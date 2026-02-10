Wojsko testuje syreny alarmowe w Warszawie. Jest apel do mieszkańców
W środę na terenie Warszawy prowadzone będą testy syren alarmowych związane z działaniami wojska. Służby podkreślają, że emitowane sygnały mają charakter wyłącznie techniczny i treningowy, nie oznaczają zagrożenia i nie wymagają żadnej reakcji ze strony mieszkańców.
W środę, 11 lutego na terenie Warszawy przeprowadzone zostaną testy syren alarmowych. Ćwiczenia będą miały charakter wyłącznie techniczny i nie są związane z żadnym realnym zagrożeniem – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych działań.
Testy na terenie Dowództwa Generalnego
Syrena alarmowa będzie uruchamiana w godzinach od 9.00 do 15.00 na terenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych przy ul. Żwirki i Wigury 103/105 w Warszawie. W trakcie testów emitowane będą zarówno sygnały modulowane, jak i ciągłe, trwające po trzy minuty.
Jak podkreślają służby, uruchomienie syreny ma na celu sprawdzenie poprawności działania punktu alarmowego. Nie oznacza zagrożenia i nie wymaga reakcji ze strony mieszkańców.
Jakie sygnały mogą usłyszeć mieszkańcy?
Zgodnie z informacjami prezentowanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, system alarmowania przewiduje kilka rodzajów sygnałów, różniących się znaczeniem i przeznaczeniem.
Ogłoszenie alarmu dla ludności cywilnej
To modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Towarzyszy mu zapowiedź słowna, trzykrotnie powtarzana, rozpoczynająca się od komunikatu „Uwaga! Uwaga! Uwaga!”. Alarmowi odpowiada żółty znak w kształcie równobocznego trójkąta.
Odwołanie alarmu dla ludności cywilnej
Odbywa się poprzez ciągły dźwięk syreny trwający trzy minuty. Również w tym przypadku może pojawić się zapowiedź słowna informująca o odwołaniu alarmu.
Alarm dla jednostek ochrony przeciwpożarowej
Jest to sygnał trzykrotnie narastający i opadający, z przerwami 30-sekundowymi, trwający łącznie trzy minuty. Także temu sygnałowi przypisany jest żółty trójkątny znak ostrzegawczy.
Alarm ćwiczebny lub treningowy
W przypadku alarmu ćwiczebnego emitowany jest ciągły dźwięk syreny trwający jedną minutę. Ten rodzaj sygnału służy wyłącznie celom szkoleniowym i technicznym.
Brak zagrożenia, brak działań
Mazowiecki Urząd Wojewódzki wyraźnie zaznacza, że środowe uruchomienie syren nie oznacza zagrożenia dla zdrowia lub życia. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju i zignorowanie sygnałów, które mają charakter testowy.
Służby przypominają jednocześnie, że znajomość znaczenia sygnałów alarmowych ma kluczowe znaczenie w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.
