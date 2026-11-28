Włączasz tryb zimowy w oknach? Eksperci ostrzegają przed poważnym problemem w mieszkaniu
Przekręcasz element okucia, mocniej dociskasz skrzydło i z okna przestaje wiać. Kilka dni później na szybach zbiera się woda, a w narożniku ściany pojawia się wilgoć. Tak może skończyć się popularne „przełączanie okien na zimę”, jeśli mieszkanie nie ma zapewnionego dopływu świeżego powietrza. Zbyt mocny docisk potrafi również zaszkodzić uszczelkom. Przed regulacją warto sprawdzić, czego rzeczywiście potrzebują okna i wentylacja.
Co właściwie zmieniasz, ustawiając „tryb zimowy”?
Pod tą nazwą kryje się regulacja siły, z jaką skrzydło przylega do ramy. W wielu oknach umożliwiają ją ruchome elementy okuć znajdujące się na obwodzie skrzydła. Zmiana ich położenia wpływa na ściśnięcie uszczelki. Producenci opisują ustawienia mocniejszego i słabszego docisku, potocznie nazywane zimowym i letnim. Zakres regulacji, oznaczenia oraz sposób jej wykonania zależą od konkretnego systemu. Ustawienie pokazane w filmie dotyczącym jednego okucia nie musi pasować do okna innej firmy.
Regulacja może pomóc przy niewłaściwym przyleganiu skrzydła, ale najpierw trzeba ustalić miejsce nieszczelności. Przewiew przy styku skrzydła z ramą to inny problem niż szczelina przy parapecie lub połączeniu ramy ze ścianą. Zużyta uszczelka również wymaga oceny, zamiast kolejnego zwiększania nacisku. Jeżeli okno zamyka się płynnie i jest szczelne, sam początek zimy nie uzasadnia przestawiania wszystkich elementów na maksymalny docisk. Decydują zalecenia producenta i stan stolarki.
Powietrze musi mieć którędy wejść, żeby mogło wyjść kratką
W mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną zużyte powietrze odpływa kanałami, do których prowadzą kratki w kuchni czy łazience. Na jego miejsce musi napłynąć powietrze z zewnątrz, a następnie przepłynąć przez mieszkanie. Służą do tego między innymi nawiewniki okienne lub ścienne. Sama drożna kratka nie zapewni prawidłowej wymiany, gdy brakuje nawiewu. Zwraca na to uwagę Stowarzyszenie Polska Wentylacja: bez odpowiedniego dopływu nawet korzystna różnica temperatur nie wystarczy do skutecznego działania systemu.
W starszym mieszkaniu część powietrza mogła wcześniej dostawać się przez nieszczelne okna. Po ich wymianie albo skutecznym doszczelnieniu ten dopływ maleje. Jeśli nie zapewniono innej drogi nawiewu, wilgoć zaczyna gromadzić się we wnętrzu. Dlatego szczelność okien i wentylację trzeba oceniać razem. W budynku z prawidłowo działającą wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną świeże powietrze dociera zaprojektowaną instalacją. Problem ograniczonego nawiewu przez okna dotyczy przede wszystkim mieszkań, których wymiana powietrza od niego zależy.
Najpierw mokra szyba, później wilgotny narożnik
Para wodna powstaje podczas gotowania, kąpieli, suszenia prania, a także oddychania domowników. Gdy wymiana powietrza słabnie, wilgotność rośnie. Na chłodnej szybie lub zimnym fragmencie ściany para może się skraplać. Z czasem zawilgocone powierzchnie stwarzają warunki do rozwoju pleśni. Szczególnie warto oglądać dolne krawędzie szyb, okolice ram i narożniki zewnętrznych ścian. Dokręcenie okna nie usuwa wilgoci już obecnej w pomieszczeniu, a przy niedostatecznym nawiewie może utrudnić jej odprowadzanie.
OKNOPLAST radzi szukać przyczyny, gdy mokre szyby pojawiają się regularnie, na przykład każdego ranka. Krótkotrwałe zaparowanie po kąpieli różni się od codziennego spływania wody na parapet. Przy powtarzającym się problemie trzeba ocenić wentylację, poziom wilgotności i temperaturę powierzchni. Chłodna ściana może mieć mostek cieplny, czyli miejsce, przez które ciepło ucieka łatwiej niż przez otoczenie. Wilgotna plama może też wynikać z przecieku. Każda z tych przyczyn wymaga innej naprawy.
|Miejsce zaparowania
|Co warto sprawdzić
|Od strony pokoju
|Wilgotność, wymianę powietrza i temperaturę szyby. Powracające skropliny wymagają ustalenia przyczyny.
|Na zewnętrznej powierzchni
|Roszenie może być naturalnym zjawiskiem przy dobrze izolującym pakiecie szybowym i odpowiedniej pogodzie.
|Między taflami szkła
|Możliwe rozszczelnienie pakietu szybowego. Potrzebny jest kontakt z serwisem okien.
