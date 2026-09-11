Wychowywałeś dzieci przed 1999 rokiem? Ten wniosek do ZUS może znacząco podwyższyć Twoją emeryturę
Osoby, które wychowywały dzieci jeszcze przed reformą emerytalną z 1999 roku, powinny zajrzeć do swojej decyzji o kapitale początkowym. W niektórych przypadkach kilka lat opieki nad dzieckiem mogło zostać policzone według znacznie mniej korzystnych zasad albo w ogóle nie trafić do wyliczenia z powodu braku dokumentów. ZUS pozwala taki kapitał ustalić ponownie, a jeżeli jego wartość wzrośnie, może wzrosnąć również wypłacana już emerytura. Jest też druga grupa rodziców, o której często się zapomina. Osoby, które wychowały co najmniej 4 dzieci, mogą sprawdzić prawo do świadczenia Mama 4+, które w określonych sytuacjach przysługuje nawet wtedy, gdy nie udało się wypracować prawa do zwykłej emerytury.
Opieka nad dzieckiem przed 1999 rokiem może być liczona znacznie korzystniej
Najważniejsza zmiana dotyczy sposobu, w jaki okresy opieki nad dziećmi są uwzględniane w kapitale początkowym. Kapitał początkowy odtwarza wartość okresów ubezpieczenia przypadających przed 1 stycznia 1999 roku, ponieważ przed reformą ZUS nie prowadził indywidualnych kont w obecnej formie. Przy jego ustalaniu znaczenie mają więc dokumenty dotyczące zatrudnienia, wynagrodzenia, ale także określonych okresów nieskładkowych. Wśród nich są urlopy wychowawcze, dawne bezpłatne urlopy udzielane w celu opieki nad małymi dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu sprawowania takiej opieki. To właśnie te lata mogą dziś okazać się znacznie cenniejsze, niż wynikało z decyzji wydawanych wiele lat temu.
Od 1 maja 2015 roku przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem wymienione w art. 7 pkt 5 ustawy emerytalnej uwzględnia się po 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok, z uwzględnieniem pełnych miesięcy. Wcześniej stosowany był wskaźnik 0,7 proc. Oznacza to, że dokładnie ten sam okres opieki może mieć w kapitale początkowym znacznie większą wartość niż przy obliczeniach wykonywanych według dawnych zasad. Przy 6 latach takich okresów sama różnica pomiędzy wskaźnikami wynosi łącznie 3,6 proc. podstawy wymiaru kapitału, a ustalony kapitał jest następnie przez lata waloryzowany. Nie da się jednak podać jednej kwoty podwyżki dla wszystkich, ponieważ wynik zależy między innymi od podstawy wymiaru, długości okresów opieki, wcześniejszej historii zatrudnienia oraz momentu przyznania emerytury.
Masz już emeryturę? Nadal można wystąpić o ponowne przeliczenie
Najważniejszą grupą są osoby, których kapitał początkowy został ustalony wiele lat temu, szczególnie przed zmianami przepisów obowiązującymi od 2015 roku. ZUS wprost wskazuje, że jeżeli kapitał został już ustalony z uwzględnieniem okresów opieki nad dzieckiem według wcześniejszych zasad, można wystąpić o jego ponowne ustalenie. Dotyczy to również osób, które mają już przyznaną emeryturę. Jeżeli po ponownym obliczeniu kapitału jego wartość okaże się wyższa, ZUS może następnie uwzględnić nową kwotę przy ponownym obliczeniu świadczenia. Ma to znaczenie także dlatego, że podwyższona emerytura nie jest co do zasady wypłacana wstecz za wszystkie wcześniejsze lata – przy takim przeliczeniu istotny jest miesiąc złożenia wniosku.
Nie każdy rodzic powinien jednak oczekiwać dodatkowych pieniędzy tylko dlatego, że wychowywał dziecko przed 1999 rokiem. Jeżeli emerytura została przyznana już po wejściu korzystniejszych przepisów, ZUS przy jej obliczaniu powinien zastosować obowiązujące zasady. Zakład informuje, że jeżeli ubezpieczony nie złożył wcześniej wniosku o przeliczenie kapitału, przy ustalaniu emerytury ponownie ustala jego wysokość, gdy jest to dla niego korzystniejsze. Inna sytuacja występuje wtedy, gdy ZUS w ogóle nie miał informacji o części okresów opieki albo pojawiły się nowe dokumenty. Wtedy nawet później przyznane świadczenie może wymagać sprawdzenia, bo urząd nie może uwzględnić okresu, o którego istnieniu nie wiedział.
Można uwzględnić nawet 6 lat opieki nad dziećmi
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa również limity. Art. 7 pkt 5 pozwala uwzględnić okresy opieki nad dzieckiem w wieku do 4 lat w granicach do 3 lat na każde dziecko, ale łącznie – bez względu na liczbę dzieci – maksymalnie do 6 lat. Dodatkowy okres może zostać uwzględniony w przypadku dziecka, na które ze względu na stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny. W takim przypadku przepisy przewidują dodatkowo do 3 lat na każde dziecko. Podstawą prawną korzystniejszego liczenia tych okresów w kapitale początkowym jest natomiast art. 174 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, której tekst jednolity ogłoszono w Dz.U. z 2025 r. poz. 1749, z późniejszymi zmianami.
