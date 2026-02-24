Wojna o wolność słowa w internecie! Waszyngton otworzy drzwi dla treści, których Bruksela zakazała.

Portal „Wolności Słowa”, Amerykańska tarcza dla twórców

Inicjatywa ma na celu stworzenie bezpiecznej przystani dla materiałów, które z punktu widzenia unijnych urzędników są uznawane za szkodliwe lub dezinformujące, ale w świetle amerykańskiej konstytucji mieszczą się w granicach swobody wypowiedzi. Portal ma być dostępny globalnie, co de facto pozwoli europejskim użytkownikom na dostęp do treści, które ich rodzime rządy próbują ograniczać.

Waszyngton argumentuje, że europejskie regulacje takie jak DSA dają Brukseli zbyt dużą władzę nad globalnym obiegiem informacji, co godzi w interesy amerykańskich firm technologicznych i ich użytkowników.