Wielu pracowników żyje w błędzie. L4 wcale nie gwarantuje pełnej ochrony przed zwolnieniem

Dezorganizacja firmy jako realny problem biznesowy

Sezonowe infekcje czy nagłe kłopoty zdrowotne są wpisane w ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. Samo w sobie zwolnienie lekarskie (L4) pełni jasną funkcję: formalnie usprawiedliwia absencję podwładnego w zakładzie pracy i otwiera mu drogę do pobierania należnych świadczeń chorobowych. Sytuacja komplikuje się jednak drastycznie, gdy nieobecności stają się permanentne, przewlekłe lub regularnie powtarzalne.

Dla mniejszych i większych przedsiębiorstw zjawisko to rodzi gigantyczne wyzwania logistyczne. Nagłe ubytki kadrowe uderzają w efektywność zespołów, generują dodatkowe koszty (np. konieczność opłacania nadgodzin dla reszty personelu) i paraliżują realizację terminowych kontraktów. Z tego powodu pracodawcy coraz częściej szukają sprawiedliwości na drodze prawnej, a sądy pracy przyznają im rację.

Kiedy prawo wprost zezwala na natychmiastowe rozstanie?

Polski Kodeks pracy precyzyjnie definiuje granice czasowe, po przekroczeniu których ochrona pracownika przebywającego na L4 całkowicie wygasa. W takich sytuacjach pracodawca zyskuje uprawnienie do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne bez winy pracownika).

Limity ochrony pracownika na zwolnieniu lekarskim:

Staż pracy u danego pracodawcy Okres ochronny na L4 Konsekwencje przekroczenia limitu Krótki staż (poniżej 6 miesięcy) Maksymalnie 3 miesiące niezdolności do pracy. Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu długotrwałej absencji. Dłuższy staż (minimum 6 miesięcy) Łączny okres pobierania zasiłku chorobowego oraz świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące.

Sąd Najwyższy: Etat nie może być fikcją

Co jednak w sytuacji, gdy pracownik nie choruje ciągiem przez kilka miesięcy, ale jego kalendarz przypomina „szachownicę” tydzień pracy, dwa tygodnie na L4 i tak w kółko? Okazuje się, że nawet bez przekroczenia wspomnianych wyżej okresów zasiłkowych, pracodawca może skutecznie wręczyć wypowiedzenie umowy za standardowym okresem wypowiedzenia, argumentując to brakiem dyspozycyjności podwładnego.

Linia orzecznicza polskich sądów w tej materii jest niezwykle spójna i jednoznaczna. Eksperci prawa pracy z „Gazety Prawnej” przypominają fundamentalne stanowisko Sądu Najwyższego, które redefiniuje rynkowe postrzeganie praw i obowiązków stron stosunku pracy.

„Sprzeczne z celem stosunku pracy jest jego utrzymywanie wtedy, gdy pracownik nie może wykonywać przyjętych na siebie obowiązków” – orzekł kategorycznie Sąd Najwyższy w jednym z kluczowych wyroków, wskazując, że istotą umowy jest realne świadczenie pracy za wynagrodzeniem, a nie samo figurowanie na liście płac.

Biznes musi pozostać konkurencyjny

Współczesne orzecznictwo sądów pracy coraz mocniej akcentuje realia wolnorynkowe, w jakich funkcjonują przedsiębiorstwa. Podmiot gospodarczy, aby przetrwać, musi zachować elastyczność i konkurencyjność. Zatrudnianie osoby, która ze względu na permanentną niedyspozycyjność zdrowotną nie jest w stanie realizować powierzonych zadań, rażąco narusza interes ekonomiczny zatrudniającego. Prowadzi to do prostej konkluzji: jeśli Twoje częste L4 destabilizuje strukturę firmy, pracodawca ma pełne i legalne prawo do zakończenia współpracy za wypowiedzeniem.