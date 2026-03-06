Władze wprowadzają stopnie alarmowe w całej Polsce. Komunikat dla mieszkańców

6 marca 2026

Od 1 marca w całej Polsce obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Premier podpisał zarządzenia dotyczące bezpieczeństwa państwa, które obejmują zarówno terytorium kraju, jak i wybrane elementy infrastruktury strategicznej. Decyzje mają charakter prewencyjny i będą obowiązywać do 31 maja 2026 roku do godziny 23:59.

Podwyższenie poziomu gotowości oznacza zwiększoną czujność służb, administracji publicznej oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Wprowadzono kilka różnych stopni alarmowych, które dotyczą zarówno bezpieczeństwa publicznego, cyberprzestrzeni, jak i infrastruktury transportowej oraz energetycznej.

Najważniejszą zmianą dla mieszkańców jest objęcie całego kraju drugim stopniem alarmowym BRAVO.

Drugi stopień alarmowy BRAVO w całej Polsce

Na terytorium całej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje obecnie stopień alarmowy BRAVO. Jest to drugi poziom w czterostopniowej skali zagrożeń.

Wprowadza się go w sytuacji zwiększonego ryzyka zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub destabilizacyjnym, gdy nie wskazano konkretnego celu potencjalnego ataku.

W praktyce oznacza to przede wszystkim wzmożoną czujność służb oraz instytucji publicznych.

Można spodziewać się między innymi:

częstszych kontroli w miejscach publicznych
większej liczby patroli policji i innych formacji
dodatkowego zabezpieczenia budynków administracji publicznej
utrzymywania służb i urzędników w podwyższonej gotowości

Ten poziom ma charakter zapobiegawczy i stosowany jest w sytuacji zwiększonych napięć międzynarodowych lub podwyższonego ryzyka zagrożeń.

Stopień BRAVO-CRP w cyberprzestrzeni

Równocześnie wprowadzono stopień alarmowy BRAVO-CRP dotyczący bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Obejmuje on przede wszystkim administrację publiczną oraz elementy infrastruktury krytycznej państwa.

W ramach tego poziomu bezpieczeństwa:

zwiększa się monitoring sieci i systemów informatycznych
administratorzy systemów pełnią całodobowe dyżury
sprawdzana jest integralność usług elektronicznych
służby pozostają w gotowości do reagowania na incydenty cybernetyczne

Celem tych działań jest ograniczenie ryzyka ataków hakerskich oraz sabotażu w przestrzeni cyfrowej.

Stopień BRAVO dla infrastruktury energetycznej poza granicami

Podwyższony poziom bezpieczeństwa dotyczy także polskiej infrastruktury energetycznej znajdującej się poza granicami kraju.

Jest to element zabezpieczenia strategicznych interesów państwa oraz zapewnienia ciągłości dostaw energii.

Decyzja ma charakter profilaktyczny i wynika z analizy aktualnej sytuacji bezpieczeństwa.

Trzeci stopień CHARLIE na kolei

Najwyższy z wprowadzonych poziomów dotyczy infrastruktury kolejowej. Na liniach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linię Hutniczą Szerokotorową obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.

Ten poziom wprowadza się w sytuacji uzyskania wiarygodnych informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

W praktyce oznacza to:

całodobowy wzmocniony nadzór nad infrastrukturą
zwiększoną liczbę patroli ochrony i służb
gotowość do natychmiastowego uruchomienia procedur kryzysowych

Dodatkowe środki bezpieczeństwa obejmują m.in. dworce, linie kolejowe oraz infrastrukturę techniczną.

Co to oznacza dla obywateli

Dla większości mieszkańców Polski podwyższone stopnie alarmowe nie oznaczają istotnych ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Można jednak zauważyć:

częstsze kontrole w przestrzeni publicznej
większą obecność patroli policji i służb mundurowych
dodatkowe środki bezpieczeństwa na dworcach i w pociągach
czasowe ograniczenia dostępu do niektórych obiektów

Służby apelują także o zachowanie czujności.

Co to oznacza dla czytelnika

Jeżeli zauważysz podejrzane zachowanie, pozostawiony bez opieki bagaż lub inne niepokojące sytuacje, warto poinformować o tym odpowiednie służby. Podwyższone stopnie alarmowe mają charakter prewencyjny i służą zwiększeniu bezpieczeństwa państwa.

Podwyższone poziomy alarmowe w Polsce będą obowiązywać co najmniej do końca maja 2026 roku. Władze podkreślają, że sytuacja bezpieczeństwa jest stale monitorowana, a dalsze decyzje będą zależeć od rozwoju wydarzeń i oceny zagrożeń.

