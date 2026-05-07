Woda znika w podwarszawskich miejscowościach. Mieszkańcy mówią wprost: tak się nie da żyć

7 maja 2026 16:27 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Coraz więcej mieszkańców podwarszawskich miejscowości zmaga się z problemami z dostępem do wody. W godzinach największego zużycia ciśnienie w kranach spada do tego stopnia, że wykonywanie podstawowych czynności staje się utrudnione. Sytuacja dotyczy już nie tylko jednej miejscowości, a jej rozwiązanie – jak przyznają władze – może potrwać jeszcze kilka lat.

Uwaga. Grafika poglądowa generowana automatycznie przy pomocy Gemini

Problemy z wodą pod Warszawą. Mieszkańcy skarżą się na niskie ciśnienie

Mieszkańcy podwarszawskich miejscowości zmagają się z poważnymi problemami z dostępem do wody. W wielu domach ciśnienie w kranach jest tak niskie, że utrudnia codzienne funkcjonowanie.

Największy problem w Józefosławiu

Szczególnie trudna sytuacja panuje w Józefosławiu, jednej z największych wsi w Polsce. Mieszkańcy wskazują, że w godzinach wieczornych woda niemal przestaje płynąć.

Problem utrzymuje się od dłuższego czasu i budzi coraz większe niezadowolenie lokalnej społeczności.

Kłopoty także w innych miejscowościach

Niskie ciśnienie wody dotyka również Piaseczno, Zalesie Dolne oraz Gołków.

To oznacza, że problem ma szerszy zasięg i obejmuje coraz większy obszar pod Warszawą.

Przyczyny problemów

Według służb wodociągowych główną przyczyną jest wzrost zapotrzebowania na wodę oraz ograniczona wydajność stacji uzdatniania.

Na sytuację wpływają także warunki pogodowe oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej.

Działania naprawcze

Wodociągi zapowiadają działania mające poprawić sytuację, w tym zmiany w zasilaniu sieci oraz przekierowanie dostaw wody.

Jednocześnie trwają inwestycje infrastrukturalne, które mają zwiększyć dostępność wody w przyszłości.

Apel do mieszkańców

Służby apelują o ograniczenie zużycia wody, zwłaszcza podlewania ogródków, aby zmniejszyć obciążenie sieci.

Nowa infrastruktura dopiero za kilka lat

Planowana jest budowa nowej stacji uzdatniania wody, jednak jej uruchomienie przewidywane jest dopiero około 2028 roku.

Do tego czasu mieszkańcy mogą nadal odczuwać problemy z dostępem do wody.

Co to oznacza dla mieszkańców?

– utrudnienia w codziennym korzystaniu z wody
– konieczność ograniczenia zużycia
– możliwe dalsze spadki ciśnienia
– oczekiwanie na inwestycje infrastrukturalne
– znaczenie działań długoterminowych

