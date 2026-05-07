Woda znika w podwarszawskich miejscowościach. Mieszkańcy mówią wprost: tak się nie da żyć
Coraz więcej mieszkańców podwarszawskich miejscowości zmaga się z problemami z dostępem do wody. W godzinach największego zużycia ciśnienie w kranach spada do tego stopnia, że wykonywanie podstawowych czynności staje się utrudnione. Sytuacja dotyczy już nie tylko jednej miejscowości, a jej rozwiązanie – jak przyznają władze – może potrwać jeszcze kilka lat.
Największy problem w Józefosławiu
Szczególnie trudna sytuacja panuje w Józefosławiu, jednej z największych wsi w Polsce. Mieszkańcy wskazują, że w godzinach wieczornych woda niemal przestaje płynąć.
Problem utrzymuje się od dłuższego czasu i budzi coraz większe niezadowolenie lokalnej społeczności.
Kłopoty także w innych miejscowościach
Niskie ciśnienie wody dotyka również Piaseczno, Zalesie Dolne oraz Gołków.
To oznacza, że problem ma szerszy zasięg i obejmuje coraz większy obszar pod Warszawą.
Przyczyny problemów
Według służb wodociągowych główną przyczyną jest wzrost zapotrzebowania na wodę oraz ograniczona wydajność stacji uzdatniania.
Na sytuację wpływają także warunki pogodowe oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej.
Działania naprawcze
Wodociągi zapowiadają działania mające poprawić sytuację, w tym zmiany w zasilaniu sieci oraz przekierowanie dostaw wody.
Jednocześnie trwają inwestycje infrastrukturalne, które mają zwiększyć dostępność wody w przyszłości.
Apel do mieszkańców
Służby apelują o ograniczenie zużycia wody, zwłaszcza podlewania ogródków, aby zmniejszyć obciążenie sieci.
Nowa infrastruktura dopiero za kilka lat
Planowana jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, jednak jej uruchomienie przewidywane jest dopiero około 2028 roku.
Do tego czasu mieszkańcy mogą nadal odczuwać problemy z dostępem do wody.
Co to oznacza dla mieszkańców?
– utrudnienia w codziennym korzystaniu z wody
– konieczność ograniczenia zużycia
– możliwe dalsze spadki ciśnienia
– oczekiwanie na inwestycje infrastrukturalne
– znaczenie działań długoterminowych
