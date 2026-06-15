Wielu Polaków nadal nie wie, że musi za to płacić. Podatek już obowiązuje, a komornik może zapukać od drzwi
1 stycznia 2025 roku polskie prawo podatkowe dotyczące nieruchomości zmieniło się w dwóch miejscach jednocześnie – i oba zmiany wywołały falę pytań, protestów i zaskoczenia. Po półtora roku widać już, kogo te przepisy uderzyły najmocniej, gdzie pojawiły się niespodziewane problemy i co oznaczają dla każdego właściciela mieszkania, domu czy garażu w Polsce.
Skąd wzięły się zmiany – wyrok Trybunału, który zmusił ustawodawcę do działania
Pierwsza ze zmian nie była inicjatywą rządu, lecz konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 lipca 2023 roku (sygn. SK 14/21). TK orzekł, że dotychczasowa definicja budowli – oparta wyłącznie na odesłaniu do prawa budowlanego – jest niezgodna z Konstytucją RP. Prawo podatkowe nie może definiować kluczowych pojęć przez odesłanie do przepisów niepodatkowych. Trybunał dał ustawodawcy 18 miesięcy na naprawę. Wynik: nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 29 listopada 2024 r. (Dz.U. 2024 poz. 1757), która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku.
Nowe przepisy wprowadziły autonomiczne, podatkowoprawne definicje pojęć „budynek” i „budowla” – niezależne od prawa budowlanego. Do ustawy dołączono załącznik z zamkniętą listą 28 kategorii obiektów klasyfikowanych jako budowle. Znalazły się na niej m.in. zbiorniki, tunele, gazociągi, ogrodzenia, obiekty hydrotechniczne i – co ważne – niektóre instalacje przemysłowe oraz urządzenia trwale związane z gruntem, które wcześniej bywały klasyfikowane różnie w zależności od interpretacji urzędniczej.
Kogo uderzyły nowe definicje – i dlaczego firmy biły na alarm
Zmiana definicji nie dotknęła w praktyce zwykłego właściciela mieszkania czy domu jednorodzinnego – dla nich klasyfikacja ich nieruchomości pozostała bez zmian. Problem trafił do przedsiębiorców: firm przemysłowych, energetycznych, logistycznych, a także deweloperów.
Kluczowa różnica w opodatkowaniu: budynek podlega podatkowi od powierzchni użytkowej w m², budowla zaś od wartości (2 proc. rocznie). Zmiana klasyfikacji obiektu z jednej kategorii do drugiej może oznaczać kilkukrotną zmianę wysokości podatku. Eksperci EY wskazywali, że nowe przepisy rodzą ryzyko m.in. dla silosów, fundamentów pod maszyny przemysłowe i instalacji technologicznych – obiektów, których klasyfikacja stała się nagle nieoczywista. Część firm odkryła, że ich obiekty mogą być teraz opodatkowane wyżej niż przed 2025 rokiem, inne – niżej. Niestabilność interpretacyjna trwała przez większą część 2025 roku.
Ministerstwo Finansów przewidziało jeden bufor: termin złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości za 2025 rok przesunięto z 31 stycznia na 31 marca 2025 roku, dając firmom czas na analizę nowych przepisów.
Drugi szok: stawki skoczyły o 15 proc. – największy jednorazowy wzrost od lat
O ile zmiany w definicjach dotyczyły głównie przedsiębiorców, o tyle drugi element rewolucji z 2025 roku uderzył w każdego właściciela nieruchomości w Polsce. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości wzrosły o ok. 15 proc. w stosunku do 2024 roku – co było bezpośrednią konsekwencją skumulowanej inflacji i mechanizmu corocznej waloryzacji wbudowanego w ustawę.
|Kategoria
|Stawka max 2024
|Stawka max 2025
|Stawka max 2026
|Wzrost 2024→2025
|Budynki mieszkalne (mieszkania, domy)
|1,03 zł/m²
|1,19 zł/m²
|1,25 zł/m²
|+15,5%
|Budynki związane z działalnością gospodarczą
|ok. 29,66 zł/m²
|34,00 zł/m²
|35,53 zł/m²
|+14,6%
|Grunty pod działalność gospodarczą
|1,16 zł/m²
|1,38 zł/m²
|1,45 zł/m²
|+19,0%
Dla właściciela mieszkania 60 m² różnica między 2024 a 2025 rokiem wyniosła ok. 10 zł rocznie – nieodczuwalna. Ale dla gminy z dziesiątkami tysięcy nieruchomości to skokowy wzrost wpływów. I właśnie tutaj pojawił się „szok” odczuwalny przez mieszkańców: większość gmin i miast w Polsce przeszła na stawki maksymalne. W miastach, gdzie rady miejskie dotychczas stosowały stawki niższe od maksimum, podwyżka była odczuwalna podwójnie – gmina „dobierała” zarówno coroczną waloryzację, jak i brakujący dystans do stawki maksymalnej.
