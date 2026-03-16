Właściciel wielkiej sieci sklepów ogłasza sprzedaż udziałów. Tysiące placówek zmieni właściciela
Zarząd litewskiego holdingu podjął niezwykle zaskakującą i strategiczną decyzję o całkowitej sprzedaży swoich udziałów w spółce kontrolującej 1 z najpopularniejszych sieci supermarketów w Polsce. Informacja o potężnych przetasowaniach właścicielskich na szczytach handlowej władzy błyskawicznie obiegła rynek, wywołując ogromne poruszenie wśród analityków gospodarczych oraz milionów lojalnych klientów. Co dokładnie oznacza ta gigantyczna transakcja dla przyszłości tysięcy placówek rozsianych po całym kraju, kto ostatecznie przejmie stery nad marką i w jaki sposób ta korporacyjna rewolucja przełoży się na codzienne ceny produktów na sklepowych półkach?
Trzęsienie ziemi w branży detalicznej. Kulisy potężnej transakcji finansowej
Dla przeciętnego konsumenta, który każdego dnia robi szybkie zakupy w osiedlowym markecie, struktury właścicielskie wielkich korporacji pozostają zazwyczaj całkowitą tajemnicą. Jednak na najwyższych szczeblach biznesu właśnie dokonuje się operacja, która może trwale przemodelować układ sił w polskim handlu. Spółka Maxima Grupe, która od 2017 roku sprawowała pełną kontrolę nad siecią Stokrotka, oficjalnie potwierdziła plany zbycia swoich aktywów. Informacja o „sprzedaży” zelektryzowała rynek, sugerując początkowo całkowite wycofanie się litewskiego kapitału z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i potencjalne zamknięcie setek rentownych punktów sprzedaży.
Prawda kryjąca się za oficjalnymi komunikatami giełdowymi jest jednak znacznie bardziej skomplikowana i wielowymiarowa. Nabywcą gigantycznej sieci nie jest całkowicie zewnętrzny, anonimowy fundusz inwestycyjny, lecz spółka celowa o nazwie Paretas B.V.. Kluczowym detalem tej układanki jest fakt, że oba podmioty są ze sobą ściśle powiązane i wchodzą w skład 1, potężnego holdingu matki – grupy Vilniaus prekyba. Mamy tu zatem do czynienia nie z klasyczną sprzedażą i ucieczką z rynku, ale z gigantyczną, wewnętrzną restrukturyzacją kapitałową, której nadrzędnym celem jest zoptymalizowanie zarządzania i przygotowanie firmy do jeszcze bardziej agresywnej ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej.
Historia lokalnego sukcesu. Od 1 sklepu w Lublinie do imperium
Aby w pełni zrozumieć skalę i wagę obecnych przekształceń, należy cofnąć się do 1994 roku. To właśnie wtedy w Lublinie narodził się pomysł stworzenia nowoczesnej, polskiej sieci handlowej, która mogłaby skutecznie konkurować z wchodzącymi na nasz rynek zachodnimi gigantami. Przez ponad 3 dekady marka budowała swoją pozycję, opierając się na strategii bliskości – otwierając placówki na gęsto zaludnionych osiedlach, w mniejszych miastach i miasteczkach, gdzie format wielkich hipermarketów nie miał absolutnie żadnej racji bytu.
Dzisiejsze liczby opisujące ten biznes są wręcz porażające. Tylko w 2024 roku sieć wygenerowała zawrotne przychody na poziomie 1,9 miliarda euro. Pod charakterystycznym szyldem z kwiatem funkcjonuje obecnie aż 981 sklepów na terenie całej Polski. To potężna machina logistyczna, zatrudniająca dziesiątki tysięcy pracowników, od kasjerów, przez kierowców ciężarówek, aż po menedżerów wysokiego szczebla. Operacja podzielenia tak gigantycznego organizmu biznesowego to proces niezwykle skomplikowany, który zarząd planuje sfinalizować najpóźniej do połowy 2027 roku.
Geopolityka handlowa. Dlaczego gigant dzieli swój biznes na 2 części?
