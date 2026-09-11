Wielkie promocje w Lidlu. Rabaty sięgają 70 procent. Byliśmy w sklepie. Klienci kupowali po kilka sztuk
Lidl uruchomił kolejne mocne promocje, a część z nich rzeczywiście zachęca do robienia większych zakupów. Byliśmy w jednym ze sklepów sieci i widzieliśmy klientów wkładających do koszyków po kilka sztuk produktów objętych akcjami. Nic dziwnego – przy niektórych zakupach drugi produkt można dostać aż 70 proc. taniej. Promocje obejmują między innymi chemię do sprzątania oraz popularne produkty wysokobiałkowe.
W ostatnich dniach w Lidlu można znaleźć sporo pomarańczowych oznaczeń promocyjnych. Tym razem nie chodzi o pojedynczą przecenę konkretnego produktu, lecz o akcje obejmujące całe grupy asortymentu.
Jedną z najmocniejszych ofert znaleźliśmy na dziale z chemią gospodarczą.
Drugi produkt aż 70 procent taniej
Lidl oferuje 70 proc. rabatu na drugi, tańszy produkt spośród artykułów chemicznych do sprzątania.
Aby skorzystać z promocji, trzeba jednak pamiętać o istotnym warunku: konieczna jest aplikacja Lidl Plus oraz aktywowanie odpowiedniego kuponu.
Na sklepowym oznaczeniu widnieje również limit 4 produktów na kupon.
W praktyce promocja najbardziej opłaca się wtedy, gdy wybierzemy dwa produkty o podobnych cenach. Jeżeli przykładowo każdy kosztuje 20 zł, za pierwszy zapłacimy 20 zł, a za drugi po 70-procentowym rabacie tylko 6 zł. Łącznie daje to 26 zł zamiast 40 zł.
Wielka promocja również na produkty proteinowe
To nie wszystko. W sklepie znaleźliśmy również akcję dotyczącą wszystkich produktów Pilos i Milbona High Protein XXL.
Przy zakupie dwóch produktów drugi jest o 25 proc. tańszy. Poszczególne produkty można dowolnie łączyć.
Z oznaczenia w sklepie wynika, że ta akcja obowiązuje od 7 do 12 września.
To kategoria, która cieszy się dużą popularnością szczególnie wśród osób zwracających uwagę na ilość białka w diecie. W ofercie marek Pilos i Milbona pojawiają się m.in. wysokobiałkowe desery i inne produkty mleczne.
Byliśmy w Lidlu. Klienci brali po kilka sztuk
Promocje nie pozostały niezauważone. Podczas naszej wizyty w sklepie widzieliśmy klientów, którzy wkładali do koszyków po kilka sztuk przecenionych produktów.
W przypadku chemii gospodarczej ma to szczególny sens. Są to artykuły, które zazwyczaj mają długi okres przydatności i regularnie wykorzystuje się je w domu. Jeżeli ktoś i tak kupuje środki do sprzątania, możliwość otrzymania drugiego, tańszego produktu z rabatem 70 proc. może być okazją do uzupełnienia zapasów.
Podobnie wygląda sytuacja z produktami proteinowymi. Tutaj trzeba jednak zwracać uwagę na terminy przydatności i nie kupować więcej, niż rzeczywiście uda się wykorzystać.
Trzeba pamiętać o aplikacji
Najważniejszym haczykiem przy promocji na chemię jest Lidl Plus. Samo włożenie dwóch produktów do koszyka nie wystarczy – zgodnie z oznaczeniem w sklepie należy aktywować kupon w aplikacji i zeskanować ją przy kasie.
Warto również sprawdzić, które konkretnie produkty uczestniczą w akcji. Lidl informuje, że szczegółową listę można znaleźć po zeskanowaniu kodu QR oraz przy kasie lub u asystenta kas samoobsługowych.
Promocje mają też określone limity i terminy, dlatego przed zapłaceniem warto sprawdzić naliczony rabat.
To niejedyna wielka wyprzedaż w Lidlu
Co ciekawe, podczas naszych ostatnich wizyt znaleźliśmy w Lidlu także znacznie głębsze przeceny pojedynczych produktów. Niektóre ceny zostały obniżone nawet o 80 proc. – między innymi krem z orzechami i kakao kosztował 2,29 zł zamiast 11,49 zł.
Wygląda więc na to, że osoby polujące na okazje mają teraz czego szukać. Największe rabaty mogą jednak zależeć od konkretnego sklepu i dostępności zapasów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.