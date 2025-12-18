Wizz Air uruchamia nowe trasy z Warszawy. Pięć kierunków na lato
Wizz Air rozszerza swoją ofertę z Warszawy. W sezonie letnim 2026 przewoźnik uruchomi pięć nowych połączeń do popularnych europejskich kierunków, dając pasażerom więcej możliwości na wakacyjne i weekendowe podróże.
Nowe kierunki Wizz Air z Warszawy. Pięć tras na lato 2026
Wizz Air zapowiedział istotne zmiany w swojej ofercie z Warszawy. W sezonie letnim 2026 węgierski przewoźnik uruchomi pięć nowych połączeń z Lotniska Chopina, rozszerzając siatkę lotów o popularne kierunki wypoczynkowe i miejskie w Europie. Nowe trasy obejmą Portugalię, Rumunię, Włochy, Estonię oraz Hiszpanię.
Gdzie polecimy z Warszawy w sezonie letnim 2026
Jak poinformował przewoźnik, od końca marca i początku czerwca 2026 roku pasażerowie będą mogli skorzystać z nowych bezpośrednich połączeń z Warszawy do Faro w Portugalii, Braszowa w Rumunii, Lamezii Terme we Włoszech, Tallinna w Estonii oraz na Minorkę w Hiszpanii. Są to zarówno kierunki typowo wakacyjne, jak i miasta atrakcyjne na krótsze wyjazdy typu city break.
Terminy i częstotliwość nowych lotów
Połączenie do Faro wystartuje 31 marca 2026 roku. Loty będą realizowane dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty. To propozycja dla osób planujących wypoczynek na południu Portugalii, szczególnie w regionie Algarve.
Do Braszowa w Rumunii pasażerowie polecą od 9 czerwca. Również w tym przypadku rejsy zaplanowano we wtorki i soboty. To kierunek, który może zainteresować miłośników gór, przyrody i zwiedzania Transylwanii.
Połączenia do Lamezii Terme we Włoszech ruszą 30 marca. Loty będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki, co daje sporą elastyczność przy planowaniu podróży do Kalabrii.
Loty do Tallinna rozpoczną się już 29 marca i będą realizowane codziennie. Stolica Estonii to kierunek atrakcyjny zarówno turystycznie, jak i biznesowo.
Z kolei na Minorkę polecimy w środy i niedziele. Hiszpańska wyspa to popularny kierunek wakacyjny, szczególnie dla osób szukających spokojniejszej alternatywy dla Majorki.
Wzmocnienie bazy Wizz Air w Warszawie
Nowe trasy to nie jedyna zmiana. Wizz Air zapowiedział również rozbudowę swojej bazy operacyjnej na Lotnisku Chopina. W sezonie letnim 2026 do floty stacjonującej w Warszawie dołączy piętnasty samolot Airbus A321neo.
Przewoźnik podkreśla, że aż dwie trzecie jego floty stanowią nowoczesne maszyny A321neo, których średni wiek to nieco ponad 4,5 roku. Samoloty te są bardziej paliwooszczędne i cichsze, co ma znaczenie zarówno dla pasażerów, jak i dla środowiska.
Wizz Air w Polsce – liczby i skala działalności
Wizz Air działa na polskim rynku od 2004 roku. Od tego czasu przewoźnik obsłużył ponad 128,5 mln pasażerów podróżujących z i do Polski. Obecnie linia oferuje niemal 220 tras z 11 polskich lotnisk do 96 kierunków w 32 krajach.
Tylko w 2025 roku Wizz Air zrealizował w Polsce ponad 65 tys. rejsów i przewiózł blisko 14 mln pasażerów. Zapowiadane nowe kierunki z Warszawy mają jeszcze bardziej wzmocnić pozycję przewoźnika na stołecznym lotnisku i zwiększyć wybór połączeń dla podróżnych planujących wakacje w 2026 roku.
Kucharz z dyplomem i szef kuchni w wielu restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.