Niesprzedane mieszkania i garaże – niespodziewane konsekwencje
Po półtora roku ujawniły się też nieoczekiwane skutki uboczne nowych przepisów. Jednym z głośniejszych przypadków w 2026 roku stały się Katowice, które postanowiły traktować niesprzedane mieszkania deweloperskie nie jako budynki mieszkalne (stawka 1,19-1,25 zł/m²), lecz jako nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – z gigantyczną stawką 34-35 zł/m². Dla dewelopera z kilkuset niesprzedanymi mieszkaniami to różnica rzędu setek tysięcy złotych rocznie. Branża deweloperska zapowiedziała walkę sądową, wskazując na bezprawność takiej interpretacji.
Podobne napięcia pojawiły się wokół garaży. Garaż stanowiący odrębną własność lokalu wciąż traktowany jest przez wiele gmin jako „pozostały budynek” (stawka pośrednia), ale garaż w budynku wielorodzinnym będący częścią lokalu mieszkalnego podlega stawce mieszkaniowej – o ile właściciel nie zmienił jego przeznaczenia. Nowe definicje zwiększyły ryzyko błędnej klasyfikacji i wynikających z niej niedopłat z odsetkami.
Co się zmieniło w 2026 roku – kolejna podwyżka, tym razem spokojniejsza
W 2026 roku stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosły o ok. 4,5 proc. – zgodnie z inflacją za pierwsze półrocze 2025 roku (ogłoszoną przez Prezesa GUS w lipcu 2025 r.). To podwyżka znacznie łagodniejsza niż rok wcześniej i przez większość właścicieli nieruchomości praktycznie niezauważalna w rocznym rozrachunku. Dla właściciela mieszkania 60 m² wzrost rocznego podatku wyniósł ok. 3,6 zł.
Obwieszczenie Ministra Finansów i Gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. ustaliło stawki maksymalne na 2026 rok: budynki mieszkalne – 1,25 zł/m², budynki gospodarcze – 35,53 zł/m², grunty gospodarcze – 1,45 zł/m².
Warszawa: stawki na maksimum i spory o garaże
Warszawa stosuje stawki podatku od nieruchomości na poziomie zbliżonym do maksymalnych. Dla właściciela mieszkania 60 m² roczny podatek od nieruchomości w 2025 roku wyniósł ok. 71,40 zł, w 2026 roku – ok. 75 zł. Różnica symboliczna.
Znacznie bardziej odczuwalna jest zmiana dla właścicieli lokali użytkowych i firm. Stołeczny rynek nieruchomości komercyjnych – biurowce, magazyny, lokale handlowe – jest największy w Polsce i tu zmiana stawek o kilka procent rocznie przekłada się na setki tysięcy złotych w skali roku dla dużych podmiotów. Część firm działa w trybie cyklicznej weryfikacji klasyfikacji swoich obiektów po każdej nowelizacji przepisów – zmiany z 2025 roku wymusiły taką weryfikację na wszystkich jednocześnie.
Co to oznacza dla Ciebie? Co warto sprawdzić po półtora roku od zmian
- Masz mieszkanie lub dom jednorodzinny? Zmiany w definicjach z 2025 roku Cię praktycznie nie dotknęły. Wzrost podatku w 2025 roku był odczuwalny głównie w miastach, które doszły do stawki maksymalnej. Sprawdź uchwałę swojej gminy – powinna być opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.
- Masz garaż jako odrębny lokal? Upewnij się, jak jest sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków oraz w decyzji podatkowej gminy. Garaż jako lokal stanowiący część budynku mieszkalnego wielorodzinnego powinien być opodatkowany stawką „pozostałe budynki”, nie stawką dla działalności gospodarczej. Jeśli masz wątpliwości – złóż korektę lub odwołaj się.
- Prowadzisz działalność gospodarczą i masz obiekty przemysłowe? Nowe definicje z 2025 roku mogły zmienić klasyfikację Twoich obiektów. Weryfikacja, czy budynek stał się budowlą lub odwrotnie, może oznaczać zarówno nadpłatę, jak i niedopłatę podatku. Warto zlecić analizę doradcy podatkowemu.
- Kupiłeś mieszkanie od dewelopera, które stało wcześniej w ofercie? Sprawdź, czy deweloper nie ma zaległości z tytułu podatku od nieruchomości związanej ze stawką „gospodarczą” za okres, gdy mieszkanie stało niesprzedane. Przy umowie sprzedaży warto poprosić o zaświadczenie o braku zaległości podatkowych od nieruchomości.
- Sprawdź termin płatności. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych płatny jest w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. Dla podmiotów gospodarczych – miesięcznie do 15. dnia każdego miesiąca. Zaległości rosną z odsetkami od pierwszego dnia po terminie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.