Większy opór klamki nie jest celem regulacji
Winkhaus wyjaśnia, że zmiana docisku wpływa również na siłę potrzebną do poruszania klamką. Producent zaleca regulację stopniową. Jeśli po przestawieniu okucia okno zaczyna zamykać się wyraźnie ciężej, warto wrócić do instrukcji i sprawdzić ustawienie. Dociskanie klamki na siłę może pogłębić problem z mechanizmem. Skrzydło ocierające o ramę lub okno, które przestało prawidłowo się domykać, wymaga oceny całego ustawienia, a nie wyłącznie mocniejszego ściskania uszczelki.
Uszczelka powinna pozostawać sprężysta i pracować w warunkach przewidzianych dla danego okna. OKNOPLAST wskazuje w poradniku o ustawieniach letnich, że ograniczenie nacisku pomaga chronić ją przed trwałym odkształceniem pod wpływem wysokiej temperatury. Pozostawianie nadmiernego docisku przez cały rok może więc sprzyjać zużyciu. Winkhaus zaleca wymianę uszczelek, które utraciły elastyczność lub są uszkodzone, na odpowiednio dobrane. Odradza też dokładanie przypadkowych samoprzylepnych pasków i stosowanie rzekomo uniwersalnych zamienników.
Sprawdź wilgotność, zanim ponownie sięgniesz po klucz
Prosty higrometr pozwala zobaczyć, czy problem narasta po nocy, suszeniu ubrań albo gotowaniu. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska EPA w poradniku zapobiegania pleśni zaleca utrzymywanie wilgotności względnej poniżej 60 proc., najlepiej w granicach 30-50 proc. Sam odczyt nie zastępuje oceny mokrych powierzchni. Na bardzo zimnym fragmencie ściany kondensacja może wystąpić również przy wilgotności, która w cieplejszym pomieszczeniu nie wywoływałaby problemów. Warto zapisywać jednocześnie wilgotność i temperaturę oraz obserwować konkretne miejsca.
Gdy pojawia się woda, wytrzyj ją i zadbaj o usunięcie przyczyny zawilgocenia. EPA podkreśla, że opanowanie wilgoci jest podstawą walki z pleśnią. Samo zamalowanie nalotu albo regularne przecieranie parapetu pozostawia źródło problemu. Jeśli mimo prawidłowego korzystania z wentylacji i ogrzewania ściana nadal moknie, potrzebna jest kontrola techniczna. W mieszkaniu wynajmowanym zgłoś objawy właścicielowi, a w budynku wielorodzinnym przekaż administracji informację o podejrzeniu niesprawnej wentylacji lub usterki budynku.
Warszawscy strażacy przypominają o skutkach uszczelniania mieszkań
Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy w tegorocznej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przypomina, żeby po wymianie okien sprawdzić działanie wentylacji. Nowa stolarka może być znacznie szczelniejsza od poprzedniej i ograniczać wymianę powietrza. Strażacy apelują również o pozostawienie odsłoniętych kratek wentylacyjnych. Szczególne znaczenie ma dopływ powietrza w pomieszczeniach z urządzeniami gazowymi pobierającymi je do spalania z wnętrza. W takim mieszkaniu problemy z wentylacją dotyczą także bezpiecznej pracy urządzeń.
Jak przygotować okna do zimy i nie zatrzymać wilgoci w domu?
Zacznij od obejrzenia uszczelek, oczyszczenia dostępnych elementów i sprawdzenia, czy skrzydło działa płynnie. Preparaty konserwacyjne dobieraj zgodnie z instrukcją producenta. Jeśli rzeczywiście występuje przewiew na styku skrzydła z ramą, sprawdź zalecany sposób regulacji konkretnego okucia lub zamów serwis. Równocześnie upewnij się, że nawiewniki działają, kratki są odsłonięte, a przepływ powietrza między pokojami i pomieszczeniami z wywiewem nie jest zablokowany. Nawiewnika nie zaklejaj razem z miejscem przypadkowej nieszczelności.
Po gotowaniu, kąpieli i suszeniu prania reaguj na wzrost wilgotności. W chłodne dni ministerialne porady zalecają krótkie, intensywne wietrzenie przez szeroko otwarte okno, z przykręconym na ten czas grzejnikiem. Pomaga to szybko wymienić powietrze bez wielogodzinnego wychładzania otoczenia okna. Wietrzenie uzupełnia działanie systemu wentylacji, który powinien pracować również pomiędzy otwarciami okien. Jeśli po zwiększeniu docisku zaczęły regularnie moknąć szyby, sprawdź nawiew i zgłoś problem, zamiast dalej dokręcać okucia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.