Znaczenie może mieć również data pierwszego ustalenia kapitału. ZUS wskazuje, że zasady jego obliczania zmieniały się nie tylko w 2015 roku. Ponowne ustalenie może być uzasadnione także wtedy, gdy kapitał został obliczony przed zmianą obowiązującą od 1 lipca 2004 roku, dotyczącą między innymi uwzględniania okresów opieki nad dzieckiem bez ograniczania ich do 1/3 udowodnionych okresów składkowych. W praktyce szczególnie osoby, które załatwiały sprawę kapitału wiele lat temu, powinny sprawdzić nie tylko samą kwotę w decyzji, ale też to, jakie dokładnie okresy ZUS przyjął do wyliczenia i według jakiego wskaźnika je policzył.
Potrzebny jest wniosek EKP i dokumenty sprzed lat
Aktualnym formularzem dotyczącym kapitału początkowego jest EKP, czyli wniosek w sprawie kapitału początkowego. ZUS umożliwia jego wykorzystanie również wtedy, gdy chodzi o ponowne obliczenie wcześniej ustalonego kapitału. Jeżeli pojawiły się dokumenty dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych, wynagrodzenia albo opieki nad dzieckiem, których wcześniej nie przedstawiono, należy je dołączyć. ZUS wymienia wśród dokumentów potrzebnych do ustalenia kapitału między innymi świadectwa pracy, zaświadczenia od pracodawcy lub jego następcy prawnego, dokumenty potwierdzające urlop wychowawczy oraz odpis aktu urodzenia dziecka, jeżeli zainteresowany nie wykonywał pracy z powodu sprawowania nad nim opieki. W przypadku nieistniejących już zakładów pracy dokumentacji można szukać u następców prawnych albo w archiwach przechowujących akta zlikwidowanych przedsiębiorstw.
To szczególnie istotne dla osób, które pracowały w latach 70., 80. i 90. Wiele zakładów zostało zlikwidowanych, sprywatyzowanych, połączonych z innymi przedsiębiorstwami lub kilka razy zmieniało właściciela. ZUS sam zwraca uwagę, że zdobywanie dokumentów sprzed 1999 roku może z czasem stawać się coraz trudniejsze. Brak jednego świadectwa czy zaświadczenia sprzed kilkudziesięciu lat może nie być widoczny na pierwszy rzut oka, dopóki ktoś nie porówna swojej decyzji o kapitale z faktyczną historią zatrudnienia i wychowywania dzieci. Właśnie dlatego nie chodzi o składanie wniosku „w ciemno”, ale o sprawdzenie, czy w decyzji rzeczywiście znalazły się wszystkie okresy, które zgodnie z ustawą mogą zwiększać kapitał.
Wychowałeś 4 dzieci? Jest jeszcze Mama 4+ i tu emerytura nie jest konieczna
Osobnym rozwiązaniem jest rodzicielskie świadczenie uzupełniające nazywane Mama 4+. Nie jest ono częścią kapitału początkowego i nie należy mylić tych dwóch mechanizmów. W tym przypadku granica 1 stycznia 1999 roku również nie ma znaczenia. Świadczenie jest przeznaczone przede wszystkim dla matek, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej 4 dzieci, a z powodu wychowywania rodziny nie podjęły pracy lub z niej zrezygnowały i nie posiadają dochodu zapewniającego niezbędne środki utrzymania. Kobieta musi mieć ukończone 60 lat. Ojciec może skorzystać ze świadczenia po ukończeniu 65 lat, jeśli wychował co najmniej 4 dzieci w sytuacji, gdy matka dzieci zmarła, porzuciła je albo przez długi czas zaprzestała ich wychowywania.
Najbardziej zaskakująca zasada dotyczy wcześniejszego ubezpieczenia. Do uzyskania Mama 4+ nie trzeba mieć wypracowanego prawa do emerytury, a wcześniejsze opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne nie jest warunkiem przyznania świadczenia. Osoba może mieć nawet zerowy okres ubezpieczenia, jeżeli spełnia pozostałe wymagania ustawowe. Jeżeli nie pobiera żadnej emerytury ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające może zostać przyznane do wysokości najniższej emerytury. Od 1 marca 2026 roku jest to 1978,49 zł miesięcznie. Jeżeli natomiast ktoś ma już emeryturę lub rentę niższą od tej kwoty, Mama 4+ może stanowić uzupełnienie do poziomu 1978,49 zł.
