W sobotę ludzie pobiegną do Biedronki. Te promocje kończą się tego dnia. Ceny mogą przyciągnąć tłumy
Sobota 12 września będzie ostatnim dniem kilku wyjątkowo mocnych promocji w Biedronce. Karkówka wieprzowa kosztuje 9,99 zł za kilogram, lody Koral zaledwie 99 groszy, a za drożdżówkę ze śliwkami trzeba zapłacić 3,99 zł. Jest jeszcze jedna akcja, która może skłonić klientów do zrobienia znacznie większych zakupów – za paragon na minimum 199 zł sieć wydaje voucher o wartości 35 zł.
W sobotę w Biedronce może być naprawdę gorąco. Wszystkie pokazane promocje łączy jedna rzecz: 12 września jest ostatnim dniem ich obowiązywania.
To oznacza, że osoby, które odkładały zakupy na weekend, będą miały ostatnią możliwość skorzystania z tych ofert.
Karkówka za 9,99 zł za kilogram
Jedną z najmocniejszych ofert jest karkówka wieprzowa bez kości marki Kraina Mięs, pakowana próżniowo.
Z aplikacją Moja Biedronka jej cena wynosi 9,99 zł/kg. Sieć oznacza ofertę jako 45 proc. taniej i podaje cenę przed obniżką wynoszącą 18,49 zł.
Bez aplikacji Moja Biedronka i bez limitu cena wskazana w materiale promocyjnym wynosi 14,99 zł/kg.
W promocji z aplikacją obowiązuje limit 3 kg na konto Moja Biedronka. Oferta trwa tylko 11 i 12 września i jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Lody za 99 groszy. Ostatni dzień promocji
Druga oferta może szczególnie zainteresować rodziny z dziećmi. Rożek Koral o pojemności 110 ml kosztuje tylko 0,99 zł za sztukę.
Do wyboru są różne smaki. Promocja trwa od 10 do 12 września, więc właśnie sobota jest ostatnim dniem obowiązywania superceny.
Przy cenie poniżej złotówki część klientów może zdecydować się na zakup większej liczby sztuk, zwłaszcza jeśli robi zakupy dla całej rodziny.
Drożdżówka ze śliwkami za 3,99 zł
Na sobotnie zakupy można dorzucić również coś z piekarni. Biedronka oferuje drożdżówkę z kremem i śliwkami o masie 140 g za 3,99 zł.
Także ta oferta obowiązuje do 12 września.
Wydasz 199 zł, dostaniesz voucher na 35 zł
Najciekawsza może być jednak akcja skierowana do osób planujących duże zakupy.
11 i 12 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł klient może otrzymać voucher o wartości 35 zł.
I tutaj trzeba dokładnie przeczytać zasady, ponieważ otrzymanych 35 zł nie odejmuje się od bieżącego rachunku.
Voucher będzie można wykorzystać od 14 do 19 września podczas jednorazowych zakupów za minimum 299 zł.
Obowiązuje limit jednego vouchera na transakcję.
W praktyce oznacza to więc akcję dla osób, które planują większe zakupy również w następnym tygodniu.
Sobota będzie ostatnią szansą
To właśnie połączenie kilku promocji może sprawić, że sobotnie zakupy będą szczególnie atrakcyjne. Można kupić mięso w mocno obniżonej cenie, lody za 99 groszy i jednocześnie – przy odpowiednio dużym koszyku – zdobyć voucher na kolejne zakupy.
Najważniejsza jest data: 12 września wszystkie pokazane akcje dobiegają końca. W przypadku produktów cieszących się największym zainteresowaniem znaczenie może mieć również dostępność zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.