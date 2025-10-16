Władze alarmują: trzymaj się od tego z daleka! Ruszyła akcja w gminie pod Warszawą

16 października 2025 12:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od środy, 16 października 2025 roku, na wybranych terenach gminy Izabelin rozpoczęto działania mające na celu ograniczenie obecności dzików. Jak poinformował urząd gminy, w pasach zieleni i tzw. ciągach migracyjnych zwierząt zastosowany został naturalny granulat odstraszający dziką zwierzynę.

Fot. Warszawa w Pigułce

Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i zwierząt domowych, a także ograniczenie szkód na terenach zielonych. Choć środek jest w pełni naturalny, władze gminy apelują o zachowanie ostrożności.

Mieszkańcy proszeni są, by nie zbliżać się do miejsc, w których rozłożono preparat, nie dotykać go ani nie pozwalać zwierzętom na kontakt z nim. W czasie spacerów psy należy prowadzić na smyczy, a odpady bio zabezpieczać, by nie przyciągały dzikich zwierząt.

Samorząd przypomina również, że w przypadku napotkania dzików należy zachować spokój i oddalić się powoli, nie robiąc zdjęć z bliska.

Co to oznacza dla czytelnika:

Choć akcja jest rutynowym działaniem ochronnym, mieszkańcy powinni unikać miejsc objętych opryskami i zwracać uwagę podczas spacerów. Działania mają charakter profilaktyczny, ale są prowadzone w rejonach, gdzie dziki pojawiały się szczególnie często.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl