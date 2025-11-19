Wojsko ruszyło do akcji. 400 żołnierzy przez całą dobę. A to jeszcze nie koniec
W Polsce rozpoczęła się jedna z największych akcji zabezpieczania infrastruktury kolejowej w ostatnich latach. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że ponad czterystu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei patroluje osiemdziesiąt kluczowych odcinków torów, mostów, nasypów, przepustów oraz węzłów kolejowych. To reakcja na rosnące zagrożenia oraz zwiększoną liczbę incydentów, które w ostatnim czasie odbiły się szerokim echem w kraju.
Żołnierze wykorzystują pełny zakres dostępnego sprzętu. Na miejscu pracują drony, noktowizory, specjalistyczne oświetlenie, a w gotowości pozostają śmigłowce, które mogą wesprzeć akcję w każdej chwili. Patrole prowadzone są zarówno za dnia, jak i nocą, przy bardzo trudnych warunkach pogodowych. Na zdjęciach opublikowanych przez ministra widać żołnierzy operujących przy torach z użyciem profesjonalnego oświetlenia i sprzętu monitorującego. Akcja ma charakter ciągły — jak zapowiedziano, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne, a w razie potrzeby siły mają zostać zwiększone.
Celem operacji jest pełne zabezpieczenie najważniejszych odcinków infrastruktury kolejowej. WOT monitoruje przejazdy, miejsca strategiczne, a także punkty newralgiczne, które w przeszłości okazywały się najbardziej narażone na sabotaż czy ingerencję osób trzecich. Straż Ochrony Kolei współpracuje z wojskiem, wykorzystując swoje doświadczenie i znajomość terenu. Wspólne patrole mają zwiększyć bezpieczeństwo transportu pasażerskiego i towarowego, a przede wszystkim — zapobiec potencjalnym incydentom, zanim do nich dojdzie.
Tak szeroko zakrojone działania nie są podejmowane bez powodu. Jak wskazują eksperci, infrastruktura kolejowa jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania państwa. Każde zakłócenie w jej działaniu może prowadzić do paraliżu komunikacyjnego, strat gospodarczych, a nawet zagrożenia życia pasażerów. Wzmocnienie ochrony ma zapewnić ciągłość funkcjonowania kolei i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli często podróżujesz pociągami, możesz zauważyć wzmożoną obecność patroli WOT oraz SOK na dworcach i wzdłuż torowisk. To normalne i wynika z prowadzonej akcji zabezpieczającej. Działania są długofalowe i mają znacząco zmniejszyć ryzyko incydentów na trasach kolejowych.
Warto wiedzieć, że infrastruktura jest obecnie pod szczególną ochroną, a ewentualne prace, modernizacje lub kontrole mogą być częstsze. Jeśli pojawią się utrudnienia, wynikają z troski o bezpieczeństwo pasażerów i pracowników kolei.
To także sygnał, że państwo podchodzi poważnie do zagrożeń związanych z transportem i w razie potrzeby jest gotowe natychmiast zwiększyć obecność żołnierzy oraz służb. Dzięki temu podróżowanie ma być bezpieczniejsze — zwłaszcza na kluczowych i najbardziej obciążonych trasach kolejowych.
