Włamywacze grasują pod Warszawą. Kolejne mieszkania splądrowane
Seria włamań w Pruszkowie niepokoi mieszkańców jednego z osiedli, gdzie złodzieje wchodzili do mieszkań przez balkony i plądrowali lokale, głównie podczas nieobecności domowników. Sprawcy wciąż pozostają na wolności, a mieszkańcy mówią o strachu i braku poczucia bezpieczeństwa.
Mieszkańcy Pruszkowa są zaniepokojeni serią włamań, do których doszło w ostatnich tygodniach, w tym w noc sylwestrową. Złodzieje wchodzili do mieszkań przez balkony, działając w pionie jednego z bloków na ruchliwym osiedlu. Ich łupem padły pieniądze, biżuteria i kosztowności, a lokale zostały dokładnie splądrowane. Sprawcy wciąż pozostają na wolności.
Włamania podczas nieobecności domowników
Do kilku kradzieży doszło w czasie, gdy mieszkańcy świętowali sylwestra poza domem. Jak relacjonują poszkodowani, włamywacz lub włamywacze wspinali się po balkonach i w ten sposób dostawali się do kolejnych mieszkań. Choć meble nie były niszczone, wnętrza zostały dokładnie przeszukane.
Mieszkańcy mówią, że skala zniszczeń była na tyle duża, iż nawet policjanci mieli być zaskoczeni stopniem demolki. Zginęły znaczne sumy pieniędzy oraz złoto. Według relacji lokatorów, podobnych włamań w okolicy było w ostatnim czasie co najmniej kilka.
Niepokój mieszkańców i zarzuty wobec policji
Niepokój potęguje fakt, że sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. Mieszkańcy zwracają uwagę, że mimo serii włamań w niemal tym samym rejonie, ich zdaniem liczba patroli policyjnych nie została zwiększona. Pojawiają się też obawy o bezpieczeństwo osób przebywających w mieszkaniach w czasie takich zdarzeń.
Jedna z mieszkanek opowiadała, że została sama w domu i obudziła się w nocy, gdy w jej pokoju był już włamywacz. Mężczyzna, ubrany na czarno, miał spokojnie zabrać wybrane rzeczy i opuścić mieszkanie, nie reagując na jej słowa. Tego typu relacje dodatkowo wzmagają strach wśród lokalnej społeczności.
Stanowisko policji
Pruszkowscy policjanci potwierdzają, że przyjęli zgłoszenia od poszkodowanych. Funkcjonariusze mają zabezpieczać nagrania z monitoringu z okolicy, które mogą pomóc w ustaleniu sprawców. Na obecnym etapie policja nie udziela szczegółowych informacji na temat postępów śledztwa.
Jednocześnie policja apeluje do mieszkańców o odpowiednie zabezpieczanie mieszkań, zwłaszcza na czas nieobecności. Funkcjonariusze przypominają o zamykaniu okien i drzwi oraz o możliwości stosowania dodatkowych zabezpieczeń.
Apel o lepsze zabezpieczenia
Jak podkreślają policjanci, bezpieczeństwo mieszkania w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania. Zalecane jest montowanie drzwi antywłamaniowych, zabezpieczanie drzwi balkonowych oraz instalowanie systemów alarmowych. Ważne jest także zwracanie uwagi na podejrzane zachowania w okolicy i szybkie reagowanie w razie zagrożenia.
Poczucie zagrożenia nie znika
Mieszkańcy Pruszkowa przyznają, że dopóki sprawcy nie zostaną zatrzymani, trudno im będzie czuć się bezpiecznie. Seria włamań w jednym rejonie miasta pokazuje, jak łatwo złodzieje wykorzystują momenty, gdy domy i mieszkania pozostają puste. Lokatorzy liczą na szybkie działania służb i zwiększoną obecność patroli, które mogłyby odstraszyć sprawców i przywrócić poczucie bezpieczeństwa w okolicy.
