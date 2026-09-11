Sprawdź tę jedną zakładkę w aplikacji mZUS. Zobaczysz dokładną prognozę swojej emerytury

11 września 2026 21:51 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Różnice w wysokości kapitału emerytalnego zgromadzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych są w Polsce ogromne. Podczas gdy jedni dysponują zaledwie symbolicznymi oszczędnościami, rekordzista z województwa śląskiego zebrał na swoim koncie aż 3,7 miliona złotych. Sprawdzamy, jak na tym tle wypada przeciętna klasa średnia, ile w praktyce daje milion złotych w ZUS oraz jak w kilka minut zweryfikować stan własnego konta bez wychodzenia z domu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Fot. Warszawa w Pigułce

Rekordowy kapitał, średnia krajowa i wyliczenia emerytalne ZUS

Z danych ZUS wynika, że 77-letni pracujący senior ze Śląska zgromadził na koncie głównym i subkoncie łączną kwotę 3,7 mln zł. Przy założeniu przeciętnej dalszej długości życia wynoszącej 127 miesięcy, jego comiesięczna emerytura przekroczyłaby 29 tysięcy złotych. W skali całego kraju ZUS dysponuje kapitałem o wartości ponad 4 bilionów złotych na kontach głównych oraz ponad 1 biliona złotych na subkontach. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 z późn. zm.), wysokość świadczenia stanowi iloraz zwaloryzowanego kapitału oraz średniego dalszego trwania życia publikowanego przez GUS.

Zobacz również:

Statystyczny Polak zgromadził na koncie głównym ZUS średnio 137 788,41 zł oraz 42 901,47 zł na subkoncie (pochodzących m.in. z waloryzacji, dziedziczenia czy podziału majątku po rozwodzie). Choć kwota 137 tys. zł rozłożona na 20 lat pobierania świadczenia daje zaledwie około 570 zł miesięcznie, wynik ten zaniżają konta osób młodych. Z kolei kapitał w wysokości 1 miliona złotych – który posiada w ZUS około 500 tysięcy Polaków – przekłada się na świadczenie w wysokości około 3720 zł brutto dla 60-letniej kobiety oraz 4490 zł brutto dla 65-letniego mężczyzny.

Jak samodzielnie sprawdzić stan konta i prognozę na PUE ZUS lub w aplikacji mZUS

Każdy ubezpieczony, który ukończył 35 lat, może w dowolnym momencie sprawdzić stan swoich oszczędności oraz symulację przyszłej emerytury. Usługa jest dostępna na Platformie Usług Elektronicznych (eZUS / PUE ZUS) oraz w aplikacji mobilnej mZUS. System automatycznie generuje dwa warianty prognozy:

  • Scenariusz kontynuacji pracy: wylicza przyszłą emeryturę przy założeniu opłacania składek na dotychczasowym poziomie aż do osiągnięcia wieku emerytalnego.
  • Scenariusz natychmiastowego zakończenia kariery: pokazuje wysokość świadczenia, gdyby pacjent lub pracownik zaprzestał odprowadzania jakichkolwiek składek od zaraz.

Jak krok po kroku sprawdzić i zweryfikować swój kapitał emerytalny

Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci uzyskać pełny wgląd w Twoje oszczędności w ZUS:

  • Zaloguj się do portalu eZUS (PUE ZUS) lub aplikacji mZUS – wykorzystaj Profil Zaufany, bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub e-dowód.
  • Otwórz zakładkę „Ubezpieczony” i wybierz „Informacje o stanie konta” – przejdź do podglądu składek, kapitału początkowego oraz środków na subkoncie.
  • Sprawdź szczegółowe wyliczenia i roczne waloryzacje – zaznacz interesujący Cię rok, aby zobaczyć, o ile wzrosła wartość Twoich oszczędności dzięki waloryzacji.
  • Przeanalizuj obie wersje prognozy przyszłej emerytury – porównaj wariant zakłady dalszej pracy z wariantem natychmiastowego zamknięcia konta składkowego.
  • Pamiętaj o prawach do dziedziczenia środków z subkonta – upewnij się, że wskazałeś w ZUS osoby uprawnione do przejęcia środków zgromadzonych na subkoncie w razie Twojej śmierci.

 

 

Zobacz również:

 

Źródło: gazetaprawna

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna