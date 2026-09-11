Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy. Wyłączą prąd na kilka godzin. Te ulice zostaną bez zasilania
Mieszkańcy części Warszawy muszą przygotować się na przerwę w dostawie energii elektrycznej. Na piątek, 11 września 2026 roku, zaplanowano wyłączenie prądu w Wesołej. Zasilania może nie być przez kilka godzin. Warto wcześniej naładować telefony i powerbanki oraz przygotować urządzenia, które wymagają stałego dostępu do energii.
Planowane przerwy w dostawie prądu są konieczne między innymi podczas konserwacji, modernizacji i rozbudowy sieci elektroenergetycznej. Stoen Operator wyjaśnia, że ze względów bezpieczeństwa wiele takich prac wymaga czasowego odłączenia określonych fragmentów sieci od napięcia.
W piątek wyłączą prąd w Warszawie
Według aktualnych informacji dotyczących planowanych wyłączeń w piątek 11 września przerwa ma objąć część warszawskiej Wesołej.
Wyłączenie zaplanowano od godziny 11:00 do 15:00.
Przerwa dotyczy wskazanych adresów przy ulicach:
- Adama Asnyka
- Tadeusza Rejtana
- Tadeusza Kościuszki
- Juliana Ursyna Niemcewicza
- 1 Maja
Oznacza to nawet cztery godziny bez zasilania dla odbiorców objętych pracami.
Cztery godziny bez prądu. Lepiej przygotować się wcześniej
Przerwa w dostawie energii oznacza nie tylko brak oświetlenia. Przestają działać urządzenia zasilane z sieci, a w zależności od instalacji budynku problemy mogą dotyczyć również innych systemów.
Przed planowanym wyłączeniem warto przede wszystkim naładować telefon i powerbank. Osoby pracujące z domu powinny również uwzględnić przerwę w dostępie do komputera i domowego internetu, jeżeli urządzenia sieciowe nie mają awaryjnego zasilania.
Stoen Operator zaleca, aby podczas przerwy w miarę możliwości odłączyć od instalacji urządzenia elektryczne. Operator zaznacza również, że wznowienie dostaw następuje bez dodatkowego powiadomienia i może nastąpić także pod nieobecność mieszkańców.
Brak prądu, ale twojej ulicy nie ma na liście? To może być awaria
Planowanego wyłączenia nie należy mylić z awarią. Ta druga jest zdarzeniem nagłym i może pojawić się w dowolnym momencie.
Stoen wskazuje, że awarie sieci mogą być powodowane m.in. pogodą, uszkodzeniami infrastruktury, zdarzeniami drogowymi czy niewłaściwie prowadzonymi pracami budowlanymi.
Jeżeli prąd nagle zniknie, a adresu nie ma wśród planowanych wyłączeń, operator zaleca najpierw sprawdzić swój portal awarii i wyłączeń. W przypadku braku informacji można również zgłosić awarię pod numerem 22 821 31 31.
Mieszkańcy Warszawy powinni sprawdzić adres
Lista planowanych prac może być aktualizowana, dlatego przed rozpoczęciem wyłączenia warto ponownie sprawdzić informacje operatora.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.