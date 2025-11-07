Właściciele działek mogą zapłacić ogromną karę. Chodzi nawet o kilka centymentrów
Właściciele działek coraz częściej decydują się na postawienie niewielkich budynków gospodarczych, altan czy domków na narzędzia. Jednak nawet tak pozornie prosta inwestycja może skończyć się dotkliwą karą finansową. Wystarczy, że konstrukcja stanie zbyt blisko granicy działki – i urząd może potraktować ją jako samowolę budowlaną.
Za blisko granicy – i już łamiesz przepisy
Zgodnie z obowiązującym prawem, budynek gospodarczy, altana lub szopa o powierzchni do 35 m² nie wymaga pozwolenia na budowę. Trzeba jednak zgłosić jej postawienie do urzędu, a przede wszystkim – zachować odpowiednią odległość od granicy działki.
Przepisy mówią jasno: obiekt może stanąć co najmniej 1,5 metra od granicy lub bezpośrednio przy niej, jeśli ściana nie ma okien ani drzwi. Postawienie konstrukcji np. 70 centymetrów od ogrodzenia to naruszenie przepisów, które może kosztować nawet 5000 zł grzywny, a w skrajnych przypadkach – nakaz rozbiórki.
Kiedy urząd może uznać budynek za samowolę
Inspektor nadzoru budowlanego ma prawo skontrolować każdą zgłoszoną inwestycję. Jeśli odkryje, że szopa lub altana stoi zbyt blisko granicy, inwestor może zostać zmuszony do legalizacji. To oznacza nie tylko wniosek i opłaty, ale też karę sięgającą nawet 10 tysięcy złotych.
Co więcej, jeśli sąsiad zgłosi skargę na zbyt bliską zabudowę, urzędnicy muszą sprawę rozpatrzyć – nawet jeśli konstrukcja nie powoduje realnych szkód.
Jak uniknąć kary – praktyczne wskazówki dla właścicieli działek
- Zawsze wykonaj pomiar – zanim rozpoczniesz budowę, sprawdź dokładnie odległość od granicy działki.
- Zgłoś budowę do urzędu gminy – nawet jeśli nie potrzebujesz pozwolenia, zgłoszenie jest obowiązkowe.
- Unikaj okien w ścianach przy granicy – pozwoli to postawić budynek bliżej sąsiada.
- Konsultuj projekt – jeśli masz wątpliwości, zapytaj w starostwie lub skorzystaj z pomocy geodety.
- Zachowaj dokumentację – potwierdzenia zgłoszenia i rysunki sytuacyjne mogą uchronić cię przed karą.
Co to oznacza dla czytelnika
Dla wielu właścicieli działek kilka centymetrów może zadecydować o tym, czy inwestycja będzie zgodna z prawem. Lepiej poświęcić chwilę na dokładny pomiar i formalności, niż później płacić za błędy. Samowola budowlana, nawet w przypadku niewielkiej szopy, może drogo kosztować – zarówno finansowo, jak i nerwowo.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.