Nie oznacza to jednak automatycznej wypłaty 1978,49 zł każdej osobie, która wychowała 4 dzieci. Prezes ZUS albo KRUS wydaje w tej sprawie indywidualną decyzję i badana jest sytuacja osobista, rodzinna, majątkowa oraz materialna wnioskodawcy. Ustawa wymaga także spełnienia warunków dotyczących zamieszkania w Polsce i posiadania przez wymagany okres centrum interesów osobistych lub gospodarczych na terytorium kraju. Do ZUS składa się formularz ERSU wraz z oświadczeniem ERU o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz informacją o dzieciach. Podstawą jest ustawa z 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, której aktualny tekst ZUS wskazuje obecnie jako Dz.U. z 2025 r. poz. 1577.
W Warszawie dokumenty można złożyć bez szukania jednego właściwego okienka
Sprawa dotyczy mieszkańców całej Polski, ale również tysięcy warszawiaków, których historia zatrudnienia zaczynała się jeszcze przed reformą z 1999 roku. W Warszawie działają trzy oddziały ZUS oraz inspektoraty, a dokumenty dotyczące kapitału początkowego można złożyć w dowolnej placówce Zakładu – sprawę rozpatruje następnie jednostka właściwa ze względu na miejsce zamieszkania. I Oddział ZUS znajduje się przy ul. Senatorskiej 6/8, natomiast III Oddział, którego wydziały zajmują się między innymi sprawami emerytalno-rentowymi i kapitałem początkowym, działa przy ul. Czerniakowskiej 16. Formularze EKP, ERSU i ERU są również dostępne elektronicznie w eZUS, więc pierwszym krokiem nie musi być osobista wizyta w placówce.
Dla mieszkańców Warszawy problem starych dokumentów może być szczególnie odczuwalny w przypadku pracy w przedsiębiorstwach państwowych, zakładach przemysłowych i instytucjach, które po 1989 roku były reorganizowane lub likwidowane. Sam brak dawnego pracodawcy nie oznacza jeszcze, że dokumentów nie da się odzyskać. Akta mogły zostać przejęte przez następcę prawnego albo trafić do archiwum. Zanim rozpocznie się poszukiwania, najlepiej najpierw ustalić w ZUS, czego faktycznie brakuje. Szukanie wszystkich dokumentów z całej kariery zawodowej nie ma sensu, jeżeli sporny jest na przykład wyłącznie konkretny okres urlopu wychowawczego z początku lat 90.
Co zrobić teraz, żeby sprawdzić czy ZUS może płacić więcej?
1. Odszukaj decyzję o kapitale początkowym. Trzeba sprawdzić, czy widnieją w niej okresy urlopu wychowawczego albo niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem przed 1 stycznia 1999 roku. Szczególną uwagę powinny zwrócić osoby, których kapitał był ustalany przed 1 maja 2015 roku albo jeszcze przed zmianami z 2004 roku.
2. Porównaj decyzję z rzeczywistą historią opieki nad dziećmi. Jeżeli któregoś okresu brakuje, trzeba ustalić, czy zachowało się świadectwo pracy, zaświadczenie o urlopie wychowawczym, akt urodzenia dziecka albo inny dokument pozwalający potwierdzić ten czas. Jeżeli dawny pracodawca nie istnieje, ZUS może pomóc ustalić, jakiego rodzaju dokument będzie potrzebny, zanim rozpocznie się poszukiwania w archiwach.
3. Sprawdź możliwość złożenia EKP. ZUS pozwala wystąpić o ponowne ustalenie kapitału początkowego także wtedy, gdy emerytura została już przyznana. Jeżeli nowa wartość kapitału okaże się korzystniejsza, trzeba dopilnować ponownego obliczenia świadczenia. Nie należy zakładać, że brakujące dokumenty sprzed kilkudziesięciu lat zostaną odnalezione i uwzględnione bez działania zainteresowanego.
4. Przy 4 lub większej liczbie dzieci sprawdź również Mama 4+. To zupełnie osobne świadczenie i może mieć znaczenie szczególnie dla osoby, która ma bardzo niską emeryturę albo nie ma prawa do emerytury w ogóle. W 2026 roku świadczenie może sięgać 1978,49 zł miesięcznie, ale ZUS lub KRUS ocenia sytuację materialną i wszystkie pozostałe warunki indywidualnie. Wniosek składany do ZUS ma symbol ERSU, a do niego dołącza się między innymi oświadczenie ERU.
5. Nie odkładaj wniosku, jeśli przeliczenie może być korzystne. W przypadku osoby, która pobiera już emeryturę i dopiero teraz występuje o jej ponowne ustalenie z wykorzystaniem korzystniej obliczonego kapitału początkowego, moment złożenia wniosku ma znaczenie dla wypłaty świadczenia w nowej wysokości. Samo wychowywanie dziecka przed 1999 rokiem nie gwarantuje podwyżki, ale jeżeli okres opieki został pominięty albo przed laty policzony według mniej korzystnych zasad, sprawdzenie starej decyzji może mieć bezpośredni wpływ na pieniądze wypłacane przez ZUS każdego miesiąca.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.