ZUS może wypłacać Ci 1993,76 zł miesięcznie. Wielu Polaków nie zna tego świadczenia
Utrata zatrudnienia kilka lat przed emeryturą nie zawsze oznacza pozostanie bez stałego dochodu. W polskim systemie istnieje świadczenie przedemerytalne wypłacane przez ZUS. Od 1 marca 2026 roku jego podstawowa kwota wynosi 1993,76 zł brutto miesięcznie. Pieniądze nie należą się jednak każdemu zwolnionemu pracownikowi – trzeba spełnić konkretne warunki dotyczące m.in. przyczyny utraty zatrudnienia, wieku lub stażu oraz okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
Dla osoby mającej 55 czy 60 lat utrata pracy może być szczególnie dotkliwa. Do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego pozostaje jeszcze kilka lat, a znalezienie nowego zatrudnienia nie zawsze następuje szybko.
Właśnie w takich przypadkach znaczenie może mieć świadczenie przedemerytalne. Nie jest to wcześniejsza emerytura. To odrębne świadczenie wypłacane przez ZUS osobom spełniającym ustawowe kryteria.
ZUS wypłaca 1993,76 zł miesięcznie
Po tegorocznej waloryzacji wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi od 1 marca 2026 roku 1993,76 zł brutto miesięcznie. Kwotę potwierdza bezpośrednio Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Co ważne, świadczenie może być pobierane przez dłuższy czas – zasadniczo do momentu ustania prawa, m.in. w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego i nabyciem prawa do emerytury.
Nie wystarczy jednak zostać zwolnionym kilka lat przed emeryturą. Przepisy stawiają znacznie więcej wymagań.
55 lat dla kobiety i 60 dla mężczyzny. Ale to tylko jeden z wariantów
Jedna z najczęstszych sytuacji dotyczy rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
W tym wariancie pracownik musi być zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej sześć miesięcy. Do dnia rozwiązania stosunku pracy kobieta powinna mieć co najmniej 55 lat oraz 30 lat okresu uprawniającego do emerytury, natomiast mężczyzna – 60 lat i co najmniej 35 lat takiego okresu.
To jednak niejedyna droga.
Jeżeli pracownik ma odpowiednio długi staż – co najmniej 35 lat w przypadku kobiety i 40 lat w przypadku mężczyzny – w określonym wariancie związanym z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy świadczenie może przysługiwać bez wymogu osiągnięcia wskazanego wyżej wieku.
Inne warunki obowiązują m.in. w przypadku likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy. Dlatego nie powinno się sprowadzać świadczenia do jednej zasady „55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn”.
Najpierw urząd pracy. Kluczowe jest 180 dni
Tutaj pojawia się warunek, o którym łatwo zapomnieć.
Osoba spełniająca odpowiednie kryteria nie przechodzi bezpośrednio ze zwolnienia z pracy na świadczenie przedemerytalne.
ZUS wymaga między innymi, aby zainteresowany przez co najmniej 180 dni pobierał zasiłek dla bezrobotnych. W momencie ubiegania się o świadczenie musi nadal pozostawać zarejestrowany jako osoba bezrobotna.
Dopiero po spełnieniu warunków związanych z urzędem pracy można wystąpić do ZUS.
Jest ważny termin. 30 dni może zdecydować o pieniądzach
Po uzyskaniu z urzędu pracy dokumentu potwierdzającego 180-dniowy okres pobierania zasiłku zaczyna biec kolejny istotny termin.
Na złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne są zasadniczo 30 dni od dnia wydania tego dokumentu.
Przekroczenie terminu może skończyć się decyzją odmowną. Jest jednak ważne zastrzeżenie: ZUS informuje, że można wystąpić o przywrócenie terminu, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach taki wniosek może zostać uwzględniony.
Dlatego nie warto odkładać formalności.
Porozumienie stron? Tu trzeba uważać na popularny mit
W tym miejscu warto sprostować często powtarzaną informację.
Samo rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie musi automatycznie przekreślać prawa do świadczenia przedemerytalnego.
ZUS wyjaśnia wprost, że rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy może nastąpić zarówno poprzez wypowiedzenie, jak i porozumienie stron. Istotna jest rzeczywista przyczyna zakończenia zatrudnienia.
W świadectwie pracy lub osobnym zaświadczeniu pracodawca, likwidator, syndyk albo inna uprawniona osoba powinny wskazać, że stosunek pracy został rozwiązany z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podać odpowiednią podstawę prawną.
Co więcej, ZUS podaje, że jeśli pracodawca nie wskaże przyczyny i podstawy prawnej, podczas rozpatrywania wniosku może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.
To ważna różnica, bo materiał źródłowy przedstawiał zwykłe „porozumienie stron” jako sytuację definitywnie zamykającą drogę do świadczenia.
Można dorabiać, ale ZUS ustalił dwa progi
Pobieranie świadczenia przedemerytalnego nie oznacza całkowitego zakazu osiągania dodatkowych przychodów. Trzeba jednak pilnować limitów.
Od 1 marca 2026 roku dopuszczalna miesięczna kwota przychodu wynosi 2225,90 zł, natomiast kwota graniczna to 6232,50 zł miesięcznie.
Jeżeli przychód przekroczy pierwszy próg, świadczenie może zostać odpowiednio zmniejszone. Po przekroczeniu kwoty granicznej podlega zawieszeniu.
ZUS podaje również, że gwarantowana kwota świadczenia przy przychodzie mieszczącym się w przedziale powodującym zmniejszenie wynosi obecnie 996,88 zł.
To może być finansowy pomost aż do emerytury
Świadczenie przedemerytalne nie zastąpi wcześniejszej pensji większości pracowników. Kwota 1993,76 zł brutto może jednak stać się istotnym zabezpieczeniem dla osoby, która straciła zatrudnienie w wieku, w którym powrót na rynek pracy bywa trudniejszy.
Najważniejsze jest jednak to, że samo zwolnienie przed emeryturą nie wystarcza. Znaczenie mają przyczyna rozwiązania stosunku pracy, odpowiedni staż lub wiek, wcześniejszy okres zatrudnienia oraz spełnienie warunków związanych z rejestracją w urzędzie pracy i pobieraniem zasiłku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.