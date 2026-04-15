Właściciele mieszkań przerażeni, najemcy spokojniejsi. Nowa tarcza chroni przed komornikiem.

15 kwietnia 2026 21:32 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

To może być rewolucja na polskim rynku najmu. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad przepisami, które mają radykalnie wzmocnić ochronę osób zagrożonych utratą dachu nad głową. Nowe prawo ma ukrócić procedery wyrzucania ludzi z mieszkań bez zapewnienia im lokalu zastępczego. Fakt, że zmiany uderzą w dotychczasową swobodę właścicieli mieszkań, już budzi kontrowersje. Sprawdź, kogo nie będzie można eksmitować i co nowe przepisy oznaczają dla Twojego bezpieczeństwa mieszkaniowego.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tarcza dla najsłabszych, fakty o planowanej nowelizacji

Głównym celem rządu jest walka z bezdomnością wynikającą z nagłych zdarzeń losowych. Nowelizacja (czyli zmiana w istniejącej ustawie) zakłada, że sąd będzie miał obowiązek dokładniejszego badania sytuacji materialnej i rodzinnej lokatora, zanim wyda wyrok eksmisyjny. Fakt, że w Polsce wciąż brakuje lokali socjalnych (mieszkań o obniżonym standardzie i niskim czynszu, zapewnianych przez gminę), sprawia, że eksmisje często kończyły się tragicznie.

Obszar zmian Obecny stan prawny Proponowana zmiana
Wstrzymanie eksmisji Często możliwe „na bruk” (bez lokalu) Bezwzględny wymóg zapewnienia pomieszczenia tymczasowego
Grupy chronione Seniorzy, kobiety w ciąży, bezrobotni Rozszerzenie listy (m.in. o osoby w kryzysie psychicznym)
Rola gmin Długi czas oczekiwania na lokal od miasta Surowe kary dla gmin za brak mieszkań zastępczych
Najem okazjonalny Łatwiejsza eksmisja po wizycie u notariusza Dodatkowe bezpieczniki chroniące przed nadużyciami
Kogo nowe prawo obejmie szczególną opieką?Projekt zakłada, że komornik (urzędnik państwowy zajmujący się przymusowym wykonaniem wyroku sądu) nie będzie mógł przeprowadzić eksmisji, jeśli gmina nie wskaże lokalu zastępczego dla:

  • Osobom starszym i schorowanym: Emeryci będą chronieni przed wyrzuceniem z mieszkań, w których mieszkali od dekad.
  • Rodzinom z dziećmi: Priorytetem ma być dobrostan małoletnich i zapewnienie im dachu nad głową.
  • Osobom w nagłym kryzysie: Ofiary pożarów, powodzi czy nagłej utraty pracy mają zyskać czas na „stanięcie na nogi”.

Fakty o rynku: Czy właściciele mieszkań mają się czego bać?

Fakt, że lokatorzy zyskają większą ochronę, spędza sen z powiek wynajmującym. Eksperci serwisu Business Insider Polska zauważają, że może to doprowadzić do sytuacji, w której właściciele będą bali się wynajmować mieszkania rodzinom, obawiając się, że w razie problemów z płatnościami nie będą mogli odzyskać lokalu przez lata. Statystyka pokazuje, że już teraz procesy o eksmisję w Polsce trwają średnio od 2 do 4 lat. Dane rynkowe sugerują, że nowe prawo może wywołać wzrost popularności najmu instytucjonalnego (wynajmu od profesjonalnych firm), które stosują surowsze weryfikacje finansowe najemców.

W 2026 roku polskie prawo mieszkaniowe skręca wyraźnie w stronę ochrony socjalnej. Dane są nieubłagane: tysiące rodzin wciąż żyje w strachu przed komornikiem, a gminy nie nadążają z budową mieszkań komunalnych. Nowe przepisy mają zmusić samorządy do większej aktywności, ale rykoszetem mogą uderzyć w rynek prywatny. Statystyki wskazują, że bez systemowego rozwiązania problemu braku tanich mieszkań, każda „tarcza dla lokatora” będzie tylko plastrem na głęboką ranę. Jeśli wynajmujesz mieszkanie lub planujesz to zrobić, bacznie śledź postępy prac w parlamencie – te zmiany wpłyną na Twoją umowę najmu szybciej, niż myślisz.

Źródło: Opracowanie na podstawie projektu nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów oraz analizy serwisu Business Insider Polska (kwiecień 2026).

 

 

