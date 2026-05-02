Wojna z Iranem kosztowała już miliardy! Pentagon ujawnił szokujący raport finansowy.

2 maja 2026 22:39 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Operacja „Epic Fury” uderzyła w amerykański budżet z ogromną siłą. Według oficjalnego raportu Pentagonu, na który powołuje się Polska Agencja Prasowa, krótkotrwałe, ale intensywne działania wojenne z Iranem pochłonęły już miliardy dolarów. Choć prezydent ogłosił zakończenie walk, rachunek za dwumiesięczny konflikt wciąż rośnie.

Z danych przedstawionych przez rzecznika Pentagonu wynika, że od momentu rozpoczęcia operacji 28 lutego 2026 roku do końca kwietnia, Pentagon wydał na działania zbrojne bezpośrednio związane z Iranem około 25 miliardów dolarów. Kwota ta obejmuje nie tylko zużycie amunicji, ale także gigantyczne koszty logistyczne i utrzymanie wzmożonej obecności floty w Zatoce Perskiej.

Na co poszły pieniądze? Budżet wojny pod lupą:

  • 9,2 mld dolarów – koszt precyzyjnego uzbrojenia, w tym rakiet Tomahawk oraz pocisków przechwytujących systemów Patriot i Aegis.
  • 6,5 mld dolarów – wydatki na utrzymanie grup uderzeniowych lotniskowców oraz zwiększoną liczbę lotów patrolowych i uderzeniowych.
  • 4,1 mld dolarów – koszty logistyczne, w tym błyskawiczny przerzut jednostek do baz w regionie oraz paliwo lotnicze i okrętowe.
  • 5,2 mld dolarów – pozostałe koszty, w tym wsparcie wywiadowcze oraz dodatki dla żołnierzy za służbę w strefie działań wojennych.

Warszawa analizuje: Skutki gospodarcze dla Europy

Choć wydatki te obciążają bezpośrednio Waszyngton, eksperci w Warszawie zwracają uwagę na długofalowe skutki tych kwot. 25 miliardów dolarów wydane w zaledwie dwa miesiące to równowartość rocznych budżetów obronnych wielu europejskich państw. Tak gwałtowny drenaż funduszy Pentagonu może wpłynąć na tempo modernizacji armii sojuszniczych oraz dostępność amerykańskiego sprzętu dla partnerów z NATO.

Warto dodać, że raport Pentagonu nie uwzględnia strat gospodarczych wynikających z wahań cen ropy na światowych rynkach, a jedynie bezpośrednie wydatki Departamentu Obrony. Jeśli doliczyć do tego pomoc wojskową dla sojuszników regionalnych, realny koszt zaangażowania USA na Bliskim Wschodzie w 2026 roku może być znacznie wyższy.

Kto za to zapłaci? Debata w Kongresie

Publikacja raportu zbiegła się z deklaracją prezydenta o zakończeniu działań wojennych. Jak podaje PAP, liczby te staną się teraz głównym punktem sporu w Kongresie. Opozycja demokratyczna już zapowiada audyt wydatków, wskazując, że tempo wydawania pieniędzy (średnio ponad 400 mln dolarów dziennie) było bezprecedensowe w historii konfliktów o tej skali.

Pentagon zaznacza, że ostateczna kwota może ulec zmianie, ponieważ wojsko wciąż prowadzi operacje zabezpieczające i aktualizuje rozmieszczenie sił w regionie, co generuje stałe koszty utrzymania wysokiej gotowości bojowej.

 

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie depeszy Polskiej Agencji Prasowej (PAP) dotyczącej raportu Pentagonu o kosztach operacji „Epic Fury” przeciwko Iranowi (02.05.2026).

