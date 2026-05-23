Wiemy, do jakich miast najchętniej latali Polacy! Oficjalne dane z polskich lotnisk zaskoczyły ekspertów

Optymistyczne prognozy rozbite w pył

Łączna liczba podróżnych obsłużonych przez polskie lotniska w całym minionym roku sięgnęła zawrotnego poziomu 66,1 mln osób. Statystyki te oznaczają potężny, bo aż 11,7-procentowy skok w odniesieniu do roku wcześniejszego oraz wzrost o 26,6 proc. w porównaniu z danymi zebranymi jeszcze dwa lata wcześniej. Co ciekawe, uzyskany wynik okazał się lepszy, niż zakładał najbardziej optymistyczny scenariusz prognoz przygotowanych przez analityków ULC.

Skalę polskiego sukcesu najlepiej obrazuje zestawienie międzynarodowe. Wyniki wypracowane nad polskim niebem przewyższyły średnią dynamikę europejskich portów zrzeszonych w organizacji ACI Europe o 7,3 punktu procentowego. Równolegle o 9 proc. wzrosła liczba operacji pasażerskich, a średnie napełnienie jednego statku powietrznego podniosło się ze 140 do 143 podróżnych.

Podniebne hity Polaków: Gdzie latamy najchętniej?

W segmencie tradycyjnych lotów rejsowych niezmienną pozycję lidera utrzymała Wielka Brytania. Tuż za nią na podium uplasowały się Włochy oraz Hiszpania, przy czym to właśnie kierunki południowe zanotowały największe przyrosty wolumenu pasażerów. W samych tylko ostatnich trzech miesiącach roku na trasach między Polską a Wyspami Brytyjskimi przemieszczało się ponad 2,06 mln pasażerów.

Pełna lista najpopularniejszych destynacji regularnych prezentuje się następująco:

Wielka Brytania: ok. 2,069 mln podróżnych (w IV kwartale),

ok. 2,069 mln podróżnych (w IV kwartale), Włochy: blisko 1,571 mln pasażerów,

blisko 1,571 mln pasażerów, Hiszpania: ok. 1,204 mln osób,

ok. 1,204 mln osób, Dalsze pozycje: Niemcy (ok. 1 mln), Norwegia (ok. 610 tys.), Francja (ok. 539 tys.), Holandia (ok. 538 tys.), Dania (ok. 379 tys.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (ok. 316 tys.) oraz Szwecja (ok. 296 tys.).

Jeśli spojrzymy na konkretne metropolie, absolutnym numerem jeden pozostał Londyn (ok. 1,194 mln podróżnych w ruchu rejsowym). Kolejne pozycje w rankingu popularności zajęły Mediolan (ok. 456 tys.), Rzym (ok. 397 tys.), Oslo (ok. 386 tys.) oraz Amsterdam (ok. 349 tys.).

Kluczowe wskaźniki operacyjne polskiego rynku lotniczego

Wskaźnik statystyczny (podsumowanie roku) Wartość / Dynamika zmian Całkowity ruch pasażerski 66,1 mln osób (+11,7% r/r, +26,6% vs dwa lata wcześniej) Współczynnik wypełnienia miejsc (Load Factor) 85,3% (wzrost o 0,1 pkt proc. r/r) Ruch w segmencie regularnym 55,74 mln pasażerów (+11,4% r/r) Ruch w segmencie czarterowym 10,4 mln pasażerów (+13,1% r/r) Przewaga nad średnią ACI Europe (ruch międzynarodowy) +6,8 punktu procentowego (dynamika Polski wyniosła 12,4%) Średnia długość pojedynczego rejsu Wydłużenie o 41 km r/r (o 82 km w relacji do roku przedostatniego)

Urlopowe oblężenie i stabilizacja czarterów

W ujęciu całorocznym Polacy najchętniej wybierali wakacje zorganizowane w Turcji, Egipcie oraz Grecji. Co ciekawe, w samym czwartym kwartale układ sił uległ sezonowej korekcie na pozycję lidera wysunął się Egipt, wyprzedzając Turcję oraz Hiszpanię.

Segment czarterowy wygenerował w skali roku potężne wzrosty skorzystało z niego 10,4 mln klientów, co oznacza skok o 46,4 proc. w odniesieniu do danych sprzed dwóch lat. W samych ostatnich trzech miesiącach roku popyt na wakacyjne loty czarterowe wzrósł o 16,8 proc. rok do roku, osiągając poziom 1,6 mln pasażerów.

Rozwarstwienie rynku krajowego i międzynarodowego: Choć loty zagraniczne przeżywały prawdziwe oblężenie (wzrost w IV kwartale o 13,5 proc.), to zupełnie inne tendencje dotknęły połączeń wewnątrzpaństwowych. Ruch krajowy w ostatnich trzech miesiącach roku zaliczył regres o 10,1 proc., choć w ujęciu całorocznym utrzymał stabilny poziom zbliżony do statystyk z roku poprzedzającego.

Dobre tendencje były widoczne już od pierwszych miesięcy analizowanego okresu – przypomnijmy, że tylko w samym pierwszym półroczu polskie porty obsłużyły 29,7 mln pasażerów (wzrost o 11,8 proc.), realizując w tym czasie ponad 215,7 tys. operacji lotniczych. Rosnąca siła nabywcza Polaków oraz bogata oferta przewoźników, którzy zwiększyli tzw. oferowanie (całkowitą liczbę miejsc w samolotach) o 11,6 proc., przełożyły się na ostateczny sukces całego sektora wskaźników transportowych.