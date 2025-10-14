Właściciel TVN powiedział „nie”! Kulisy odrzucenia miliardowej oferty Paramount.
Właściciel TVN odrzuca ofertę Paramount Skydance. Gra o globalne media nabiera tempa Warner Bros. Discovery, właściciel TVN, odrzucił ofertę przejęcia złożoną przez Paramount Skydance.
Amerykański gigant medialny uznał, że proponowana cena 20 dolarów za akcję jest zbyt niska i nie odzwierciedla realnej wartości spółki. To decyzja, która może mieć ogromne znaczenie zarówno dla globalnego rynku mediów, jak i dla polskiego krajobrazu telewizyjnego.
Największa stawka w branży
Paramount Skydance chciał przejąć całe Warner Bros. Discovery, a tym samym kontrolę nad gigantyczną biblioteką filmową, sportem, streamingiem i kluczowymi rynkami w tym Polską. Oferta została jednak odrzucona niemal natychmiast. W praktyce oznacza to, że w grze pozostaje nie tylko przyszłość samego koncernu, lecz także los TVN i serwisu Player, które dla polskiego widza są codziennością.
Kto chce przejąć władzę
Paramount połączył się w tym roku ze Skydance, a stery nad spółką objął David Ellison. To on próbuje wykorzystać moment konsolidacji w branży, by zbudować potężny koncern zdolny rywalizować z Netflixem czy Disneyem. W tle są też rozmowy z funduszem Apollo, który może zapewnić dodatkowe finansowanie. Wszystko wskazuje na to, że pierwsza odmowa Warner Bros. Discovery nie zakończy tematu.
Dlaczego odmowa była tak stanowcza
Cena zaproponowana przez Paramount Skydance została uznana za nieadekwatną. Warner Bros. Discovery od miesięcy podkreśla, że posiada unikalne zasoby od praw sportowych, przez produkcję filmową, po streaming. Zarząd uważa, że potencjał firmy jest znacznie wyższy niż 20 dolarów za akcję i woli poczekać na lepszą ofertę.
Polski wątek i polityczny filtr
Wiosną Warner Bros. Discovery ogłosił, że TVN nie jest na sprzedaż, a każda zmiana właściciela wymaga zgody polskich władz. TVN został wpisany na listę spółek strategicznych, co oznacza, że jakiekolwiek przejęcie wymaga państwowej akceptacji. To dodatkowy hamulec, który sprawia, że potencjalne zmiany właścicielskie mogą trwać miesiącami, jeśli nie latami.
Co może się wydarzyć dalej
Paramount Skydance może wrócić z wyższą ofertą. Może też spróbować przekonać kluczowych akcjonariuszy Warner Bros. Discovery lub zbudować większe zaplecze finansowe. Jednak im większa transakcja, tym dłuższa procedura regulacyjna, nie tylko w USA, ale i w Europie. A w Polsce dodatkowo decydujący głos ma rząd.
Co to oznacza dla Ciebie
Na razie dla widzów w Polsce nic się nie zmienia. Ramówki TVN i serwis Player działają jak dotąd. Ale jeśli Paramount Skydance wróci do gry z mocniejszą ofertą, w dłuższej perspektywie może dojść do poważnych zmian. Globalna układanka właścicielska może wpłynąć na kształt mediów w Polsce od oferty programowej po strategię streamingu. Ta historia dopiero się zaczyna i wszystko wskazuje na to, że gra o TVN i Warner Bros. Discovery będzie jednym z najważniejszych pojedynków w świecie mediów w nadchodzących miesiącach.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
