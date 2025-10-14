Właściciele zwierząt muszą uważać! Ignorancja kosztuje 1000 zł mandatu!

14 października 2025 14:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Wiele osób czerpie radość z trzymania zwierząt domowych, które nie tylko są ich hobby, ale także dają im wiele radości. Niemniej jednak, wraz z przyjemnościami wynikającymi z posiadania zwierzęcia, pojawia się również odpowiedzialność. Niedopełnienie tej odpowiedzialności może prowadzić do nałożenia wysokich kar na właściciela.

Fot. Pixabay

Właściciele zwierząt domowych muszą być świadomi swojego obowiązku i dbać o to, aby ich pupile nie stanowiły zagrożenia dla innych. W tym artykule omówimy konsekwencje prawne nieodpowiedzialnego zachowania w trakcie trzymania zwierzęcia.

Trzymanie zwierząt domowych to nie tylko kwestia przyjemności i towarzystwa, ale również poważnej odpowiedzialności. Nawet drobne niedopatrzenia mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla zwierzęcia, jak i dla jego właściciela.

Zasady dotyczące trzymania zwierząt są uregulowane w artykule 77 Kodeksu Wykroczeń:

Niedotrzymywanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt § 1. Osoba, która nie przestrzega zwykłych lub wymaganych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, może zostać ukarana ograniczeniem wolności, grzywną w wysokości do 1000 złotych lub karą nagany.

§ 2. Jeżeli osoba dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka, może zostać ukarana ograniczeniem wolności, grzywną lub karą nagany.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl