Właściciele mieszkań powinni to sprawdzić. Jeden błąd może kosztować nawet kilka tysięcy złotych
Coraz więcej właścicieli mieszkań dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy pojawia się kontrola, wezwanie albo kara. Chodzi o obowiązki związane z wynajmem, zgłoszeniami i dokumentacją, o których wiele osób po prostu zapomina.
Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach przepisy i kontrole stały się znacznie bardziej szczegółowe. Problem dotyczy nie tylko osób posiadających kilka mieszkań, ale również tych, którzy wynajmują lokal okazjonalnie lub odziedziczyli nieruchomość po rodzinie.
Najwięcej problemów dotyczy dokumentów i zgłoszeń
W praktyce właściciele mieszkań najczęściej mają problemy z:
- niezgłoszonym najmem,
- błędami w deklaracjach,
- nieaktualnymi danymi,
- rozliczeniami podatkowymi,
- obowiązkami wobec wspólnoty lub spółdzielni.
Część osób nie zdaje sobie sprawy, że nawet krótkoterminowy wynajem może wiązać się z dodatkowymi formalnościami.
Kontrole są coraz dokładniejsze
Eksperci rynku nieruchomości zwracają uwagę, że urzędy i administracje mają dziś znacznie większe możliwości sprawdzania danych niż jeszcze kilka lat temu.
Porównywane bywają m.in.:
- zużycie mediów,
- deklaracje podatkowe,
- liczba zgłoszonych mieszkańców,
- informacje ze wspólnot i spółdzielni.
W praktyce oznacza to, że część nieprawidłowości może zostać wykryta nawet bez bezpośredniej kontroli w mieszkaniu.
Warszawiacy szczególnie odczuwają problem
W Warszawie rynek najmu jest jednym z największych w Polsce. Wielu właścicieli wynajmuje mieszkania studentom, pracownikom lub turystom. To właśnie w dużych miastach liczba kontroli i sporów dotyczących wynajmu jest największa.
Coraz częściej pojawiają się też konflikty dotyczące hałasu, liczby lokatorów czy rozliczeń opłat administracyjnych.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli posiadasz mieszkanie lub je wynajmujesz, warto sprawdzić:
- czy wszystkie dane są aktualne,
- czy najem został prawidłowo zgłoszony,
- czy rozliczenia są zgodne z przepisami,
- czy umowy i dokumenty są kompletne.
W wielu przypadkach uporządkowanie formalności zajmuje niewiele czasu, a może uchronić przed problemami i kosztownymi konsekwencjami.
Podstawa prawna:
- ustawa o ochronie praw lokatorów,
- ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przepisy dotyczące najmu okazjonalnego i rozliczeń podatkowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.