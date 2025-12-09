Wigilia 2025 zaskoczy pogodą? Synoptycy mówią jasno, czego możemy się spodziewać
Najnowsze prognozy wskazują, że Wigilia 2025 upłynie pod znakiem wyjątkowo łagodnej aury. Zamiast zimowego ochłodzenia meteorolodzy przewidują dodatnie temperatury i warunki bardziej jesienne niż świąteczne, a modele pogodowe nie pokazują na razie wyraźnego sygnału zimowego przełomu.
Pogoda na Wigilię 2025. Najnowsze prognozy pokazują scenariusz, którego mało kto się spodziewał
Wielu z nas wciąż pamięta pierwsze grudniowe śnieżyce, które na moment przywróciły w Polsce zimową atmosferę. Jednak po krótkim epizodzie z białym puchem pogoda wróciła do jesiennej normy. Najnowsze prognozy długoterminowe odpowiadają już na najważniejsze pytanie grudnia: czy Wigilia 2025 będzie biała, czy ponownie deszczowa?
Zapowiedź zimy szybko się rozmyła. Aktualne prognozy wskazują, że pierwsza połowa grudnia będzie znacznie cieplejsza niż zwykle. Temperatury nocą mają wynosić od 1 do 5 stopni, a w dzień nawet 10–15 stopni w zachodniej i południowej części kraju. To wartości typowe dla późnej jesieni, a nie początku zimy. Śnieg utrzymuje się jedynie wysoko w górach i to w niewielkiej ilości.
Modele pogodowe zmieniały zdanie, ale najnowsze wyliczenia są jednoznaczne
Jeszcze kilka dni temu amerykański model GFS sugerował możliwy powrót śniegu między 11 a 15 grudnia. W jednej z prognoz biały puch miał przykryć ponad połowę kraju. Ten scenariusz jednak zniknął w kolejnych aktualizacjach. Najnowsze odsłony zarówno GFS, jak i europejskiego modelu ECMWF nie pokazują trwałego mrozu ani opadów śniegu przed świętami.
Na ten moment wszystkie wiarygodne modele pogodowe przewidują ciepłą, wilgotną i bezśnieżną Wigilię. Temperatury 24 grudnia mają wynosić od 3 do 8 stopni, a lokalnie nawet nieco więcej. W wielu regionach zamiast śniegu pojawi się deszcz oraz niskie chmury. To oznacza, że Boże Narodzenie ponownie będzie bardziej jesienne niż zimowe.
Zimowy atak dopiero po Nowym Roku? Modele sezonowe wskazują konkretny termin
Zimowe emocje przenoszą się na początek 2026 roku. Model sezonowy CFS sygnalizuje, że pierwszy poważniejszy atak zimy pojawi się dopiero na przełomie stycznia i lutego. Prognozy mówią o silnych mrozach, intensywnych śnieżycach i kilkudniowym epizodzie prawdziwej zimy. Do połowy stycznia prognozy nie widzą żadnego dużego ochłodzenia.
Synoptycy podkreślają, że bardziej precyzyjna prognoza dla 24 grudnia jest możliwa dopiero po 10–14 grudnia. Jednak na ten moment wszystkie dostępne modele są zgodne. Zima nie nadejdzie przed świętami, a Boże Narodzenie 2025 upłynie przy dodatnich temperaturach i przelotnych opadach deszczu.
Podsumowanie: Wigilia bez śniegu, zima dopiero w nowym roku
Najnowsze prognozy jasno pokazują, że Wigilia 2025 będzie ciepła i bezśnieżna. Śnieżny krajobraz pozostanie marzeniem, a zimowe warunki pojawią się dopiero po Nowym Roku. Tegoroczne święta będą więc bardziej jesienne niż zimowe, mimo wcześniejszych zapowiedzi o możliwym powrocie białej zimy.
