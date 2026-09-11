Tyle zapłacimy za prąd po wejściu nowych taryf. Szykuje się potężne uderzenie w domowe budżety
Po okresie względnej stabilizacji i spadków cen energii gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa muszą przygotować się na ponowny wzrost rachunków. Pierwsze prognozy analityków wskazują, że w 2027 roku ceny prądu mogą pójść w górę nawet o 20 procent. Ostateczna skala podwyżek będzie zależała od taryf zatwierdzonych przez Urząd Regulacji Energetyki (URE) oraz od ewentualnej interwencji rządu. Nadchodzący rok wyborczy stawia polityków przed trudną decyzją: wprowadzić kolejne tarcze osłonowe czy pozwolić rynkowi zweryfikować stawki. Sprawa ta wywołuje duże poruszenie w stolicy, zwłaszcza wśród mieszkańców i przedsiębiorców w dzielnicach Wola, Mokotów oraz Śródmieście.
Decyzje URE, ceny gazu i opcje osłonowe dla budżetu
Kluczowe dla wyceny energii w nadchodzących miesiącach będą stawki na giełdach surowcowych, na które istotny wpływ mają także wahania cen gazu ziemnego. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), sprzedawcy energii przedstawiają propozycje taryf Prezesowi URE, który weryfikuje ich uzasadnienie ekonomiczne. Jeśli spadek marż nie zrekompensuje wyższych kosztów zakupu hurtowego, zatwierdzone taryfy przełożą się na wyższe rachunki na koniec miesiąca.
Rząd dysponuje kilkoma scenariuszami działania. Pierwszym jest zamrożenie cen na poziomie ustawowym, co miało miejsce w poprzednich latach, lecz wymaga potężnych nakładów z budżetu państwa. Drugim rozwiązaniem są celowane bony energetyczne ukierunkowane wyłącznie na najuboższe gospodarstwa domowe. Najbardziej rygorystyczny wariant zakłada brak jakiejkolwiek interwencji rządu, co wymusiłoby na obywatelach i firmach radykalne oszczędzanie energii.
Wpływ podwyżek na Warszawę. Wola, Mokotów i Śródmieście
Zwiększenie stawek za prąd o jedną piątą oznacza wymierny wzrost kosztów utrzymania mieszkań oraz prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie. W biurowcach i punktach usługowych na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie wyższe koszty energii elektrycznej szybko przełożą się na wzrost opłat eksploatacyjnych oraz stawek najmu lokali komercyjnych.
Z kolei w restauracjach, sklepach i placówkach kulturalnych w Śródmieściu droższa energia wymusi korektę marż i cenników dostarczanych usług. Zarządcy stołecznych nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowe już teraz analizują budżety pod kątem planowanych inwestycji w efektywność energetyczną.
Jak krok po kroku przygotować domowy budżet i firmę na podwyżki prądu
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą obniżyć zużycie prądu i zminimalizować skutki planowanych podwyżek:
- Przeanalizuj dotychczasowe zużycie prądu i grupę taryfową na Woli i Mokotowie – upewnij się, czy taryfa dwustrefowa (np. G12) nie będzie korzystniejsza przy planowaniu pracy urządzeń.
- Zmień nawyki i zainwestuj w energooszczędne sprzęty w Śródmieściu – wymiana oświetlenia na LED oraz klasa energetyczna A/B urządzeń RTV i AGD pozwalają obniżyć rachunki nawet o 15–20 proc.
- Wdrożyć systemy zarządzania energią w stołecznych biurach i lokalach – zainstaluj czujniki ruchu oraz inteligentne termostaty optymalizujące pobór prądu poza godzinami pracy.
- Śledź komunikaty URE oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska – weryfikuj na bieżąco, czy kwalifikujesz się do ewentualnych bonów osłonowych lub dopłat.
- Rozważ audyt energetyczny lokalu lub budynku przed okresem grzewczym – identyfikacja mostków cieplnych i nieefektywnych odbiorników prądu to najszybsza droga do realnych oszczędności.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.