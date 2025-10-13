Władze wprowadzają specjalne środki. W Polsce wprowadzono stan podwyższonej gotowości
Premier Donald Tusk zdecydował o przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych BRAVO i BRAVO-CRP do 30 listopada 2025 roku. Oznacza to, że cała Polska pozostanie w stanie podwyższonej czujności wobec zagrożeń terrorystycznych i cyberataków. Zarządzenie obejmuje również polską infrastrukturę energetyczną znajdującą się poza granicami kraju.
Co oznacza stopień BRAVO?
Stopień BRAVO to drugi poziom w czterostopniowej skali alarmowej. Wprowadza się go, gdy istnieje realne, choć nieskonkretyzowane zagrożenie atakiem terrorystycznym. Ma charakter prewencyjny – jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa i gotowości służb.
W Polsce utrzymuje się go od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wzmożonego ruchu na granicy wschodniej.
Jakie działania podejmują służby?
W czasie obowiązywania stopnia BRAVO funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej prowadzą wzmożone kontrole w miejscach publicznych oraz przy obiektach strategicznych.
Wprowadzane są m.in.:
-
dodatkowe patrole w miastach, na dworcach i lotniskach,
-
kontrola dużych skupisk ludzkich,
-
zakaz wstępu osób postronnych do szkół i przedszkoli,
-
obowiązek noszenia broni i kamizelek kuloodpornych przez służby,
-
całodobowa gotowość personelu odpowiedzialnego za działania ochronne.
Stopnie alarmowe to przede wszystkim sygnał dla instytucji publicznych, że muszą być gotowe na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych.
Co oznacza BRAVO-CRP?
Stopień BRAVO-CRP odnosi się do zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dotyczy on systemów teleinformatycznych administracji publicznej i infrastruktury krytycznej.
W praktyce oznacza:
-
całodobowe dyżury administratorów systemów,
-
wzmożony monitoring sieci,
-
natychmiastowe reagowanie na podejrzane działania,
-
sprawdzanie dostępności usług elektronicznych,
-
informowanie pracowników o konieczności zachowania czujności.
Władze podkreślają, że bezpieczeństwo systemów informatycznych zależy nie tylko od służb, ale również od ostrożności obywateli. Każdy, kto zauważy coś niepokojącego – podejrzane wiadomości, linki czy działania w sieci – powinien poinformować odpowiednie służby, np. policję lub ABW.
Dlaczego rząd przedłużył alarm?
Decyzja premiera to element strategii bezpieczeństwa narodowego w czasie niestabilnej sytuacji międzynarodowej.
Zagrożenia cybernetyczne i terrorystyczne nie maleją – wręcz przeciwnie, ich liczba rośnie, dlatego utrzymanie stopnia BRAVO jest środkiem ostrożności, który ma zapobiec ewentualnym incydentom.
Co to oznacza dla obywateli?
Dla większości Polaków przedłużenie stopni alarmowych nie wiąże się z bezpośrednimi utrudnieniami, ale:
-
należy zachować większą ostrożność w miejscach publicznych,
-
zwracać uwagę na nietypowe zachowania lub pozostawione przedmioty,
-
unikać klikania w nieznane linki i podejrzane wiadomości.
Służby apelują: czujność obywateli ma realny wpływ na bezpieczeństwo kraju.
Co to oznacza dla czytelnika
-
Stopnie BRAVO i BRAVO-CRP obowiązują w całej Polsce do końca listopada.
-
Na ulicach można spotkać więcej patroli i kontroli bezpieczeństwa.
-
W sieci należy zachować szczególną ostrożność – rośnie liczba prób cyberataków.
-
Decyzja rządu ma charakter prewencyjny – nie oznacza bezpośredniego zagrożenia, ale przygotowanie na każdą ewentualność.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.