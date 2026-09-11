Ponad połowa Ukraińców w Polsce planuje powrót do ojczyzny po wojnie. Znamy najnowsze wyniki badań
Ponad 50 procent uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce deklaruje chęć powrotu do swojego kraju po zakończeniu konfliktu zbrojnego z Rosją. Z opublikowanego badania przeprowadzonego przez ukraińską grupę socjologiczną Rating Group wynika, że kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzje migracyjne pozostaje poczucie bezpieczeństwa oraz stabilizacja sytuacji polityczno-gospodarczej w ojczyźnie.
Szczegółowe wyniki sondażu. Kiedy pracownicy i ich rodziny zdecydują się na powrót?
Badanie zrealizowane w drugiej połowie sierpnia na próbie 1000 dorosłych uchodźców wykazało, że powrót do Ukrainy deklaruje łącznie 51 proc. respondentów. Decyzje te są jednak mocno uzależnione od horyzontu czasowego i sytuacji na froncie. Gotowość do natychmiastowego powrotu w najbliższym czasie zgłasza jedynie 8 proc. ankietowanych, natomiast 43 proc. odkłada ten krok do momentu oficjalnego zakończenia działań wojennych.
Z kolei 26 proc. badanych otwarcie deklaruje, że nie planuje powrotu i zamierza na stałe związać swoją przyszłość z Polską lub innymi krajami Unii Europejskiej. Grupa 23 proc. respondentów nie potrafiła jeszcze podjąć jednoznacznej odpowiedzi. Dla aż 71 proc. ankietowanych głównym warunkiem koniecznym do powrotu jest zapewnienie trwałego bezpieczeństwa oraz odbudowa infrastruktury życiowej w Ukrainie.
Ramy prawne pobytu w Polsce i wyzwania związane z dezinformacją
Sytuację prawną uchodźców w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.). Ustawa ta gwarantuje legalność pobytu, dostęp do polskiego rynku pracy, świadczeń socjalnych oraz opieki medycznej i edukacji na zasadach równorzędnych z obywatelami polskimi.
Analitycy zwracają uwagę, że integracja i dalsze losy obywateli Ukrainy w Polsce napotykają na wyzwania w przestrzeni publicznej. W sieci narasta zjawisko dezinformacji oraz powielania krzywdzących stereotypów, co wpływa na nastroje społeczne. Jednocześnie polski rynek pracy w wielu sektorach – od budownictwa i przemysłu po logistykę i usługi – pozostaje uzależniony od obecności pracowników ze Wschodu, a ewentualny masowy powrót po wojnie będzie wymagał od pracodawców reorganizacji zasobów kadrowych.
Jak krok po kroku przygotować rynek pracy i instytucje na zmiany migracyjne
Zobacz zestaw praktycznych rekomendacji i działań dla przedsiębiorców oraz instytucji publicznych w kontekście trendów migracyjnych:
- Analizuj plany kadrowe i strukturę zatrudnienia w firmie – uwzględnij potencjalną rotację pracowników w przypadku stabilizacji sytuacji za wschodnią granicą.
- Inwestuj w długofalową integrację oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników – wspieraj naukę języka polskiego i nostryfikację dyplomów dla osób planujących stały pobyt.
- Weryfikuj źródła informacji i przeciwdziałaj dezinformacji w internecie – opieraj się na oficjalnych danych statystycznych Straży Granicznej, GUS oraz instytucji badawczych.
- Monitoruj zmiany w przepisach dotyczących ochrony czasowej i prawa do pracy – śledź aktualizacje ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy oraz unijnych dyrektyw osłonowych.
- Twórz elastyczne warunki zatrudnienia wspierające reorientację zawodową – umożliwiaj łączenie pracy z kontynuacją edukacji dzieci lub opieką nad członkami rodziny.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.