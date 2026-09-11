Sprawdź tę jedną zakładkę w aplikacji mZUS. Zobaczysz dokładną prognozę swojej emerytury
Różnice w wysokości kapitału emerytalnego zgromadzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są w Polsce ogromne. Podczas gdy jedni dysponują zaledwie symbolicznymi oszczędnościami, rekordzista z województwa śląskiego zebrał na swoim koncie aż 3,7 miliona złotych. Sprawdzamy, jak na tym tle wypada przeciętna klasa średnia, ile w praktyce daje milion złotych w ZUS oraz jak w kilka minut zweryfikować stan własnego konta bez wychodzenia z domu.
Rekordowy kapitał, średnia krajowa i wyliczenia emerytalne ZUS
Z danych ZUS wynika, że 77-letni pracujący senior ze Śląska zgromadził na koncie głównym i subkoncie łączną kwotę 3,7 mln zł. Przy założeniu przeciętnej dalszej długości życia wynoszącej 127 miesięcy, jego comiesięczna emerytura przekroczyłaby 29 tysięcy złotych. W skali całego kraju ZUS dysponuje kapitałem o wartości ponad 4 bilionów złotych na kontach głównych oraz ponad 1 biliona złotych na subkontach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.), wysokość świadczenia stanowi iloraz zwaloryzowanego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia publikowanego przez GUS.
Statystyczny Polak zgromadził na koncie głównym ZUS średnio 137 788,41 zł oraz 42 901,47 zł na subkoncie (pochodzących m.in. z waloryzacji, dziedziczenia czy podziału majątku po rozwodzie). Choć kwota 137 tys. zł rozłożona na 20 lat pobierania świadczenia daje zaledwie około 570 zł miesięcznie, wynik ten zaniżają konta osób młodych. Z kolei kapitał w wysokości 1 miliona złotych – który posiada w ZUS około 500 tysięcy Polaków – przekłada się na świadczenie w wysokości około 3720 zł brutto dla 60-letniej kobiety oraz 4490 zł brutto dla 65-letniego mężczyzny.
Jak samodzielnie sprawdzić stan konta i prognozę na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS
Każdy ubezpieczony, który ukończył 35 lat, może w dowolnym momencie sprawdzić stan swoich oszczędności oraz symulację przyszłej emerytury. Usługa jest dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (eZUS / PUE ZUS) oraz w aplikacji mobilnej mZUS. System automatycznie generuje dwa warianty prognozy:
- Scenariusz kontynuacji pracy: wylicza przyszłą emeryturę przy założeniu opłacania składek na dotychczasowym poziomie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.
- Scenariusz natychmiastowego zakończenia kariery: pokazuje wysokość świadczenia, gdyby pacjent lub pracownik zaprzestał odprowadzania jakichkolwiek składek od zaraz.
Jak krok po kroku sprawdzić i zweryfikować swój kapitał emerytalny
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci uzyskać pełny wgląd w Twoje oszczędności w ZUS:
- Zaloguj się do portalu eZUS (PUE ZUS) lub aplikacji mZUS – wykorzystaj Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub e-dowód.
- Otwórz zakładkę „Ubezpieczony” i wybierz „Informacje o stanie konta” – przejdź do podglądu składek, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie.
- Sprawdź szczegółowe wyliczenia i roczne waloryzacje – zaznacz interesujący Cię rok, aby zobaczyć, o ile wzrosła wartość Twoich oszczędności dzięki waloryzacji.
- Przeanalizuj obie wersje prognozy przyszłej emerytury – porównaj wariant zakłady dalszej pracy z wariantem natychmiastowego zamknięcia konta składkowego.
- Pamiętaj o prawach do dziedziczenia środków z subkonta – upewnij się, że wskazałeś w ZUS osoby uprawnione do przejęcia środków zgromadzonych na subkoncie w razie Twojej śmierci.
Źródło: gazetaprawna
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.