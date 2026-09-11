Czy plan kryzysowy i zapasy na 3 dni są obowiązkowe? MSWiA wydaje jasny komunikat. Każda rodzina ma mieć zapas wody, leków i gotówki
Wokół opublikowanego przez rząd „Poradnika bezpieczeństwa” oraz najnowszych komunikatów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) narosło wiele pytań. Polacy zastanawiają się, czy tworzenie rodzinnego planu kryzysowego oraz gromadzenie zapasów żywności, wody i leków staje się prawnym obowiązkiem każdego gospodarstwa domowego. MSWiA, Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wydały szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.
Zalecenia czy prawny nakaz? Oficjalne stanowisko resortów
Przedstawiciele MSWiA oraz MON jednoznacznie uspokajają: rząd nie wprowadza prawnego nakazu tworzenia planów kryzysowych ani gromadzenia zapasów. Wszystkie wytyczne zawarte w „Poradniku bezpieczeństwa” mają charakter oficjalnych zaleceń i rekomendacji, których celem jest budowanie odporności społecznej oraz podnoszenie świadomości obywateli na wypadek wystąpienia różnorodnych zagrożeń.
Jak podkreślają służby, sytuacja kryzysowa to nie tylko wybuch konfliktu zbrojnego, ale również klęski żywiołowe (powodzie, nawałnice), długotrwałe awarie infrastruktury energetycznej (blackout), pożary czy incydenty chemiczne. Przygotowanie gospodarstwa domowego na pierwsze 72 godziny samodzielnego funkcjonowania ma na celu odciążenie służb ratunkowych w pierwszych, najbardziej kluczowych momentach prowadzenia akcji ratowniczych.
Co powinien zawierać domowy zestaw na 72 godziny i plan rodzinny?
Eksperci do spraw ochrony ludności zalecają, aby każda rodzina przećwiczyła własny scenariusz postępowania na wypadek nagłej ewakuacji lub utraty łączności. Rodzinny plan kryzysowy powinien ustalać stałe miejsca spotkań (zarówno w bliskim sąsiedztwie, jak i poza miejscowością zamieszkania) oraz numery kontaktowe do bliskich.
W ramach rekomendowanych zapasów domowych na co najmniej 3 dni należy przygotować:
- Wodę i żywność: minimum 3 litry wody na osobę na dobę oraz żywność o długim terminie przydatności, gotową do spożycia bez obróbki cieplnej,
- Kompletną apteczkę: stałe leki przyjmowane przez domowników, środki przeciwbólowe, opatrunki, opaskę uciskową, środki odkażające, maseczki FFP3 i folię NRC,
- Źródła światła i łączności: latarkę i radio (na baterie lub korbkę), naładowany powerbank oraz komplet pasujących kabli,
- Środki higieniczne i gotówkę: artykuły sanitarne, środki do dezynfekcji oraz rezerwę finansową w gotówce w małych nominałach.
Edukacja od najmłodszych lat. Warsztaty PCK, strażaków i harcerzy
W celu upowszechnienia wiedzy MSWiA we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem (PCK) oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi (OSP) prowadzi bezpłatne Powszechne Warsztaty Ochrony Ludności dla dorosłych. Z kolei dla dzieci i młodzieży uruchomiono edycję „Junior”, realizowaną od początku roku szkolnego przez organizacje harcerskie (ZHP, ZHR, Royal Rangers) oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze. Nad specjalną wersją materiałów edukacyjnych dla szkół pracuje również Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Materiały informacyjne zostały udostępnione w formacie cyfrowym, w językach obcych (angielskim, ukraińskim, litewskim) oraz w Polskim Języku Migowym. Trwają także prace nad wersją audio oraz edycją w formacie łatwym do czytania i rozumienia (ETR).
Jak krok po kroku przygotować dom i rodzinę na sytuację kryzysową
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą w prosty sposób zwiększyć bezpieczeństwo Twoich najbliższych:
- Opracuj i spisuje rodzinny plan kryzysowy – ustal z domownikami punkt spotkania poza domem oraz wyznacz osobę do kontaktu z innego miasta.
- Skompletuj i spakuj plecak ewakuacyjny na 72 godziny – umieść w nim dokumenty, apteczkę, latarkę, powerbank oraz zapas wody i racji żywnościowych.
- Zabezpiecz alternatywne źródła światła, ogrzewania i gotówki – przygotuj radio na baterie oraz gotówkę w niskich nominałach na wypadek braku prądu i awarii kart płatniczych.
- Pobierz i zapoznaj się z treścią „Poradnika bezpieczeństwa” – przeanalizuj zasady postępowania podczas sygnałów alarmowych oraz procedury pierwszej pomocy.
- Weź udział w bezpłatnych warsztatach z zakresu ochrony ludności – skorzystaj ze szkoleń organizowanych przez PCK, OSP lub strażaków w Twojej okolicy.
Źródło: infor.pl
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.