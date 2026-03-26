Wojna o masło wchodzi w nową fazę. Czy Lidl odpowie na ruch Biedronki? Klienci czekają na decyzję

26 marca 2026 22:30 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sytuacja na rynku handlowym w Polsce robi się coraz bardziej napięta. Po tym, jak Biedronka ogłosiła akcję z darmowym masłem przy zakupach za określoną kwotę, pojawia się jedno kluczowe pytanie: czy Lidl odpowie i ponownie podbije stawkę?

To nie jest zwykła promocja. To element szerszej strategii, w której największe sieci handlowe walczą o klientów coraz bardziej agresyjnymi ofertami. Jeszcze niedawno Lidl przyciągał kupujących ceną masła na poziomie kilkudziesięciu groszy przy większych zakupach. Teraz konkurencja poszła dalej i praktycznie oddaje produkt za darmo.

Czy Lidl pójdzie o krok dalej

Historia pokazuje, że Lidl nie zostawia takich ruchów bez reakcji. W poprzednich przypadkach odpowiedź pojawiała się bardzo szybko – często w ciągu jednego dnia. Sieć potrafi błyskawicznie dostosować ofertę i zaproponować jeszcze bardziej atrakcyjne warunki.

W tej sytuacji możliwości jest kilka. Lidl może ponownie obniżyć cenę masła, zwiększyć liczbę sztuk w promocji lub zaproponować zupełnie nowy produkt w podobnej formule. Każda z tych opcji oznaczałaby kolejne zaostrzenie wojny cenowej.

Dlaczego stawka jest tak wysoka

Masło stało się symbolem tej rywalizacji nieprzypadkowo. To produkt codziennego użytku, który trafia do niemal każdego koszyka. Dzięki temu promocje na ten artykuł mają ogromny wpływ na decyzje zakupowe klientów.

Sieci handlowe doskonale o tym wiedzą i wykorzystują masło jako narzędzie do przyciągania ruchu. Klient przychodzi po tani produkt, ale wychodzi z pełnym koszykiem zakupów.

Co może się wydarzyć w najbliższych dniach

Jeśli Lidl zdecyduje się na odpowiedź, może ona pojawić się bardzo szybko. Możliwy jest scenariusz, w którym oferta zostanie ogłoszona jeszcze przed weekendem, kiedy ruch w sklepach jest największy.

Nie można też wykluczyć, że rywalizacja rozszerzy się na inne produkty. W przeszłości podobne akcje obejmowały już cukier, olej czy napoje.

Co to oznacza dla czytelnika

Dla klientów to najlepszy moment na zakupy. Rywalizacja między sieciami oznacza coraz niższe ceny i coraz bardziej atrakcyjne promocje. Warto jednak śledzić komunikaty sklepów na bieżąco, bo oferty zmieniają się bardzo dynamicznie.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

