Wiemy gdzie o której godzinie i kiedy otwiera się pierwszy Taco Bell w Warszawie i Polsce. Pierwszych 100 klientów zje darmowe burrito
We wtorek 24 listopada o godz. 16:00 w Galerii Młociny na Bielanach ruszy restauracja Taco Bell. Na pierwszych gości czeka 100 darmowych burritos, a przy restauracji zagra DJ. Kolejkę będzie można ustawiać już od godz. 14:00.
Otwarcie o 16:00, kolejka od 14:00
Oficjalne otwarcie zaplanowano na wtorek 24 listopada na godz. 16:00. Najpierw przecięcie wstęgi i wystąpienie Luisa Comasa, prezesa AmRest, czyli firmy, która prowadzi Taco Bell w Polsce. Potem do rozdania będzie pula 100 burritos za darmo.
Organizatorzy zapraszają do kolejki od godz. 14:00. Burritos jest ograniczona liczba, więc kto chce je dostać, powinien przyjść wcześniej.
Co będzie się działo w dniu otwarcia
Atrakcje przygotowano tylko na dzień otwarcia:
- Strefa gier na placu na poziomie 0, przygotowana razem z Pepsi. Będzie w niej m.in. stanowisko do gier, przy którym można zagrać ze znajomymi w czasie oczekiwania na zamówienie.
- DJ, który zagra przy restauracji.
- Strefa stylizacji, w której można odmienić swój strój i spróbować odważniejszych połączeń, także w fioletowych barwach marki.
- 100 darmowych burritos dla pierwszych gości.
Co zjemy w Taco Bell
Taco Bell to amerykańska sieć z daniami inspirowanymi kuchnią meksykańską. W menu są przede wszystkim tacos, burritos i inne dania w tortillach, podawane w szybkiej, „fast foodowej” wersji. Hasło marki to „Live Más”, czyli „żyj bardziej”.
Taco Bell wraca do Polski po ponad 30 latach
Taco Bell był już w Polsce w 1993 r., ale wtedy zniknął z rynku. Teraz wraca dzięki AmRest, który prowadzi w Polsce m.in. KFC, Pizza Hut i Burger King. Firma zapowiadała, że do końca 2026 r. otworzy w Polsce 3 restauracje Taco Bell, a w kolejnych latach będzie ich więcej. Planujemy więc, że przed końcem roku otworzymy trzy restauracje w Polsce, a w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej – mówił we wrześniu dyrektor finansowy AmRest Eduardo Zamarripa.
Jak dojechać do Galerii Młociny
Galeria Młociny stoi przy ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 15 na Bielanach, tuż przy stacji metra Młociny, czyli końcowej stacji linii M1. Obok jest pętla tramwajowa i autobusowa. Galeria ma też parking dla klientów.
Otwarcie Taco Bell w Młocinach. Co warto wiedzieć
- Otwarcie: wtorek 24 listopada, godz. 16:00, Galeria Młociny, plac na poziomie 0.
- Kolejka do darmowych burritos od godz. 14:00. Pula to 100 sztuk, więc nie każdy je dostanie.
- DJ, strefa gier i strefa stylizacji będą tylko w dniu otwarcia.
- Najwygodniej dojechać metrem M1 do stacji Młociny.
- Wtorkowe popołudnie to godziny szczytu, więc na parkingu i w metrze może być tłoczno.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.