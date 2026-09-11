Darmowe leki dla seniorów 65+ pod znakiem zapytania. Jeden szczegół na e-recepcie kosztuje fortunę

11 września 2026 21:41 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Wrześniowy sezon infekcyjny przyniósł gigantyczne kolejki w aptekach w całej Polsce. Choć rządowy program bezpłatnych medykamentów dla osób powyżej 65. roku życia obejmuje blisko 4 tysiące preparatów, tysiące seniorów przeżywa szok przy kasie. Mimo obietnicy lekarza, że terapia będzie całkowicie darmowa, farmaceuta żąda stuprocentowej odpłatności. Wynika to z dwóch kluczowych pułapek systemowych, które blokują automatyczne przyznawanie zniżek.

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lekarz wypisujacy receptę
Fot. Pixabay

Wskazania refundacyjne i awaria bazy PESEL. Dlaczego darmowy lek staje się płatny

Pierwszą i najczęstszą przyczyną braku zniżki jest rozbieżność między obecnością leku na rządowej liście a tzw. wskazaniem refundacyjnym. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.), preparat z wykazu Ministerstwa Zdrowia jest bezpłatny wyłącznie wtedy, gdy pacjent choruje na jednostkę chorobową ściśle określoną w decyzji refundacyjnej. Jeśli na przykład nowoczesny lek przeciwzakrzepowy (np. Apixabanum czy Rivaroxabanum) przysługuje bezpłatnie w migotaniu przedsionków, a senior otrzyma go na inne schorzenie naczyniowe, medyk ma prawny obowiązek zaznaczyć odpłatność 100 proc.

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Drugą pułapką są błędy techniczne powstałe po zmianie przepisów cyfryzacyjnych. Od lutego 2025 roku lekarze nie muszą już ręcznie wpisywać na e-recepcie kodu „S” – systemy informatyczne automatycznie weryfikują wiek pacjenta po numerze PESEL. W przypadku błędu w numerze identyfikacyjnym lub awarii połączenia przychodni z bazami NFZ, e-recepta nie rozpoznaje wieku seniora i nalicza pełną opłatę jak dla młodszego pacjenta.

Prywatne gabinety i wykaz na wrzesień 2026 roku. Kto wystawi bezpłatną receptę?

Uprawnienia do wystawiania bezpłatnych recept dla seniorów (65+) oraz dzieci i młodzieży (do 18. roku życia) zostały mocno rozszerzone. Receptę na darmowe preparaty może wystawić lekarz POZ, lekarz specjalista w poradni NFZ, lekarz-emeryt (dla siebie i najbliższej rodziny), a także medyk podczas wizyty w 100 proc. prywatnej. Ważne jest jedynie to, by pacjent był objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce, a lek znajdował się w oficjalnym wykazie i został przepisany zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Na aktualnej na wrzesień 2026 roku liście Ministerstwa Zdrowia znajduje się szeroki wachlarz leków, m.in. obniżające ciśnienie (Ramiprilum, Amlodipinum), statyny (Atorvastatinum), insuliny i nowoczesne flozyny (Empagliflozinum), leki na przerost prostaty (Finasteridum) oraz preparaty wziewne na astmę i POChP (Salmeterolum). Aby z nich skorzystać za 0 zł, kluczowa jest jednak poprawność wystawionego dokumentu.

Jak krok po kroku uniknąć opłat za leki dla seniora w aptece

Zobacz zestaw kluczowych zasad, które pozwolą zabezpieczyć się przed pomyłką na e-recepcie i uniknąć wysokich rachunków:

  • Zadaj lekarzowi jedno kluczowe pytanie podczas wizyty – zapytaj wprost: „Czy te leki są przepisywane we wskazaniach refundacyjnych i czy w systemie wyświetlą się jako darmowe dla seniora?”
  • Sprawdź szczegóły e-recepty w aplikacji mObywatel lub na IKP – upewnij się, że w polu „odpłatność” przy właściwym leku widnieje kwota 0 zł lub oznaczenie o braku opłaty.
  • Weryfikuj poprawność wpisanego numeru PESEL w przychodni – upewnij się, że dane w systemie teleinformatycznym placówki są bezbłędne i poprawnie połączone z NFZ.
  • Pamiętaj o darmowej recepcie również podczas prywatnych wizyt lekarskich – specjalista w gabinecie komercyjnym ma pełne prawo przepisania leków za 0 zł.
  • Poproś farmaceutę o sprawdzenie wskazań przed sfinalizowaniem transakcji – jeśli na recepcie naliczono 100 proc., wyjaśnij sytuację w aptece zanim dokonasz zapłaty.

 

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Źródło: gazetaprawna

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