, Animal Planet i zagranicznymi markami, do których należy również TVN.
Ten ruch ma zwiększyć przejrzystość finansową koncernu i poprawić jego pozycję na globalnym rynku mediów.
Odrzucenie oferty Paramount Skydance
Informacja o przeglądzie strategicznym pojawiła się tuż po doniesieniach Bloomberga, że WBD odrzucił pierwszą ofertę kupna złożoną przez Paramount Skydance — właściciela studiów Paramount Pictures, telewizji CBS i platformy Paramount+.
Według źródeł agencji, oferta została uznana za zbyt niską wobec wyceny rynkowej WBD. Gdyby jednak do transakcji doszło, byłaby to jedna z największych fuzji w historii branży medialnej, mogąca całkowicie przetasować rynek rozrywki w USA i Europie.
Kontrowersje wokół Paramount
Koncern Paramount Skydance należy do Davida Ellisona, syna miliardera Larry’ego Ellisona — założyciela firmy Oracle i jednego z najbliższych sojuszników Donalda Trumpa.
Sama fuzja Skydance z Paramountem, sfinalizowana w 2025 roku, odbyła się w kontrowersyjnych okolicznościach. Jak informował „New York Times”, spółka otrzymała zgodę na przejęcie dopiero po zawarciu ugody i wpłaceniu 16 milionów dolarów fundacji Donalda Trumpa. Ugoda zakończyła proces wytoczony przez byłego prezydenta, który twierdził, że telewizja CBS zmanipulowała wywiad z wiceprezydent Kamalą Harris podczas kampanii wyborczej.
To właśnie te okoliczności sprawiają, że ewentualna sprzedaż WBD do Paramount Skydance budzi duże kontrowersje polityczne, zarówno w USA, jak i w Europie.
Przyszłość pod znakiem zapytania
Na razie WBD nie ogłosił żadnych decyzji dotyczących sprzedaży. Analitycy spodziewają się jednak, że rozmowy potrwają do końca 2025 roku, a konkretne propozycje mogą pojawić się już w pierwszym kwartale przyszłego roku.
Ewentualne przejęcie mogłoby zmienić strukturę własnościową TVN i innych europejskich mediów należących do WBD, co z pewnością odbije się szerokim echem w Polsce.
Jak podsumował David Zaslav:
– To czas trudnych, ale koniecznych decyzji. Musimy znaleźć rozwiązanie, które zapewni naszym aktywom maksymalną wartość i stabilność na przyszłość.
