Wielokilometrowy korek na S8 pod Warszawą! Zderzenie dwóch aut – są utrudnienia i jedna osoba poszkodowana
Kierowcy opuszczający Warszawę muszą uzbroić się w cierpliwość. Na trasie S8, w miejscowości Wypędy (na wysokości Pruszkowa), doszło do poważnego zderzenia dwóch pojazdów, które spowodowało gigantyczny korek rozciągający się na kilka kilometrów w kierunku Tarczyna.
Jedna osoba poszkodowana – interweniowała karetka
Według wstępnych informacji jedna osoba została poszkodowana i obecnie jest badana w karetce pogotowia. Służby ratunkowe znajdują się już na miejscu zdarzenia. Na razie nie wiadomo, jak poważny jest stan rannego, ale na czas działań ratunkowych zajęty jest co najmniej jeden pas ruchu.
Ogromne korki i zalecenia dla kierowców
Na miejscu tworzy się wielokilometrowy korek. Ruch odbywa się bardzo wolno, a kierowcy utknęli w długim zatorze. Zaleca się unikanie trasy S8 w rejonie Pruszkowa i Wypęd, jeśli to możliwe – warto skorzystać z alternatywnych dróg, takich jak:
-
DK7 przez Janki i Tarczyn,
-
lokalne trasy przez Nadarzyn, Rusiec i Młochów.
Co to oznacza dla kierowców?
Jeśli planujesz podróż na południe od Warszawy – weź pod uwagę opóźnienia i przygotuj się na możliwy objazd. Korek może potrwać jeszcze kilka godzin, zwłaszcza jeśli konieczne będzie uprzątnięcie rozbitych pojazdów i zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
