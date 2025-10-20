Władze alarmują: trzymaj się od tego z daleka! Ruszyła akcja w gminie pod Warszawą
Od środy, 16 października 2025 roku, na wybranych terenach gminy Izabelin rozpoczęto działania mające na celu ograniczenie obecności dzików. Jak poinformował urząd gminy, w pasach zieleni i tzw. ciągach migracyjnych zwierząt zastosowany został naturalny granulat odstraszający dziką zwierzynę.
Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwierząt domowych, a także ograniczenie szkód na terenach zielonych. Choć środek jest w pełni naturalny, władze gminy apelują o zachowanie ostrożności.
Mieszkańcy proszeni są, by nie zbliżać się do miejsc, w których rozłożono preparat, nie dotykać go ani nie pozwalać zwierzętom na kontakt z nim. W czasie spacerów psy należy prowadzić na smyczy, a odpady bio zabezpieczać, by nie przyciągały dzikich zwierząt.
Samorząd przypomina również, że w przypadku napotkania dzików należy zachować spokój i oddalić się powoli, nie robiąc zdjęć z bliska.
Co to oznacza dla czytelnika:
Choć akcja jest rutynowym działaniem ochronnym, mieszkańcy powinni unikać miejsc objętych opryskami i zwracać uwagę podczas spacerów. Działania mają charakter profilaktyczny, ale są prowadzone w rejonach, gdzie dziki pojawiały się szczególnie często.