Głównym motorem napędowym tej korporacyjnej rewolucji jest drastyczna zmiana strategii na rynkach międzynarodowych. Litewski holding doszedł do wniosku, że specyfika handlu w krajach bałtyckich znacząco różni się od dynamiki rynków w pozostałej części Europy. W związku z tym podjęto decyzję o fizycznym i strukturalnym podziale kompetencji. 1 ze spółek skupi się teraz w 100 procentach wyłącznie na umacnianiu i obronie pozycji lidera na swoich rodzimych rynkach: na Litwie, Łotwie oraz w Estonii.
Z kolei nowo powołana spółka przejmie całkowitą, niepodzielną odpowiedzialność za agresywną ekspansję w pozostałych krajach na kontynencie, ze szczególnym i absolutnie priorytetowym uwzględnieniem Polski oraz Bułgarii. Taki podział ról oznacza odcięcie polskiego oddziału od konieczności oglądania się na wschodnie rynki. Zarząd w Warszawie zyska znacznie większą autonomię, potężny zastrzyk świeżego kapitału i możliwość błyskawicznego reagowania na ruchy lokalnej konkurencji. Dla polskiego sektora detalicznego to wyraźny sygnał ostrzegawczy – uśpiony gigant właśnie odpiął pasy i szykuje się do frontalnego ataku na pozycje zajmowane obecnie przez największe dyskonty w kraju.
Los tysięcy pracowników. Czy kasjerzy mają powody do paniki?
Każda wzmianka o zmianach właścicielskich w korporacjach wywołuje natychmiastowy i uzasadniony strach wśród szeregowych pracowników. Widmo masowych zwolnień grupowych, cięcia kosztów i zamykania nierentownych placówek to standardowy scenariusz podczas fuzji i przejęć. Jednak w tym konkretnym przypadku eksperci rynku pracy uspokajają. Ponieważ transakcja ma charakter restrukturyzacji wewnątrz 1 holdingu, a celem nowej spółki jest dynamiczna ekspansja, pracownicy mogą spać spokojnie.
Zamiast redukcji etatów, rynek spodziewa się wręcz potężnej fali nowych rekrutacji. Plany otwierania kolejnych kilkudziesięciu lub kilkuset sklepów w najbliższych 3 latach będą wymagały zatrudnienia nowych zespołów sprzedażowych, kierowników regionalnych oraz specjalistów do spraw logistyki. W dobie historycznie niskiego bezrobocia i walki o pracownika, nowa struktura będzie musiała zaproponować bardzo konkurencyjne pakiety wynagrodzeń, by przyciągnąć do siebie wykwalifikowaną kadrę z innych, konkurencyjnych sieci handlowych.
Co to oznacza dla Ciebie? Frontalne starcie tytanów i gigantyczne obniżki
Korporacyjne zawirowania i komunikaty giełdowe wydają się być oderwane od codzienności, ale w rzeczywistości mają one brutalne przełożenie na paragony w Twoim portfelu. Co to oznacza dla Ciebie, jako zwykłego konsumenta, który codziennie rano kupuje świeże bułki i mleko? Przekształcenia w strukturze tej konkretnej sieci to absolutnie doskonała wiadomość. Kiedy potężny gracz z kapitałem liczonym w miliardach euro ogłasza chęć agresywnej ekspansji na polskim rynku, oznacza to tylko 1 scenariusz: wybuch bezlitosnej, krwawej wojny cenowej.
Aby nowa spółka mogła błyskawicznie odebrać klientów swoim największym rywalom (takim jak Biedronka czy Lidl), będzie musiała wdrożyć niezwykle agresywną strategię marketingową. Możemy spodziewać się potężnego wysypu wielkich akcji promocyjnych, mechanizmów typu 2 plus 1 gratis, drastycznych obniżek na podstawowe koszyki produktów oraz pompowania gigantycznych środków w aplikacje lojalnościowe. Dla Ciebie oznacza to znacznie szerszy wybór, powstawanie nowych, nowoczesnych placówek w bliskim sąsiedztwie Twojego domu oraz, co najważniejsze, zmuszenie całej reszty rynku detalicznego do obniżenia marż. W starciu tytanów handlu ostatecznym i jedynym zwycięzcą zawsze jest ostateczny klient, który dzięki morderczej konkurencji zyskuje szansę na uchronienie swojego domowego budżetu przed negatywnymi skutkami inflacji.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.