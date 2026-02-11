Wizyta w urzędzie od 2026 roku wydrenuje portfele Polaków. Szykuj 300 złotych
Dla milionów polskich kierowców rok 2026 rozpoczyna się od finansowego wstrząsu. Rządowe plany, o których mówiło się po cichu od miesięcy, stają się faktem. Ministerstwo Infrastruktury zdecydowało się na radykalną waloryzację opłat za podstawowe czynności administracyjne związane z posiadaniem samochodu. Czasy, w których rejestracja auta czy wymiana „prawka” kosztowały drobne kwoty, bezpowrotnie mijają. Nowy cennik jest bezlitosny, a kumulacja opłat sprawi, że jednorazowa wizyta w urzędzie uszczupli domowy budżet o ponad 300 złotych. Sprawdź, za co zapłacisz więcej i dlaczego urzędnicy twierdzą, że nie mieli innego wyjścia.
Kierowcy przyzwyczaili się do stałych stawek w urzędach komunikacji. Przez lata inflacja szalała w sklepach i na stacjach paliw, ale okienka urzędowe pozostawały oazą stabilności cenowej. To jednak doprowadziło do sytuacji, w której koszt wyprodukowania dokumentów i tablic zaczął przewyższać pobierane opłaty. Samorządy od dawna alarmowały, że dopłacają do obsługi kierowców z własnych budżetów. Rząd postanowił przeciąć ten węzeł gordyjski, wprowadzając skokowe podwyżki, które wejdą w życie już na początku 2026 roku.
Dwie dekady bez zmian. Dlaczego teraz?
Aby zrozumieć skalę podwyżek, trzeba spojrzeć w przeszłość. Opłaty za tablice rejestracyjne nie były zmieniane od 2004 roku, czyli od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej. Koszty wydania dowodu rejestracyjnego zamrożono w 2010 roku, a prawa jazdy – ponad 12 lat temu. W tym czasie realia gospodarcze zmieniły się diametralnie.
Wzrosły ceny aluminium potrzebnego do tłoczenia tablic, podrożały specjalistyczne papiery zabezpieczone znakami wodnymi, a także energia i koszty pracy urzędników. Starostwa powiatowe i urzędy miast wskazywały, że utrzymywanie stawek sprzed 20 lat jest ekonomicznym absurdem, który drenuje kasy samorządowe. Ministerstwo Infrastruktury przychyliło się do tych argumentów, przygotowując rozporządzenie, które ma „urealnić” cenniki. Dla kierowców to „urealnienie” oznacza jednak konieczność głębszego sięgnięcia do kieszeni.
Nowy cennik 2026. Za te dokumenty zapłacisz krocie
Projekt rozporządzenia nie pozostawia złudzeń – drożeje niemal wszystko. Najbardziej odczuwalna będzie podwyżka za wydanie prawa jazdy oraz tablic rejestracyjnych. Oto jak będą kształtować się nowe stawki, które zobaczymy w urzędowych kasach:
- Wydanie prawa jazdy: Cena wzrasta ze 100 zł do 115,50 zł.
- Komplet standardowych tablic samochodowych: Podwyżka z 80 zł do 92,50 zł.
- Dowód rejestracyjny: Zamiast dotychczasowych 54 zł zapłacimy 62,50 zł.
- Pozwolenie czasowe: Koszt wzrasta z 13,50 zł do 16 zł.
- Nalepka legalizacyjna: Nowa cena to 14,50 zł.
Podwyżki dotkną także motocyklistów i motorowerzystów. Za tablicę motocyklową trzeba będzie zapłacić 46,50 zł, a za motorowerową 35 zł. Wzrastają również koszty wydania międzynarodowego prawa jazdy – do poziomu 40,50 zł.
Luksus dla wybranych. Indywidualne tablice tylko dla bogatych
Najbardziej drastyczna zmiana dotyczy kierowców, którzy chcą wyróżnić się na drodze poprzez indywidualne tablice rejestracyjne (np. z imieniem lub nazwą firmy). Do tej pory kosztowało to 1000 zł, co dla wielu entuzjastów motoryzacji było kwotą akceptowalną. Od 2026 roku ta fanaberia stanie się dobrem luksusowym.
Zgodnie z nowymi przepisami, opłata za tablice indywidualne wzrośnie trzykrotnie – do poziomu 3000 złotych. To jasny sygnał, że państwo zamierza zarabiać na próżności kierowców. Dla budżetów samorządowych będzie to spory zastrzyk gotówki, ale można się spodziewać, że liczba chętnych na „imienne blachy” drastycznie spadnie.
Kumulacja kosztów. 300 złotych pęknie bez problemu
Podwyżki jednostkowe mogą wydawać się niewielkie (kilkanaście złotych tu, kilkanaście tam), ale w przypadku kompleksowego załatwiania spraw, suma końcowa robi wrażenie. Scenariusz, w którym młody kierowca kupuje swój pierwszy samochód i jednocześnie odbiera upragniony dokument uprawniający do jazdy, będzie oznaczał wydatek rzędu ponad 300 złotych samych opłat administracyjnych (nie licząc kosztów egzaminów czy akcyzy).
Sama rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub kupionego w kraju, wiążąca się z wymianą tablic i dowodu, zbliży się do kwoty 190–200 złotych. To podwyżka o blisko 25-30 procent w stosunku do stanu obecnego.
Wymiana bezterminowych praw jazdy – bomba z opóźnionym zapłonem
Wprowadzenie nowych stawek w 2026 roku ma jeszcze jeden, długofalowy kontekst. Wielkimi krokami zbliża się obowiązkowa wymiana tak zwanych bezterminowych praw jazdy. Dokumenty wydane przed 19 stycznia 2013 roku stracą ważność w latach 2028–2033.
Szacuje się, że w tym okresie do urzędów ruszy armia około 15 milionów Polaków. Wszyscy oni będą musieli wymienić swoje stare, papierowe lub plastikowe dokumenty na nowe wzory. Ustalona teraz stawka 115,50 zł będzie prawdopodobnie bazą dla tej gigantycznej operacji logistycznej i finansowej. Oznacza to, że z kieszeni kierowców do kas urzędów w ciągu kilku lat popłynie strumień miliardów złotych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Rozporządzenie wejdzie w życie zaledwie 14 dni po ogłoszeniu, co w praktyce oznacza początek 2026 roku. Jeśli planujesz przerejestrowanie samochodu, wymianę zniszczonych tablic lub wyrobienie wtórnika prawa jazdy – nie zwlekaj. Załatwienie tych formalności jeszcze w starym roku pozwoli Ci zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. W przypadku chęci zakupu tablic indywidualnych pośpiech jest jeszcze bardziej wskazany – różnica 2000 złotych to kwota, której nie warto oddawać urzędowi bez walki.
Rok 2026 zapowiada się jako czas, w którym posiadanie samochodu staje się coraz droższe nie tylko ze względu na paliwo i ubezpieczenia, ale także przez rosnące apetyty administracji państwowej.
