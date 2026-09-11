Wojsko i służby na Mazowszu. Jest ważny apel do obywateli
Mieszkańcy Mazowsza w ostatnich dniach mogli zobaczyć więcej wojska, policji, strażaków i pojazdów uprzywilejowanych. Ćwiczenia DRON-26, przed którymi ostrzegały służby, już się zakończyły. To jednak nie koniec zwiększonej aktywności mundurowych. Od 7 września na drogach całej Polski trwa wzmożony ruch wojskowych kolumn związany z przygotowaniami do dużych ćwiczeń „Żelazny Obrońca-26”. Wojsko ma przy tym ważny apel do mieszkańców i kierowców.
9 i 10 września na Mazowszu odbywały się ćwiczenia DRON-26. Wcześniej Mazowiecki Urząd Wojewódzki uprzedzał mieszkańców, że mogą zobaczyć pojazdy poruszające się na sygnałach, większą liczbę mundurowych oraz pozorowane działania ratownicze i kryzysowe.
Dziś te ćwiczenia są już zakończone. Ale historia ma dalszy ciąg.
Ćwiczyli reakcję na poważny kryzys
DRON-26 nie był zwykłym szkoleniem przy biurku. W działaniach uczestniczyli przedstawiciele Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Bezpośredni komunikat dla mieszkańców dotyczył gminy Brok w powiecie ostrowskim. Działania prowadzono w godzinach 8:00–16:00.
W terenie można było zobaczyć pojazdy uprzywilejowane, działania mundurowych oraz pozorowane akcje ratownicze.
Ćwiczenia miały sprawdzić współpracę służb i procedury reagowania podczas sytuacji kryzysowych.
Na drogach nadal można spotkać wojsko
Zakończenie DRON-26 nie oznacza jednak końca zwiększonego ruchu wojskowego.
Od 7 września na drogach w różnych częściach Polski można spodziewać się wzmożonego przemieszczania pojazdów wojskowych. Ma to związek z przygotowaniami do ćwiczeń „Żelazny Obrońca-26”.
Właściwa część tych ćwiczeń została zaplanowana na 14–24 września.
Oznacza to, że w najbliższych dniach kierowcy nadal mogą spotykać wojskowe transporty i zorganizowane kolumny.
Nie należy interpretować ich pojawienia się jako informacji o mobilizacji czy bezpośrednim zagrożeniu. To wcześniej zaplanowana aktywność szkoleniowa Sił Zbrojnych.
Kierowcy powinni szczególnie uważać
Spotkanie wojskowej kolumny wymaga od kierowcy większej ostrożności.
Nie wolno próbować wciskać się pomiędzy pojazdy tworzące zorganizowaną kolumnę. Jeżeli warunki i przepisy pozwalają na jej wyprzedzenie, manewr powinien być wykonany bezpiecznie i bez przerywania kolumny.
Trzeba również stosować się do poleceń osób zabezpieczających przejazd.
Wojskowe pojazdy są często znacznie większe i cięższe od samochodów osobowych, mają również inną drogę hamowania i możliwości manewrowania.
Wojsko ma jeszcze jeden bardzo ważny apel
Widok czołgu, transportera czy długiej kolumny wojskowych ciężarówek naturalnie przyciąga uwagę. Wiele osób natychmiast sięga po telefon.
I właśnie przed takim zachowaniem wojsko ostrzega.
Nie należy publikować w czasie rzeczywistym zdjęć, filmów, dokładnych lokalizacji, tras ani informacji o kierunku przemieszczania się jednostek wojskowych.
Nawet pozornie niewinne nagranie może zawierać znacznie więcej informacji, niż wydaje się jego autorowi.
Na filmie mogą być widoczne numery dróg, charakterystyczne budynki, znaki czy inne elementy pozwalające określić miejsce przejazdu. Kilka takich materiałów może natomiast pozwolić na odtworzenie trasy jednostki.
Na Mazowszu przygotowywane są też kolejne ćwiczenia
To nie wszystko.
Oficjalna dokumentacja wojewody mazowieckiego pokazuje, że trwają przygotowania do kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem „MAZOWSZE – 2026”.
Ramowy harmonogram przewiduje m.in. praktyczne sprawdzenie różnych kanałów łączności w lokalizacji ćwiczebnej Zapasowego Stanowiska Kierowania Wojewody oraz jednostek uczestniczących w przedsięwzięciu. Ten etap ma zostać wykonany do 15 września. Kolejne konferencje planistyczne i szkolenia przewidziano na następne tygodnie.
Nie oznacza to, że 15 września mieszkańcy całego województwa zobaczą wojsko na ulicach. Dokument mówi o harmonogramie przygotowań, a nie o powszechnej akcji obejmującej wszystkie miejscowości Mazowsza.
Wrzesień pod znakiem dużych ćwiczeń
Dla mieszkańców najważniejsze jest więc rozróżnienie kilku wydarzeń.
DRON-26 z 9–10 września już się zakończył. Równocześnie trwa przemieszczanie wojskowego sprzętu związane z przygotowaniami do „Żelaznego Obrońcy-26”, którego główna część przypada na 14–24 września. Na Mazowszu prowadzone są ponadto przygotowania do odrębnego ćwiczenia „MAZOWSZE – 2026”.
Dlatego widok wojskowych pojazdów w najbliższych dniach sam w sobie nie oznacza realnego alarmu.
Kierowcy powinni natomiast zachować szczególną ostrożność, a mieszkańcy – zgodnie z apelem wojska – powstrzymać się od publikowania informacji pozwalających śledzić ruch jednostek.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.