Wojsko kusi dużymi pieniędzmi i darmowymi kursami! Tych specjalistów armia szuka natychmiast. Zarobki do 22 tys. zł i praca bez munduru

Ewolucja współczesnych konfliktów zbrojnych wymusiła na polskim wojsku głęboką zmianę priorytetów kadrowych. Dzisiejsze pole walki w ogromnym stopniu opiera się na zaawansowanych systemach informatycznych. Z tego powodu armia pilnie rekrutuje ekspertów z obszaru IT, kryptologii, analizy danych oraz specjalistów od cyberbezpieczeństwa.

Głównym beneficjentem tych wzmocnień są Wojska Obrony Cyberprzestrzeni (WOC). Ta innowacyjna i elitarna formacja kładzie ogromny nacisk na ciągły rozwój personelu, wysyłając pracowników na specjalistyczne szkolenia techniczne oraz z zakresu kompetencji miękkich, realizowane m.in. przez Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa. Skalę tych działań najlepiej obrazuje budżet – w 2026 roku na badania i rozwój w tej sferze przeznaczono aż miliard złotych.

– Nowoczesne technologie i cyberbezpieczeństwo to priorytetowy obszar związany z rozwojem wojsk obrony cyberprzestrzeni. Specjaliści we wskazanych obszarach są niezbędni do prawidłowego funkcjonowania wojska i przystosowania go do obecnych wyzwań, a także zagrożeń współczesnego pola walki – wyjaśnia kapitan Michał Gełej, rzecznik prasowy Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Medycyna, logistyka i wsparcie techniczne. Etat nie tylko w mundurze

Sektor zaawansowanych technologii to jednak nie wszystko. Wojsko Polskie boryka się również z dużym zapotrzebowaniem na kierowców samochodów ciężarowych, ratowników medycznych, operatorów maszyn ciężkich, tłumaczy, a także lekarzy i pielęgniarki. Co ciekawe, podjęcie pracy na rzecz obronności kraju wcale nie musi wiązać się z koniecznością noszenia munduru i pełnienia służby czynnej.

Jak zaznacza kpt. Gełej, struktury dają pod tym względem dużą elastyczność. Przykładowo, informatyk może realizować zadania jako typowy cywilny specjalista IT lub jako żołnierz cyberwojsk. Podobnie lekarz – ma do wyboru karierę oficera medycznego albo cywilne zatrudnienie w szpitalu wojskowym. Dzięki temu kandydaci mogą wspierać państwo bez konieczności całkowitej rezygnacji ze swojego dotychczasowego stylu życia zawodowego. Wszelkie formalności i deklaracje dotyczące formy zatrudnienia można dograć w lokalnych Wojskowych Centrach Rekrutacji (WCR).

Siatka płac i atrakcyjne dodatki pozapłacowe

Kluczowym elementem przyciągającym specjalistów są stabilne i transparentne warunki finansowe. Poziom wynagrodzenia jest ściśle powiązany ze stopniem wojskowym i rośnie wraz z kolejnymi awansami w hierarchii.

Stopień / Grupa uposażenia Wynagrodzenie zasadnicze w 2026 roku (brutto) Szeregowy od 6 489 zł Podoficerowie od ok. 7 460 zł do 8 650 zł Młodsi oficerowie ok. 9 000 zł Podpułkownicy od 10 800 zł do 11 800 zł Pułkownicy do 14 200 zł Generałowie nawet do 22 600 zł

Do powyższych kwot doliczyć należy szeroki wachlarz świadczeń dodatkowych. Armia gwarantuje pełne zakwaterowanie – mundurowi mogą liczyć na kwaterę służbową, pokój w internacie lub comiesięczny ekwiwalent mieszkaniowy, którego wysokość waha się od 480 zł do 1 500 zł. Taki system benefitów jest dla wojska koniecznością, by utrzymać konkurencyjność na rynku. Jest to widoczne zwłaszcza w odniesieniu do kadr medycznych, których ustawowe minimalne zarobki w cywilu od 1 lipca 2026 roku wzrosną do ponad 12 900 zł brutto dla lekarzy ze specjalizacją.

Darmowe uprawnienia warte tysiące złotych

Ogromnym atutem oferty rekrutacyjnej jest możliwość bezpłatnego podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych na koszt resortu obrony. Program dedykowany jest zarówno dla żołnierzy zawodowych, jak i członków Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) czy osób odbywających dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. W katalogu darmowych szkoleń znajdują się m.in.:

prawa jazdy kategorii C, C+E oraz D,

kursy operatorskie maszyn budowlanych (koparki, ładowarki),

certyfikowane szkolenia dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych (dronów),

uprawnienia specjalistyczne: przewóz towarów niebezpiecznych (ADR), kursy spawalnicze, nurkowe czy sternika motorowodnego,

zaawansowane ścieżki szkoleniowe z zakresu teleinformatyki.

Warto pamiętać, że terytorialsi mogą ubiegać się o zwrot kosztów również za inne kursy przydatne z punktu widzenia armii. Istnieje jednak warunek lojalnościowy – przedwczesne opuszczenie szeregów lub nieukończenie szkolenia może skutkować nakazem zwrotu wyłożonych przez wojsko pieniędzy.

Rekordowe plany powołań na 2026 rok

Zainteresowanie mundurem w społeczeństwie nie słabnie. Każdego roku chęć wstąpienia do armii deklaruje około 59 tysięcy ochotników. Weryfikacja jest jednak drobiazgowa – w latach 2023–2025 odrzuconych zostało około 25 procent zgłaszających się, głównie z przyczyn zdrowotnych i psychologicznych.

Plany na 2026 rok są bezprecedensowe. Rząd zamierza skierować na ćwiczenia rezerwy nawet 200 tysięcy osób. Ponadto przewidziano utworzenie 13,5 tysiąca etatów w wojsku zawodowym oraz zaangażowanie 40 tysięcy ochotników w szeregach WOT. Całkowity koszt związany z powołaniami i organizacją szkoleń w bieżącym roku zamknie się w kwocie przekraczającej 6,4 miliarda złotych.